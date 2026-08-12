Megvan a titkos beszállító: kiszivárgott, honnan veszi Oroszország most a benzint – bajban a finomítók, ezt már Putyin sem tudja kimozogni

A Bloomberg a Kpler hajózási és árupiaci adataira hivatkozva arról számolt be, hogy augusztus elején egy 42 ezer tonnás, az indiai Nayara Energy vadinari finomítójából származó benzinszállítmány érkezett Oroszországba. A szállítmány különösen figyelemre méltó, mivel a Vadinar finomító részben az orosz Rosznyefty tulajdonában van, és a létesítményben feldolgozott kőolaj jelentős részét is az orosz olajvállalat biztosítja. Az Indiában történő finomítás azonban arra utal: az ukrán dróncsapások súlyos, hosszú távú kieséseket okoztak az orosz finomító-kapacitásokban.

Indiából üzemanyag-szállító tankeren szállítottak benzint Oroszországba, a finomított olaj forrása orosz volt (illusztráció)

Fotó: Alexey Bakharev / Shutterstock

Orosz olajat finomítottak Indiában

Az adatok alapján a mostani szállítmányt június közepén rakodták be egy orosz zászló alatt közlekedő tankerbe. A hajó először Egyiptomba vitte a rakományt, ahol az üzemanyagot egy ománi zászló alatt közlekedő tankerre rakodták át. Ezután indult tovább Oroszországba, ahová augusztus 5-én érkezett meg.

„Különösen figyelemre méltó az indiai hordók megjelenése” – mondta a Bloombergnek Sumit Ritolia, a Kpler vezető elemzője. Szerinte a szállítmány jól mutatja, milyen súlyos az oroszországi benzinkínálat hiánya, illetve hogy az alacsonyabb finomítói termelés milyen mértékben alakítja át az ország hagyományos üzemanyag-kereskedelmi útvonalait (az üzemanyaghiány hétköznapokra gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán).

Több mint 30 százalékkal esett vissza az orosz finomítók teljesítménye

Az EA Analytics Bloomberg által idézett becslése szerint az orosz finomítók júliusban naponta átlagosan mintegy 3,6 millió hordó kőolajat dolgoztak fel.

Ez több mint 30 százalékkal maradt el az adott időszakra jellemző szezonális átlagtól.

A kiesés hátterében elsősorban az ukrán dróntámadások állnak. Az elmúlt hónapokban több orosz finomító és energetikai létesítmény is támadások célpontjává vált, ami időszakosan jelentős kapacitásokat vont ki a termelésből.

A helyzet az orosz kőolajexportban is érezteti hatását. Miközben a finomítók működésének részleges helyreállása miatt egyre több olajat dolgoznak fel belföldön, a tengeri kőolajkivitel visszaesett:

az augusztus 9-ével zárult négy hétben Oroszország naponta átlagosan 3,71 millió hordó nyersolajat szállított tengeren a hajókövetési adatok szerint;

a legutóbbi héten azonban már csak 3,25 millió hordó volt a napi átlag, szemben az egy héttel korábbi 3,5 millió hordóval.

A kieső exportkapacitások és a belföldi feldolgozás növekedése tehát egyszerre alakítja át az orosz olajpiacot: kevesebb nyersolaj hagyja el az országot, miközben a hazai üzemanyag-ellátás fenntartása egyre nehezebbé válik.