Hatalmas orosz olajkonvoj sorakozott fel a jégpáncélnál, nyolcmillió hordó a tét – az Északi-sarkvidék lehet Moszkva új ütőkártyája, jöhetnek az atomjégtörők
Oroszország példátlan olajszállító flottát koncentrált az Északi-sarkvidéken, hogy kikerülje a globális tengeri szállítás szűk keresztmetszeteit – írja a gCaptain szakportál. Augusztus 3-án több mint egy tucat Suezmax, Aframax és közepes, átlagosan 50 000 hordtömeg tonna kapacítású (Medium Range – MR) típusú tartályhajó haladt az útvonalon (ezek teherkapacitásaik alapján tartoznak külön kategóriákba), illetve gyülekezett a Kara-tengeren. Az olajtankerek feltehetően atomjégtörői kíséretre vagy kedvezőbb jégviszonyokra várnak, mielőtt továbbindulnának kelet felé. A mostani tankerhajó-koncentráció példa nélküli.
Nyolcmillió hordót szállítanak az olajtankerek az útvonalon
A tavalyi, négy hónapos sarkvidéki hajózási idény során összesen mintegy 13,1 millió hordó nyersolajat szállítottak az Északi-tengeri útvonalon. Az idei nyári szezon azonban még csak néhány hete kezdődött el, ennek ellenére már most körülbelül 8 millió hordó olajat szállító hajó tartózkodik az útvonalon vagy várakozik a keleti továbbhaladásra.
Ez a tavalyi teljes szezon volumenének csaknem 60 százalékát jelenti.
Viszonyításként: egymillió hordó olaj minőségtől és feldolgozástól függően akát egy teljes hónapra is elegendő lehet Kuba vagy hasonló igényekkel bíró ország számára – részleteket itt olvashat a Világgazdaság oldalán.
A legnagyobb hajócsoportosulás jelenleg a Kara-tengeren alakul ki. Itt
- a Dinasty nevű Suezmax tartályhajó,
- az öt Aframax kategóriájú hajó angol névátírással: a Viktor Bakaev, Vostochny Prospect, Liteyny Prospect, Jagger és Ligovsky Prospect, valamint
- több MR tankerhajó gyülekezik, mielőtt együtt folytatnák útjukat kelet felé az Északi-tengeri útvonalon.
A hajók minden valószínűség szerint arra várnak, hogy atomjégtörők kíséretet biztosítsanak számukra, vagy hogy a tengeri jég kellő mértékben visszahúzódjon, lehetővé téve az önálló áthaladást az útvonal legnehezebb szakaszain.
Eközben további két Aframax tartályhajó, a Primavera és a Mirabel a Norvég- és a Barents-tengeren keresztül tart észak felé az Északi-sarkvidék irányába. A Breeze már az útvonal jelentős részét teljesítette, de az elmúlt két napban a keleti sarkvidéki térségben vesztegel, feltehetően a még mindig jelen lévő tengeri jég miatt. Emellett két további MR-tanker is már az útvonalon halad.
A MagicPort Maritime Intelligence által készített vizualizáción olajszállító tartályhajók az Északi-sarkvidéken vagy az Északi-sarkvidék felé tartanak 2026. augusztus 3-án:
Okkal koncentrálja a szállítási kapacitások egy részét Oroszország a sarkvidékre
Milyen okai lehetnek az olajszállító hajók gyülekezésének?
Először is, alighanem már koncentráltan készülnek az átkelési szezonra. Bár a sarkvidéki olvadási időszak javában tart, a tengeri jég kiterjedése rendszerint csak szeptember végére éri el éves minimumát. Az útvonal egyes szakaszain ezért a szezonális olvadás ellenére továbbra is nehéz hajózási körülmények uralkodnak.
Oroszország az idei hajózási szezon támogatására három nukleáris meghajtású jégtörőt vezényelt az Északi-tengeri útvonalra, s mint oldalunkon bemutattuk, a jégtörők építésének versenyében egyelőre az Egyesült Államoknak kell rákapcsolnia ahhoz, hogy tartani tudja a tempót. A Sibir a középső-nyugati sarkvidéki térségben működik, a Jakutija a Kelet-szibériai-tengeren teljesít szolgálatot, míg az Ural a Wrangel-sziget közelében állomásozik. Ez utóbbi térség az elmúlt két nyár során rendre szűk keresztmetszetnek bizonyult, mivel a tartós tengeri jég jelentősen megnehezítette az áthaladást.
A másik ok lehet, hogy a növekvő sarkvidéki hajókonvoj azt mutatja, hogy
Moszkva egyre inkább az Északi-tengeri útvonalra támaszkodik, miközben nőnek a geopolitikai kockázatok a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalakon.
A Hormuzi-szoros körüli feszültségek, valamint a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni folyamatos támadások rávilágítottak arra, hogy a Közel-Keleten áthaladó útvonalak sérülékenyek.
Ezzel párhuzamosan Ukrajna egyre nagyobb rombolást végez az orosz energetikai infrastruktúrában, valamint az olajexporthoz kapcsolódó hajózási útvonalakban is képes erre.
Ez tovább növeli az Északi-tengeri útvonal stratégiai jelentőségét, mivel a nyári hajózási időszakban viszonylag biztonságos alternatívát kínál nagyobb mennyiségű nyersolaj Ázsiába történő szállítására.
Az Északi-tengeri útvonal több ezer tengeri mérfölddel rövidíti le az északnyugat-oroszországi kikötők és Ázsia közötti szállítási távolságot a Szuezi-csatornán át vezető útvonalhoz képest. Ugyanakkor hagyományos tartályhajók számára csak a rövid nyári időszakban járható, és a vastagabb jéggel borított szakaszokon rendszerint atomjégtörői segítségre is szükség van.
Oroszország a nyugati szankciók bevezetése óta folyamatosan növeli a sarkvidéki olajszállításokat, miután nyersolajexportjának jelentős részét Európából Kína és India felé irányította át.
Az idei, minden korábbinál nagyobb tanker-koncentráció arra utal, hogy Moszkva igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az Északi-tengeri útvonalat, mielőtt az ősz folyamán a tengeri jég ismét lezárja az útvonal jelentős részét.