Brutális: degeszre keresték magukat a nagy olajcégek az iráni háborún, kiszámolták, hogy mennyi profitot zsebeltek be három hónap alatt

A világ nyolc legnagyobb olajipari vállalata – köztük a Saudi Aramco, a BP, a Shell, a Chevron és az ExxonMobil – összesen több mint 93 milliárd dollár nyereséget termelt 2026 második negyedévében, miután az iráni konfliktus nyomán megugrottak az olajárak. A The Guardian elemzése szerint a cégek profitja csaknem megduplázódott az egy évvel korábbi időszakhoz képest, miközben a fosszilis tüzelőanyagokhoz köthető klímaváltozás világszerte rekordhőhullámokat, aszályokat és erdőtüzeket okozott.

Égbe szöktek az olajvállalatok profitjai/Fotó: Al-Zour Refinery / AFP

A legnagyobb nyertes a szaúdi állami olajcég

A lap szerint a vállalatok percenként több mint 700 ezer dollár profitot értek el a tavaszi negyedév során. A legnagyobb nyereséget a szaúdi állami olajcég, a Saudi Aramco könyvelte el, amelynek nettó eredménye 34 százalékkal, 33 milliárd dollár fölé emelkedett. A BP negyedéves profitja több mint kétszeresére nőtt, míg a Shell történetének második legmagasabb negyedéves eredményét érte el.

Környezetvédő szervezetek szerint az olajvállalatok a háborús helyzetből és az energiapiaci feszültségekből húznak hasznot, miközben a lakosság magas energiaárakkal és a klímaváltozás következményeivel szembesül. A Global Witness és a Friends of the Earth ezért ismét azt sürgeti, hogy a fosszilis energiacégek nagyobb adóterhekkel járuljanak hozzá a klímavédelmi beruházásokhoz és az alkalmazkodási intézkedések finanszírozásához.

A BP az utolsó nagy olajvállalatok egyikeként tette közzé az áprilistól júniusig tartó időszak pénzügyi eredményeit. A cég 5,73 milliárd dolláros negyedéves nyereségről számolt be, ami a legmagasabb profit az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta, és több mint kétszerese az előző negyedévben elért 2,5 milliárd dollárnak. A BP tovább csökkenti megújulóenergia-befektetéseit: az elmúlt időszakban több szél-, nap- és biogázüzletágát is értékesítette, miközben egyre inkább a hagyományos olaj- és gáztermelésre összpontosít. Patrick Galey, a Global Witness fosszilis energiahordozókkal foglalkozó szakértője szerint a BP kiugró nyeresége jól mutatja, kik profitáltak idén az emberek szenvedéséből.

„A BP égbe szökő profitja botrányos emlékeztető arra, hogy idén kik gazdagodtak az emberi szenvedésből. Miközben világszerte erdőtüzek fenyegetik a közösségeket, súlyosbodik az aszály, és elszállnak az energiaárak, a hétköznapi családok fizetik meg annak az árát, hogy a nagy olajcégek a részvényesi profitot fontosabbnak tartják egy élhető bolygónál”

– fogalmazott.