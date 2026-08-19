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Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

olajvezeték
közbeszerzés
Orbán Viktor
Vucic
nyersolaj

Most jelentették be a szerbek: újra leállították a közbeszerzést, továbbra sem épül Vucic és Orbán olajvezetéke

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Újabb jogorvoslati kérelem akasztotta meg a Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték szakmai felügyeletének közbeszerzését. Miközben a kivitelezővel már megkötötték a 14,5 milliárd dináros szerződést, az építkezés kezdéséhez még több fontos engedély és feltétel hiányzik. A Transnafta szerint a műszaki ellenőr kiválasztásának újabb csúszása egyelőre nem veszélyezteti érdemben az olajvezeték-beruházás indulását.
VG
2026.08.19, 09:47
Frissítve: 2026.08.19, 10:01

Újabb jogorvoslati kérelem akasztotta meg a Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kiválasztását. A huzavona egyelőre nem veszélyezteti érdemben az építkezés kezdetét, mert több más fontos feltételnek is teljesülnie kell még. A kivitelezői szerződést ugyanakkor már megkötötték – írja a Forbes.

Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték
Jogorvoslati kérelem akasztotta meg a Magyarország és Újvidék közötti tervezett olajvezeték építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kiválasztását/Fotó: Maksim Safaniuk

A Magyarország-Újvidék olajvezeték megépítésének előkészítése immár hónapok óta húzódik

Most ismét a közbeszerzési eljárás került akadályba: augusztus 18-án újabb jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a projekt szakmai felügyeletének kiválasztása ellen.

A beruházó Transnafta korábban már kétszer is döntött arról, hogy az SGS vezette konzorciumot bízza meg a műszaki ellenőrzéssel. Az első döntést azonban megtámadták, a szerb közbeszerzési jogorvoslati bizottság pedig helyt adott a kifogásnak, ezért az ajánlatok értékelését meg kellett ismételni. 

Az újraértékelés során a Transnafta ismét arra jutott, hogy az SGS vezette konzorcium megfelel a pályázatban előírt szakmai és képzettségi követelményeknek, ezért ismét nekik ítélte volna oda a munkát. Az újabb jogorvoslati kérelem miatt azonban a szerződés megkötése megint várat magára.

Nem csak a műszaki ellenőrre vár a projekt

A késlekedés önmagában még nem jelenti azt, hogy az olajvezeték építése is azonnal csúszik. A Transnafta a Forbes Srbija kérdésére azt közölte: a szakmai felügyelet közbeszerzésének elhúzódása jelenleg nem befolyásolja jelentősen az építkezés kezdési időpontját, mivel több más előfeltétel sincs még teljesítve.

Folyamatban van például a környezeti hatásvizsgálati tanulmány társadalmi egyeztetése, amelynek nyilvános ülését augusztus 26-ra tűzték ki. Közben zajlik a nyomvonalhoz kapcsolódó tulajdonjogi ügyek rendezése is: a kisajátítások és a tartós használati jogok megszerzése fokozatosan halad. A Transnafta emellett benyújtotta az energetikai engedély iránti kérelmet a bányászati és energiaügyi minisztériumhoz.

A következő fontos lépések egyike éppen ez lesz: 

az energetikai engedély megszerzése, valamint a környezeti hatásvizsgálati tanulmány elfogadása után nyújthatják be az építési engedélyhez szükséges teljes dokumentációt. Az építési engedély megszerzése után lehet bejelenteni a munkálatok megkezdését, és csak ezt követően indulhat meg ténylegesen a kivitelezés.

A szerb kormány energiaprogramja szerint a beruházás célja a nyersolaj-ellátás diverzifikálása és az ország energiabiztonságának növelése. A projekt tervezett megvalósítási éve 2027.

A kivitelezőt már kiválasztották

Van azonban egy lényeges előrelépés: az olajvezeték tényleges megépítésére vonatkozó szerződést már odaítélték és meg is kötötték. A kivitelező az MVM Južna Bačka köré szerveződött konzorcium lett, a szerződés értéke pedig 14,5 milliárd szerb dinár áfa nélkül.

A közbeszerzés eredetileg két részre oszlott. Az egyik a vezeték megépítésére vonatkozott, a másik pedig a teljes beruházás szakmai felügyeletére. A kivitelező kiválasztását szintén megtámadták korábban, a Millenium Team azonban nem járt sikerrel a jogorvoslattal, így az eljárás folytatódhatott.

Már több fontos előkészítő munka elkészült

A projekt előkészítése közben jelentős mennyiségű dokumentáció készült el. Elfogadták a különleges rendeltetésű terület rendezési tervét, elkészültek a szükséges geofizikai, geotechnikai és geomechanikai vizsgálatok, valamint a nyomvonalon található kulturális örökség védelméhez szükséges tanulmányok.

Elkészültek a kisajátításhoz szükséges földmérési dokumentumok, megállapították a közérdeket, elkészült a koncepcióterv, és kiadták a helyszíni feltételeket is.

A Transnafta elkészítette a megvalósíthatósági tanulmányt és az ahhoz kapcsolódó projektet is, amelyre a szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium felülvizsgálati bizottsága pozitív véleményt adott. Az építési engedélyhez szükséges terv szintén elkészült, és jelenleg műszaki ellenőrzés alatt áll.

Horgostól Újvidékig épülne a vezeték

A tervezett olajvezeték a magyar határ közelében, Horgos térségében indulna, és Újvidéken, a Transnafta termináljánál érne véget. A nyomvonal 

  • Kanizsa, 
  • Zenta, 
  • Ada, 
  • Törökbecse 
  • és Zsablya térségét is érinti.

A szerbiai szakasz hossza mintegy 113 kilométer, tervezett kapacitása pedig évi 5,5 millió tonna nyersolaj. A vezeték a magyarországi infrastruktúrán keresztül kapcsolódhatna a Družba rendszeréhez. A szerb kormány hivatalos dokumentumaiban a projektet kifejezetten az ország nyersolaj-ellátásának diverzifikálását szolgáló stratégiai beruházásként kezelik.

A szerb energiaügyi minisztérium szerint a vezeték legfeljebb évi 5–5,5 millió tonna nyersolaj szállítására készül, és hosszú távon új beszerzési útvonalat biztosítana Szerbia számára. 

Orbán Viktor még 2025-ben találkozott Aleksandar Vucic szerb elnökkel. Orbán Viktor akkor bejelentette, hogy kormánydöntés született a Magyarország és Szerbia közötti olajvezeték építésének felgyorsításáról, ezzel a két ország hálózatát minél előbb össze fogjuk tudni kötni. Vucic hozzátette, hogy Szerbia is gőzerővel dolgozik a saját területére eső szakasz építésén.

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