Feltör az olaj ára és a gáz is megszédült: ez a "baljós közöny", már nem számít megmentésre a világ

Az olajárak több mint 1 százalékkal emelkedtek kedden, miután halványultak az Egyesült Államok és Irán közötti, a háború lezárását és a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodással kapcsolatos remények - Donald Trump amerikai elnök kártérítést követelt Teherántól az okozott károkért.

A piac nem számít gyors megoldásra az iráni háborúban - meglódult ismét felfelé az olajár / Fotó: AFP

A Brent határidős jegyzése kedd reggel 1,40 dollárral, 1,6 százalékkal hordónként 89,12 dollárra emelkedett,

az amerikai West Texas Intermediate (WTI) határidős ára 1,35 dollárral, 1,64 százalékkal 83,48 dollárra nőtt hordónként.

Mindkét irányadó olajfajta ára több mint 5 százalékal emelkedett hétfőn, és július 31. óta a legmagasabb szintre jutott. A drágulás azt követően gyorsult fel, hogy Trump az iráni békefeltételekre saját követelésekkel válaszolt: azt akarja, hogy Irán fizessen kártérítést a háborúkban, támadásokban és tüntetések során megölt emberek miatt. Ez várhatóan tovább nehezíti a Hormuzi-szoros újranyitását célzó erőfeszítéseket. Trump később azt is közölte, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alatt tartja a szorost, és megtisztította a stratégiai jelentőségű olajszállítási útvonalat az iráni aknáktól.

Nem csillapodik a feszültség Teherán és Washington között - ismét emelkedik az olajár

Úgy tűnik, jelentős szakadék tátong – minden szójáték nélkül – az Egyesült Államok és Irán között abban a kérdésben, hogy valójában hogyan is nézne ki bármilyen megállapodás

– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője. „Ennek következtében a múlt héten kialakult optimizmus egy része szertefoszlik, ami egyértelmű vételi támaszt ad az olajáraknak” - tette hozzá.

Eközben a Saudi Aramco augusztus 30-ra halasztotta napi 400 ezer hordó kapacitású jazani finomítójának újraindítását, miután a húszik vasárnap két, az üzem ellen végrehajtott támadást vállaltak magukra.

„Továbbra is rendkívül jelentős annak a kockázata, hogy mind a Hormuzi-szorosnál, mind a Báb el-Mandeb-szorosnál szűk keresztmetszet alakul ki. Már az időszakos korlátozások vagy az újabb incidensek veszélye is magasan tartja a biztosítási költségeket, és hosszabb hajózási útvonalak igénybevételére kényszerít. Emiatt rövid távon várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak az energiaszállítások” – mondta Waterer.