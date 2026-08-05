Deviza
EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF312,6 -0,22% GBP/HUF420,7 -0,17% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,97 -0,14% RON/HUF68,66 -0,21% CZK/HUF14,92 -0,13% EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF312,6 -0,22% GBP/HUF420,7 -0,17% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,97 -0,14% RON/HUF68,66 -0,21% CZK/HUF14,92 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajvállalat
iráni háború
pénzügyi eredmény

Brutális: degeszre keresték magukat a nagy olajcégek az iráni háborún, kiszámolták, hogy mennyi profitot zsebeltek be három hónap alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világ nyolc legnagyobb olajipari vállalata összesen több mint 93 milliárd dollár nyereséget termelt 2026 második negyedévében, miután az iráni konfliktus nyomán megugrottak az olajárak. A rekordprofitok újra felerősítették azokat a követeléseket az olajcégekkel szemben, hogy nagyobb mértékben járuljanak hozzá a klímaváltozás okozta károk és a zöldátállás finanszírozásához.
VG
2026.08.05, 06:45

A világ nyolc legnagyobb olajipari vállalata – köztük a Saudi Aramco, a BP, a Shell, a Chevron és az ExxonMobil – összesen több mint 93 milliárd dollár nyereséget termelt 2026 második negyedévében, miután az iráni konfliktus nyomán megugrottak az olajárak. A The Guardian elemzése szerint a cégek profitja csaknem megduplázódott az egy évvel korábbi időszakhoz képest, miközben a fosszilis tüzelőanyagokhoz köthető klímaváltozás világszerte rekordhőhullámokat, aszályokat és erdőtüzeket okozott.

Égbe szöktek az olajvállalatok profitjai
Égbe szöktek az olajvállalatok profitjai/Fotó: Al-Zour Refinery / AFP

A legnagyobb nyertes a szaúdi állami olajcég

A lap szerint a vállalatok percenként több mint 700 ezer dollár profitot értek el a tavaszi negyedév során. A legnagyobb nyereséget a szaúdi állami olajcég, a Saudi Aramco könyvelte el, amelynek nettó eredménye 34 százalékkal, 33 milliárd dollár fölé emelkedett. A BP negyedéves profitja több mint kétszeresére nőtt, míg a Shell történetének második legmagasabb negyedéves eredményét érte el.

Környezetvédő szervezetek szerint az olajvállalatok a háborús helyzetből és az energiapiaci feszültségekből húznak hasznot, miközben a lakosság magas energiaárakkal és a klímaváltozás következményeivel szembesül. A Global Witness és a Friends of the Earth ezért ismét azt sürgeti, hogy a fosszilis energiacégek nagyobb adóterhekkel járuljanak hozzá a klímavédelmi beruházásokhoz és az alkalmazkodási intézkedések finanszírozásához.

A BP az utolsó nagy olajvállalatok egyikeként tette közzé az áprilistól júniusig tartó időszak pénzügyi eredményeit. A cég 5,73 milliárd dolláros negyedéves nyereségről számolt be, ami a legmagasabb profit az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta, és több mint kétszerese az előző negyedévben elért 2,5 milliárd dollárnak. A BP tovább csökkenti megújulóenergia-befektetéseit: az elmúlt időszakban több szél-, nap- és biogázüzletágát is értékesítette, miközben egyre inkább a hagyományos olaj- és gáztermelésre összpontosít. Patrick Galey, a Global Witness fosszilis energiahordozókkal foglalkozó szakértője szerint a BP kiugró nyeresége jól mutatja, kik profitáltak idén az emberek szenvedéséből.

„A BP égbe szökő profitja botrányos emlékeztető arra, hogy idén kik gazdagodtak az emberi szenvedésből. Miközben világszerte erdőtüzek fenyegetik a közösségeket, súlyosbodik az aszály, és elszállnak az energiaárak, a hétköznapi családok fizetik meg annak az árát, hogy a nagy olajcégek a részvényesi profitot fontosabbnak tartják egy élhető bolygónál” 

– fogalmazott.

Hozzátette: „Ideje, hogy az olajóriások is megfizessék a klímaválság költségeit, amelyhez maguk is hozzájárulnak. Gondoljunk csak bele, hány árvízvédelmi létesítményt vagy tűzvédelmi beruházást lehetne megvalósítani, illetve hány napelemet lehetne telepíteni, ha a nagy olajcégek valóban kivennék a részüket az adóterhekből.”

Rosie Downes, a Friends of the Earth kampányigazgatója úgy fogalmazott: miközben a BP újabb rekordnyereséget könyvel el, családok milliói fizetik meg ennek árát a magas energiaszámlák és az egyre gyorsuló klímaválság formájában.

A BP új vezérigazgatója, Meg O’Neill ugyanakkor megvédte a vállalat eredményeit. Szerinte a cég arra összpontosít, hogy a helyzet enyhítése érdekében megbízhatóan növelje azoknak az olajtermékeknek a kínálatát, amelyekből hiány alakult ki. A vállalat tavaly, környezetvédelmi célkitűzéseinek felülvizsgálata után jelentősen visszafogta zöldenergia-beruházásait: az éves energetikai átállásra szánt keretet 5 milliárd dollárról 1,5–2 milliárd dollárra csökkentette.

Az elmúlt években a BP közös vállalkozásba szervezte brit tengeri szélerőműveit, értékesítette amerikai szárazföldi szélenergia-üzletágát, kedden pedig bejelentette, hogy eladja 4 milliárd dollárra értékelt amerikai biogázüzletágát is. Ez a vállalkozás hulladéklerakókból származó metánt hasznosít, és az Egyesült Államok legnagyobb megújulógáz-termelője.

A Financial Times szerint a BP előrehaladott tárgyalásokat folytat napelemes leányvállalata, a Lightsource értékesítéséről is egy kuvaiti állami befektetési alap által támogatott konzorciummal.

Pénteken a vállalat több mint hat évtizedes működés után eladásra kínálta északi-tengeri olaj- és gázipari érdekeltségeit is. A lépés újra felerősítette azokat a követeléseket, hogy a brit kormány ne engedélyezze két vitatott északi-tengeri lelőhely fejlesztését.

A Shell a múlt héten történetének második legmagasabb negyedéves nyereségéről számolt be

Nettó profitja 9,84 milliárd dollárra nőtt annak ellenére, hogy a katari gázüzemében a háborús károk miatt visszaesett a termelés. A norvég Equinor nyeresége ugyanebben az időszakban 1,8 milliárd dollárról 3,2 milliárd dollárra emelkedett.

Az Egyesült Államokban a Chevron és az ExxonMobil rekordprofitja Donald Trump bírálatát is kiváltotta. Az amerikai elnök azzal vádolta a két vállalatot, hogy „túl sok pénzt keresett” az iráni háborún, és kilátásba helyezte, hogy a nyereség egy részét vissza kell juttatniuk a lakosságnak. Trump mindezt a novemberi félidős választások előtt jelentette ki, amikor csökkenő támogatottsággal néz szembe.

  • A Chevron második negyedéves nettó nyeresége 12,2 milliárd dollár volt, ami több mint ötszöröse az egy évvel korábbinak. 
  • Az ExxonMobil 14,5 milliárd dolláros profitot ért el, ami kétszerese a tavalyi azonos időszak eredményének, és a legmagasabb negyedéves nyeresége az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalálódása óta.

A The Guardian szerint a rekordnyereségek idején a világ számos térségében súlyos hőhullámok, aszályok, erdőtüzek és árvizek pusztítottak. Az ENSZ klímaügyi vezetője, Simon Stiell ismét arra figyelmeztetett, hogy a fosszilis energiahordozók kivezetésének felgyorsítása és a megújuló energiaforrások fejlesztése elengedhetetlen a klímaválság hatásainak mérsékléséhez.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu