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Feltör az olaj ára és a gáz is megszédült: ez a "baljós közöny", már nem számít megmentésre a világ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kőolaj ára az idén 48 százalékkal nőtt, a dízel duplázott. Az iráni-amerikai háborúban patthelyzet alakult ki, elemzők szerint az aktuális helyzettől függően az olajár a 75-95 dolláros sávban mozoghat a közeljövőben. Hétfőn az európai földgázárak mintegy 13 százalékkal emelkedtek.
2026.08.11, 10:29

Az olajárak több mint 1 százalékkal emelkedtek kedden, miután halványultak az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodással kapcsolatos remények - Donald Trump amerikai elnök kártérítést követelt Teherántól az okozott károkért.

olajár Hormuzi-szoros tanker
A piac nem számít gyors megoldásra az iráni háborúban - meglódult ismét felfelé az olajár / Fotó: AFP
  • A Brent határidős jegyzése kedd reggel 1,40 dollárral, 1,6 százalékkal hordónként 89,12 dollárra emelkedett, 
  • az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős ára 1,35 dollárral, 1,64 százalékkal 83,48 dollárra nőtt hordónként.

Mindkét irányadó olajfajta ára több mint 5 százalékal emelkedett hétfőn, és július 31. óta a legmagasabb szintre jutott. A drágulás azt követően gyorsult fel, hogy Trump az iráni békefeltételekre saját követelésekkel válaszolt: azt akarja, hogy Irán fizessen kártérítést a háborúkban, támadásokban és tüntetések során megölt emberek miatt. Ez várhatóan tovább nehezíti a Hormuzi-szoros újranyitását célzó erőfeszítéseket. Trump később azt is közölte, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alatt tartja a szorost, és megtisztította a stratégiai jelentőségű olajszállítási útvonalat az iráni aknáktól.

Nem csillapodik a feszültség Teherán és Washington között - ismét emelkedik az olajár 

Úgy tűnik, jelentős szakadék tátong – minden szójáték nélkül – az Egyesült Államok és Irán között abban a kérdésben, hogy valójában hogyan is nézne ki bármilyen megállapodás

 – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. „Ennek következtében a múlt héten kialakult optimizmus egy része szertefoszlik, ami egyértelmű vételi támaszt ad az olajáraknak” - tette hozzá.

Eközben a Saudi Aramco augusztus 30-ra halasztotta napi 400 ezer hordó kapacitású jazani finomítójának újraindítását, miután a húszik vasárnap két, az üzem ellen végrehajtott támadást vállaltak magukra.

„Továbbra is rendkívül jelentős annak a kockázata, hogy mind a Hormuzi-szorosnál, mind a Báb el-Mandeb-szorosnál szűk keresztmetszet alakul ki. Már az időszakos korlátozások vagy az újabb incidensek veszélye is magasan tartja a biztosítási költségeket, és hosszabb hajózási útvonalak igénybevételére kényszerít. Emiatt rövid távon várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak az energiaszállítások” – mondta Waterer.

Csökkent az olajszállítások volumene

A Barclays elemzői hétfői jegyzetükben azt írták, hogy az augusztus 7-ével zárult héten 

  • a Hormuzi-szoroson keresztül szállított kőolaj és finomított olajtermékek nettó exportja átlagosan napi 3 millió hordót tett ki, szemben az előző heti napi 4,4 millió hordóval. 
  • A hajóforgalmi adatok szerint hétfőn mindössze hat hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, miközben a tíznapos átlag mintegy 11 hajó volt.

Mindeközben az olaj mindkét blokádon továbbra is átjut hajóról hajóra történő átrakodással, illetve szárazföldi kerülő útvonalakon. Feltételezve, hogy ezek a szállítások folytatódnak, 

a piac valószínűleg egyfajta „baljós közöny” állapotában marad, és az árak nagyjából a 75 és 95 dollár közötti sávban mozoghatnak 

– mondta Tony Sycamore, az IG elemzője.

Az Abu Dhabi National Oil Company eközben azonnali, spot értékesítésre kínál kőolajat egy tender keretében. Ez június eleje óta már a nyolcadik ilyen tender, miközben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata igyekszik kijuttatni a Hormuzi-szoroson belül található olajkészleteket.

Árrobbanás a finomított olajtermékek, főleg a dízel piacán

A kőolaj ára idén csaknem 48 százalékkal meg a hónapokon át tartó volatilis kereskedés után, mivel a közel-keleti konfliktus megzavarta a szállításokat és károkat okozott az infrastruktúrában. 

  • A finomított olajtermékek ára még ennél is nagyobb mértékben emelkedett. 
  • A dízel drágulását az orosz–ukrán háború hatásai is erősítették, amelyek szűkítették a kínálatot. 
  • Az európai dízel irányadó ára hétfőn ismét jelentősen emelkedett, 2026-ban pedig már több mint a duplájára nőtt.

Irán és Omán a Hormuzi-szoros újranyitásáról tárgyal, Teherán azonban hétfőn ismét hangsúlyozta, hogy a megállapodás feltétele az amerikai blokád megszüntetése és a károk megtérítése. A háború előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításainak mintegy ötöde haladt át ezen a vízi útvonalon a globális piacok felé. Irán olajtermináljai nagyrészt kihasználatlannak tűnnek, miközben az Egyesült Államok fenntartja a tengeri blokádot.

A globális piaci helyzetről további információk érkeznek kedden az amerikai Energiaügyi Információs Hivataltól (EIA), amely közzéteszi havi rövid távú energiapiaci előrejelzését (Short-Term Energy Outlook). Az Egyesült Államok kereskedelmi kőolajkészletei a múlt hónapban 2018 óta nem látott mélypontra süllyedtek, miközben a Stratégiai Kőolajtartalékban (SPR) tárolt mennyiség több mint négy évtizede a legalacsonyabb szintre esett.

Vészjóslóan drágul a gáz is

Hétfőn az európai földgázárak mintegy 13 százalékkal emelkedtek, mivel a hadviselő felek, miután egy tűnik, hogy az iráni háború során a Hormuzi-szoros megnyitására tett kezdeményezések befagyni látszanak. 

Úgy tűnik, ismét elpárolog a remény egy Iránnal kötendő megállapodásra 

kommentálták a Metzler Bank elemzői.

A földgáz áremelkedése a hét elején jelentősen magasabb volt, mint a nyersolajé . A Metzler Bank szakértői szerint 

az olajpiac jobban felkészült a kínálati hiányokra, mint a gázpiac, köszönhetően az állami tartalékoknak. 

Az elemzők rámutattak az európai gáztárolók viszonylag alacsony töltöttségi szintjére. Ezek 

  • augusztus elején mindössze 59 százalékos töltöttséggel rendelkeztek, 
  • ebben az időszakban az átlagos töltöttségi szint 76 százalék.

Az előző évek adatai alapján a feltöltöttség a tél kezdetére körülbelül 74 százalékon kellene, hogy álljon

 – áll a Metzler elemzésében. Ez körülbelül tíz százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt. Bár a Metzler szakértői nem látnak okot aggodalomra a viszonylag alacsony töltöttségi szinten, megjegyzik, hogy az idő előrehaladtával a nyomás egyre nő majd, fokozódik a verseny az ázsiai importőrökkel és felhajtja az árakat.

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