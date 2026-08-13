Tehetetlenül nézik, ahogyan ömlik az orosz olaj a tengerbe: már a strandokat is elérte a szennyezés, hatalmas természeti katasztrófától tartanak
Továbbterjedt az Omán partjainál még júniusban megsérült orosz tankerből kiömlő olaj, ami már a szárazföld strandjait is elérte. Az ománi környezetvédelmi hatóság szerint az olajszennyezés a Ras Madrakah partszakaszon is megjelent, a szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a következő órákban Masirah-sziget déli partvidéke is veszélybe kerülhet – adta hírül a Euronews.
Strandokat és természetvédelmi területet is veszélyztet a kiömlött olaj
A 247 méter hosszú Caroline Bezengi júniusban jelentett robbanást Omán partjainál, majd részben elsüllyedt. A hajó fedélzetén akkor csaknem egymillió hordó nyersolaj volt. A szivárgás azóta folyamatosan terjed a Qabiliyah-sziget körüli vizeken, ahol egy tengeri védett terület is található.
A műholdfelvételek alapján a szennyezett terület már meghaladja a 600 négyzetkilométert. A monszun időszak erős szelei és tengeri áramlatai pedig gyorsítják az olaj terjedését, így a szennyezés egyre nagyobb partszakaszokat érinthet.
Ras Madrakah strandjai mintegy 200 kilométerre északra fekszenek Qabiliyah-szigettől. Az ománi hatóságok folyamatosan figyelik a helyzetet, és arra is figyelmeztettek, hogy a több mint 300 kilométerre északra fekvő Masirah-sziget déli partjai is rövid időn belül szennyeződhetnek.
A Caroline Bezengi egy Oroszországból kiinduló olajszállítmányt vitt. A hajót
- a brit kormány és
- az Európai Unió is
szankciókkal sújtotta, mivel feltételezések szerint az orosz olaj szállítására használt úgynevezett árnyékflotta része, tulajdonosi háttere vélhetően sanghaji.
A SynMax Maritime geolokációs adatai szerint a tanker májusban hagyta el az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjét.
A robbanás körülményei továbbra sem tisztázottak, ugyanis senki sem vállalta magára az incidensért a felelősséget, és arról sincs hivatalos információ, pontosan mi okozta a hajó sérülését.
Az olajszennyezés különösen érzékeny időszakban érinti Omán partvidékét. Az ország az Iránban zajló háborúban közvetítő szerepet tölt be, miközben a térség tengeri útvonalai a konfliktus miatt amúgy is fokozott kockázatnak vannak kitéve. A tanker balesete csak tovább tetézte a bajt az Arab-félsziget délkeleti partjainál.