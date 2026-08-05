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Északi-sark
olajszállító hajó
Oroszország
útvonal

Hatalmas orosz olajkonvoj sorakozott fel a jégpáncélnál, nyolcmillió hordó a tét – az Északi-sarkvidék lehet Moszkva új ütőkártyája, jöhetnek az atomjégtörők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország eddig példátlan méretű olajszállító flottát csoportosított az Északi-sarkvidékre, miközben felgyorsítja nyersolajexportját Ázsia felé az Északi-tengeri útvonalon keresztül. Az útvonalon már áthaladó vagy belépésre várakozó olajtankerek együttesen mintegy 8 millió hordó nyersolajat szállítanak, ami meghaladja a tavalyi teljes nyári hajózási szezonban mozgatott mennyiség felét. Oroszország már szeptemberre készül, amikor a sarkvidék legkönnyebben hajózható.
Juhász Péter
2026.08.05, 07:28

Oroszország példátlan olajszállító flottát koncentrált az Északi-sarkvidéken, hogy kikerülje a globális tengeri szállítás szűk keresztmetszeteit – írja a gCaptain szakportál. Augusztus 3-án több mint egy tucat Suezmax, Aframax és közepes, átlagosan 50 000 hordtömeg tonna kapacítású (Medium Range – MR) típusú tartályhajó haladt az útvonalon (ezek teherkapacitásaik alapján tartoznak külön kategóriákba), illetve gyülekezett a Kara-tengeren. Az olajtankerek feltehetően atomjégtörői kíséretre vagy kedvezőbb jégviszonyokra várnak, mielőtt továbbindulnának kelet felé. A mostani tankerhajó-koncentráció példa nélküli. 

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Olajtanker az Északi-sarkvidéken: Oroszország hatalmas flottával készül az átlkelésre (illusztráció)
Fotó: hpphtns / Shuttertock

Nyolcmillió hordót szállítanak az olajtankerek az útvonalon

A tavalyi, négy hónapos sarkvidéki hajózási idény során összesen mintegy 13,1 millió hordó nyersolajat szállítottak az Északi-tengeri útvonalon. Az idei nyári szezon azonban még csak néhány hete kezdődött el, ennek ellenére már most körülbelül 8 millió hordó olajat szállító hajó tartózkodik az útvonalon vagy várakozik a keleti továbbhaladásra. 

Ez a tavalyi teljes szezon volumenének csaknem 60 százalékát jelenti. 

Viszonyításként: egymillió hordó olaj minőségtől és feldolgozástól függően akát egy teljes hónapra is elegendő lehet Kuba vagy hasonló igényekkel bíró ország számára – részleteket itt olvashat a Világgazdaság oldalán.

A legnagyobb hajócsoportosulás jelenleg a Kara-tengeren alakul ki. Itt 

  • a Dinasty nevű Suezmax tartályhajó, 
  • az öt Aframax kategóriájú hajó angol névátírással: a Viktor Bakaev, Vostochny Prospect, Liteyny Prospect, Jagger és Ligovsky Prospect, valamint 
  • több MR tankerhajó gyülekezik, mielőtt együtt folytatnák útjukat kelet felé az Északi-tengeri útvonalon.

A hajók minden valószínűség szerint arra várnak, hogy atomjégtörők kíséretet biztosítsanak számukra, vagy hogy a tengeri jég kellő mértékben visszahúzódjon, lehetővé téve az önálló áthaladást az útvonal legnehezebb szakaszain.

Eközben további két Aframax tartályhajó, a Primavera és a Mirabel a Norvég- és a Barents-tengeren keresztül tart észak felé az Északi-sarkvidék irányába. A Breeze már az útvonal jelentős részét teljesítette, de az elmúlt két napban a keleti sarkvidéki térségben vesztegel, feltehetően a még mindig jelen lévő tengeri jég miatt. Emellett két további MR-tanker is már az útvonalon halad.

A MagicPort Maritime Intelligence által készített vizualizáción olajszállító tartályhajók az Északi-sarkvidéken vagy az Északi-sarkvidék felé tartanak 2026. augusztus 3-án:

Okkal koncentrálja a szállítási kapacitások egy részét Oroszország a sarkvidékre

Milyen okai lehetnek az olajszállító hajók gyülekezésének?

Először is, alighanem már koncentráltan készülnek az átkelési szezonra. Bár a sarkvidéki olvadási időszak javában tart, a tengeri jég kiterjedése rendszerint csak szeptember végére éri el éves minimumát. Az útvonal egyes szakaszain ezért a szezonális olvadás ellenére továbbra is nehéz hajózási körülmények uralkodnak.

Oroszország az idei hajózási szezon támogatására három nukleáris meghajtású jégtörőt vezényelt az Északi-tengeri útvonalra, s mint oldalunkon bemutattuk, a jégtörők építésének versenyében egyelőre az Egyesült Államoknak kell rákapcsolnia ahhoz, hogy tartani tudja a tempót. A Sibir a középső-nyugati sarkvidéki térségben működik, a Jakutija a Kelet-szibériai-tengeren teljesít szolgálatot, míg az Ural a Wrangel-sziget közelében állomásozik. Ez utóbbi térség az elmúlt két nyár során rendre szűk keresztmetszetnek bizonyult, mivel a tartós tengeri jég jelentősen megnehezítette az áthaladást.

A másik ok lehet, hogy a növekvő sarkvidéki hajókonvoj azt mutatja, hogy 

Moszkva egyre inkább az Északi-tengeri útvonalra támaszkodik, miközben nőnek a geopolitikai kockázatok a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalakon.

A Hormuzi-szoros körüli feszültségek, valamint a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni folyamatos támadások rávilágítottak arra, hogy a Közel-Keleten áthaladó útvonalak sérülékenyek.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna egyre nagyobb rombolást végez az orosz energetikai infrastruktúrában, valamint az olajexporthoz kapcsolódó hajózási útvonalakban is képes erre. 

Ez tovább növeli az Északi-tengeri útvonal stratégiai jelentőségét, mivel a nyári hajózási időszakban viszonylag biztonságos alternatívát kínál nagyobb mennyiségű nyersolaj Ázsiába történő szállítására.

Az Északi-tengeri útvonal több ezer tengeri mérfölddel rövidíti le az északnyugat-oroszországi kikötők és Ázsia közötti szállítási távolságot a Szuezi-csatornán át vezető útvonalhoz képest. Ugyanakkor hagyományos tartályhajók számára csak a rövid nyári időszakban járható, és a vastagabb jéggel borított szakaszokon rendszerint atomjégtörői segítségre is szükség van.

Oroszország a nyugati szankciók bevezetése óta folyamatosan növeli a sarkvidéki olajszállításokat, miután nyersolajexportjának jelentős részét Európából Kína és India felé irányította át. 

Az idei, minden korábbinál nagyobb tanker-koncentráció arra utal, hogy Moszkva igyekszik a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az Északi-tengeri útvonalat, mielőtt az ősz folyamán a tengeri jég ismét lezárja az útvonal jelentős részét.

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