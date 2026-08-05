Hatalmas orosz olajkonvoj sorakozott fel a jégpáncélnál, nyolcmillió hordó a tét – az Északi-sarkvidék lehet Moszkva új ütőkártyája, jöhetnek az atomjégtörők

Oroszország példátlan olajszállító flottát koncentrált az Északi-sarkvidéken, hogy kikerülje a globális tengeri szállítás szűk keresztmetszeteit – írja a gCaptain szakportál. Augusztus 3-án több mint egy tucat Suezmax, Aframax és közepes, átlagosan 50 000 hordtömeg tonna kapacítású (Medium Range – MR) típusú tartályhajó haladt az útvonalon (ezek teherkapacitásaik alapján tartoznak külön kategóriákba), illetve gyülekezett a Kara-tengeren. Az olajtankerek feltehetően atomjégtörői kíséretre vagy kedvezőbb jégviszonyokra várnak, mielőtt továbbindulnának kelet felé. A mostani tankerhajó-koncentráció példa nélküli.

Olajtanker az Északi-sarkvidéken: Oroszország hatalmas flottával készül az átlkelésre (illusztráció)

Fotó: hpphtns / Shuttertock

Nyolcmillió hordót szállítanak az olajtankerek az útvonalon

A tavalyi, négy hónapos sarkvidéki hajózási idény során összesen mintegy 13,1 millió hordó nyersolajat szállítottak az Északi-tengeri útvonalon. Az idei nyári szezon azonban még csak néhány hete kezdődött el, ennek ellenére már most körülbelül 8 millió hordó olajat szállító hajó tartózkodik az útvonalon vagy várakozik a keleti továbbhaladásra.

Ez a tavalyi teljes szezon volumenének csaknem 60 százalékát jelenti.

Viszonyításként: egymillió hordó olaj minőségtől és feldolgozástól függően akát egy teljes hónapra is elegendő lehet Kuba vagy hasonló igényekkel bíró ország számára – részleteket itt olvashat a Világgazdaság oldalán.

A legnagyobb hajócsoportosulás jelenleg a Kara-tengeren alakul ki. Itt

a Dinasty nevű Suezmax tartályhajó,

az öt Aframax kategóriájú hajó angol névátírással: a Viktor Bakaev, Vostochny Prospect, Liteyny Prospect, Jagger és Ligovsky Prospect, valamint

több MR tankerhajó gyülekezik, mielőtt együtt folytatnák útjukat kelet felé az Északi-tengeri útvonalon.

A hajók minden valószínűség szerint arra várnak, hogy atomjégtörők kíséretet biztosítsanak számukra, vagy hogy a tengeri jég kellő mértékben visszahúzódjon, lehetővé téve az önálló áthaladást az útvonal legnehezebb szakaszain.

Eközben további két Aframax tartályhajó, a Primavera és a Mirabel a Norvég- és a Barents-tengeren keresztül tart észak felé az Északi-sarkvidék irányába. A Breeze már az útvonal jelentős részét teljesítette, de az elmúlt két napban a keleti sarkvidéki térségben vesztegel, feltehetően a még mindig jelen lévő tengeri jég miatt. Emellett két további MR-tanker is már az útvonalon halad.