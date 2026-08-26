Ideje felkészülni, ez nagyon fog fájni a dízeleseknek Magyarországon: a 20 százalékos drágulás csak a kezdet – brutális ár és hiány fenyeget gázolajból

Európát jelenleg nem a nyersolaj, hanem a kész üzemanyagtermékek hiánya fenyegeti. Miközben az IEA szerint 2027-re jelentős olajtúlkínálat alakulhat ki, addig a gázolaj és kerozin ára egyre növekszik, a felhalmozott készletek pedig gyorsan apadnak.

Különös folyamatok zajlanak a globális olajpiacon / Fotó: Ssisabal

Amennyiben a nyersolaj ára egy esetleges amerikai-iráni békekötés esetén meredeken zuhanna, a változás nem jelenne meg egyből a benzinkutakon vagy a légitársaságok üzemanyagköltségeiben. A legnagyobb kihívást aktuálisan az jelenti, hogy az ellátási lánc több eleme is sérült az elmúlt időszak geopolitikai feszültségei miatt: a finomítói kapacitások visszaestek, valamint logisztikai nehézségek léptek fel.

Hiány alakult ki gázolajból

Az IEA jelentése rámutatott, hogy júliusban napi 27,7 millió hordóra csökkent a világ tengeri olajtermék-kereskedelme, ami 3,8 millió hordóval elmarad az egy évvel korábbi adattól. Ez elsősorban a közel-keleti szállítások akadozásával, valamint az orosz finomítói kapacitások kiesésével magyarázható.

A folyamatok negatív hatással voltak a gázolajárakra, a hazai kutakon január óta 19,5 százalékos emelkedés történt. Míg év elején átlagosan 571 forintot kellett fizetni literenként, addig a cikk írásának időpontjában már 681 forint volt az egységnyi ár.

A gázolaj ára nem kizárólag Magyarországon rendkívül magas, a negatív folyamatok az egész kontinensre hatással voltak. Ennek következtében az európai olajkereslet a második negyedévben napi 690 ezer hordóval csökkent az előző évhez képest. Ennek csaknem 80 százalékát a gázolaj adta, mivel mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők igyekeznek visszafogni fogyasztásukat.

Az európai energiapiac több irányból került nyomás alá. Február és július között a gázolajimport napi 600 ezer hordóval esett vissza. A közel-keleti szállítások napi 350 ezer, az amerikaiak 200 ezer, az orosz eredetűek pedig 130 ezer hordóval csökkentek. Ez azt jelenti, hogy valamennyi hagyományos beszerzési útvonal gyengült, míg a kieső mennyiséget csupán részben − 80 hordóval − sikerült pótolni.

Oroszország az ukrán dróntámadások miatt volt kénytelen csökkenteni a gázolaj exportját, a közel-keleti szállítások a Hormuzi-szoros blokádja miatt akadoznak, míg a rendelkezésre álló amerikai exportot egész egyszerűen magasabb árat kínáló piacok szívják fel.

Mindeközben az európai finomítók magas kihasználtsággal dolgoznak. Júniusban napi 11,4 millió hordó nyersolajat dolgoztak fel, augusztusra pedig az IEA 11,6 milliós csúcsot vár. A kiugró termelési adatok ellenére a kontinens nem volt képes ellensúlyozni a súlyos importkiesést.