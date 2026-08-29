Példátlan lépést jelentett be Trump: Amerika ráteszi kezét a balhés ország olajvagyonára – 65 milliárd hordóval találná telibe az olajpiacot az elnök

Donald Trump ugyanakkor kevés részletet árult el a megállapodásról. Közlése szerint az Egyesült Államok magánvállalatokkal együttműködésben többségi ellenőrzést szerzett több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai bizonyított olajkészlet felett, az amerikai adófizetők számára többletköltség nélkül. Venezuela vezetése üdvözölte a megállapodást, amely szerintük fellendítheti a gazdaságot és növelheti az állami bevételeket – áll a Reuters beszámolójában. A fejlemény elsősorban az Egyesült Államokat érinti, de a hatás alighanem globális lesz.

Az Egyesült Államok Trump szerint megállapodott Venezulával az olajipar részleges átvételéről

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Olajkincs: Washinghton újraindítaná a venezuelai olajipart

A megállapodás jelentősen kiterjesztheti az Egyesült Államok szerepét a venezuelai olajiparban. A Trump-adminisztráció egyszerre próbálja újraindítani az ország olajkitermelését és biztosítani az amerikai finomítók számára a szükséges nyersolaj-utánpótlást.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajkészleteivel, ám jelenleg mindössze mintegy napi 1,25 millió hordó olajat termel.

Ez messze elmarad az országban rejlő lehetőségektől, amit az évekig tartó beruházáshiány, a rossz gazdálkodás és az amerikai szankciók egyaránt súlyosbítottak.

„Az utasításomra Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter, szorosan együttműködve Venezuela nagy tiszteletnek örvendő ideiglenes elnökével, Delcy Rodriguezzel, valamint a magánszektorral kötött partnerség keretében többségi amerikai ellenőrzést biztosított több mint 65 MILLIÁRD HORDÓ bizonyított venezuelai olajkészlet felett, az amerikai adófizetők számára nulla költséggel” – írta Trump a Truth Social platformon.

A bejelentést hetekig tartó amerikai–venezuelai tárgyalások előzték meg. A tervek szerint amerikai vállalatok hosszú távon hozzáférést kaphatnak több venezuelai olajmezőhöz, az ott kitermelt kőolaj egy részének pedig garantáltan az Egyesült Államokba kellene kerülnie.

A venezuelai tisztviselők várhatóan már a jövő héten megállapodásokat írnak alá, amelyek új olajkutatási és kitermelési jogokat biztosítanak több vállalatnak, elsősorban amerikai cégeknek.