Most jelentették be a szerbek: újra leállították a közbeszerzést, továbbra sem épül Vucic és Orbán olajvezetéke

Újabb jogorvoslati kérelem akasztotta meg a Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kiválasztását. A huzavona egyelőre nem veszélyezteti érdemben az építkezés kezdetét, mert több más fontos feltételnek is teljesülnie kell még. A kivitelezői szerződést ugyanakkor már megkötötték – írja a Forbes.

Jogorvoslati kérelem akasztotta meg a Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kiválasztását/Fotó: Maksim Safaniuk

A Magyarország-Újvidék olajvezeték megépítésének előkészítése immár hónapok óta húzódik

Most ismét a közbeszerzési eljárás került akadályba: augusztus 18-án újabb jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a projekt szakmai felügyeletének kiválasztása ellen.

A beruházó Transnafta korábban már kétszer is döntött arról, hogy az SGS vezette konzorciumot bízza meg a műszaki ellenőrzéssel. Az első döntést azonban megtámadták, a szerb közbeszerzési jogorvoslati bizottság pedig helyt adott a kifogásnak, ezért az ajánlatok értékelését meg kellett ismételni.

Az újraértékelés során a Transnafta ismét arra jutott, hogy az SGS vezette konzorcium megfelel a pályázatban előírt szakmai és képzettségi követelményeknek, ezért ismét nekik ítélte volna oda a munkát. Az újabb jogorvoslati kérelem miatt azonban a szerződés megkötése megint várat magára.

Nem csak a műszaki ellenőrre vár a projekt

A késlekedés önmagában még nem jelenti azt, hogy az olajvezeték építése is azonnal csúszik. A Transnafta a Forbes Srbija kérdésére azt közölte: a szakmai felügyelet közbeszerzésének elhúzódása jelenleg nem befolyásolja jelentősen az építkezés kezdési időpontját, mivel több más előfeltétel sincs még teljesítve.

Folyamatban van például a környezeti hatásvizsgálati tanulmány társadalmi egyeztetése, amelynek nyilvános ülését augusztus 26-ra tűzték ki. Közben zajlik a nyomvonalhoz kapcsolódó tulajdonjogi ügyek rendezése is: a kisajátítások és a tartós használati jogok megszerzése fokozatosan halad. A Transnafta emellett benyújtotta az energetikai engedély iránti kérelmet a bányászati és energiaügyi minisztériumhoz.

A következő fontos lépések egyike éppen ez lesz:

az energetikai engedély megszerzése, valamint a környezeti hatásvizsgálati tanulmány elfogadása után nyújthatják be az építési engedélyhez szükséges teljes dokumentációt. Az építési engedély megszerzése után lehet bejelenteni a munkálatok megkezdését, és csak ezt követően indulhat meg ténylegesen a kivitelezés.

A szerb kormány energiaprogramja szerint a beruházás célja a nyersolaj-ellátás diverzifikálása és az ország energiabiztonságának növelése. A projekt tervezett megvalósítási éve 2027.