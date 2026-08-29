Példátlan lépést jelentett be Trump: Amerika ráteszi kezét a balhés ország olajvagyonára – 65 milliárd hordóval találná telibe az olajpiacot az elnök
Donald Trump ugyanakkor kevés részletet árult el a megállapodásról. Közlése szerint az Egyesült Államok magánvállalatokkal együttműködésben többségi ellenőrzést szerzett több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai bizonyított olajkészlet felett, az amerikai adófizetők számára többletköltség nélkül. Venezuela vezetése üdvözölte a megállapodást, amely szerintük fellendítheti a gazdaságot és növelheti az állami bevételeket – áll a Reuters beszámolójában. A fejlemény elsősorban az Egyesült Államokat érinti, de a hatás alighanem globális lesz.
Olajkincs: Washinghton újraindítaná a venezuelai olajipart
A megállapodás jelentősen kiterjesztheti az Egyesült Államok szerepét a venezuelai olajiparban. A Trump-adminisztráció egyszerre próbálja újraindítani az ország olajkitermelését és biztosítani az amerikai finomítók számára a szükséges nyersolaj-utánpótlást.
Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajkészleteivel, ám jelenleg mindössze mintegy napi 1,25 millió hordó olajat termel.
Ez messze elmarad az országban rejlő lehetőségektől, amit az évekig tartó beruházáshiány, a rossz gazdálkodás és az amerikai szankciók egyaránt súlyosbítottak.
„Az utasításomra Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter, szorosan együttműködve Venezuela nagy tiszteletnek örvendő ideiglenes elnökével, Delcy Rodriguezzel, valamint a magánszektorral kötött partnerség keretében többségi amerikai ellenőrzést biztosított több mint 65 MILLIÁRD HORDÓ bizonyított venezuelai olajkészlet felett, az amerikai adófizetők számára nulla költséggel” – írta Trump a Truth Social platformon.
A bejelentést hetekig tartó amerikai–venezuelai tárgyalások előzték meg. A tervek szerint amerikai vállalatok hosszú távon hozzáférést kaphatnak több venezuelai olajmezőhöz, az ott kitermelt kőolaj egy részének pedig garantáltan az Egyesült Államokba kellene kerülnie.
A venezuelai tisztviselők várhatóan már a jövő héten megállapodásokat írnak alá, amelyek új olajkutatási és kitermelési jogokat biztosítanak több vállalatnak, elsősorban amerikai cégeknek.
A Reuters információi szerint
- egy koncessziós, illetve
- bérleti modell is felmerült, amelyben az olajmezőket amerikai kitermelőknek kínálhatnák fel.
A konstrukció ugyanakkor jogi és alkotmányossági akadályokba ütközhet, mivel Venezuelában az állam továbbra is ellenőrzése alatt tartja az olajipar legfontosabb tevékenységeit.
Trump nem közölte, pontosan milyen jogi és üzleti struktúrában valósulna meg az együttműködés, mely mezők és vállalatok érintettek, illetve az Egyesült Államok miként gyakorolná a készletek feletti többségi ellenőrzést. A Reuters által látott lista alapján az érintett olajmezők az Orinoco-övben és a Maracaibo-tó térségében találhatók.
100 milliárd dollár befektetés áramolhat Venezuelába
Marco Rubio külügyminiszter az X-en szintén győzelemként értékelte a megállapodást. Szerinte az egyezség stabil és alacsony költségű olajellátást biztosíthat az Egyesült Államoknak, és hozzájárulhat a benzinárak csökkentéséhez.
Venezuela számára Rubio szerint a megállapodás közel 100 milliárd dollárnyi magánbefektetést hozhat, több ezer jól fizető munkahelyet teremthet, és elősegítheti a gazdaság újjáépítését.
Delcy Rodriguez, aki januárban, Nicolás Maduro amerikai elfogását követően lett Venezuela ideiglenes vezetője, péntek este arról beszélt, hogy a megállapodás 17 stratégiai olajmező fejlesztésével jelentősen növelheti a kitermelést. Szerinte az állam összesen 209 milliárd dollárnyi adóbevételre tehet szert.
„Ezek a beruházások nemcsak iparágunk helyreállításához és modernizációjához járulnak hozzá, hanem országunk gazdasági növekedéséhez, a félteke energiabiztonságához és a nemzetközi piacok nagyobb egyensúlyához is” – közölte Rodriguez.
Venezuela olajipara évtizedek óta állami kézben van
Venezuela az 1970-es években államosította olajiparát, amelynek középpontjába az állami tulajdonú PDVSA került. Hugo Chávez elnöksége alatt a kormány tovább szigorította az ellenőrzést: a külföldi olajvállalatokat állami vezetésű vegyesvállalatokba kényszerítette, majd több projektet államosított. Az érintett vállalatok között volt az ExxonMobil és a ConocoPhillips is.
Nicolás Maduro kormányzása alatt az ország olajkitermelése meredeken visszaesett. A termelési kapacitások helyreállításához ezért nemcsak új tőkére, hanem jelentős infrastrukturális fejlesztésekre és az olajipar működésének átalakítására is szükség lehet.
Egyelőre sok a kérdőjel a megállapodás körül
Elemzők szerint egyelőre túl kevés részlet ismert ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, valóban képes lesz-e a konstrukció jelentős beruházásokat vonzani Venezuelába.
Az sem világos, hogy a megállapodás rövid távon képes lesz-e mérsékelni az amerikai benzinárakat.
A venezuelai olaj nehéz nyersolaj, kitermeléséhez, szállításához és feldolgozásához pedig jelentős infrastruktúra-fejlesztésre van szükség, ami akár évekig is eltarthat.
David Goldwyn, a Goldwyn Global Strategies elnöke szerint az sem egyértelmű, hogy az amerikai kormány által esetlegesen alkalmazott bérleti konstrukciónak van-e jogalapja a venezuelai alkotmányban és az új szénhidrogén-törvényben. Mint mondta, nincs precedens arra, hogy az amerikai kormány közvetlenül bérleti szerződést kössön olajmezők működtetésére.
Goldwyn azt is megkérdőjelezte, hogy az új konstrukció képes lesz-e elhárítani azokat az akadályokat, amelyek az elmúlt években távol tartották a befektetőket Venezuelától. Szerinte politikai bizonytalanság, elavult villamosenergia-hálózat, korlátozott exportkapacitás és az állam széles körű beavatkozási lehetősége továbbra is nehezíti a beruházásokat.
Nehéz belátni, hogy egy ilyen konstrukció miként gyorsítaná fel érdemi mértékben a beruházásokat
– fogalmazott.
Washington Maduro eltávolítása óta azon dolgozik, hogy stabil venezuelai olajellátást biztosítson az amerikai finomítók számára, miközben ösztönözné az amerikai vállalatok beruházásait a dél-amerikai ország energiaiparában.
Az amerikai elnököt különösen nagy nyomás alá helyezhetik a novemberi félidős választások előtt emelkedő benzinárak.
Az olcsóbb olaj és a kitermelés növelése segíthet a fogyasztói árak mérséklésében.
Washington emellett az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltésére is megoldást keres. Ennek egyik lehetséges módja a hazai olajtermelőkkel kötött nyersolajcsere-megállapodás lehet.