Durván elszállhat az olívaolaj ára: a forróság Európa legnagyobb termelőit sem kíméli – több százezer ember munkája van veszélyben

Spanyolországban a terméshullás és az olajbogyók csökkenő olajtartalma, Olaszország déli részén a vízhiány, Görögországban pedig már az ültetvényeket is elérő tüzek veszélyeztetik az idei termést. Az európai olívapiac ellátása még nem került veszélybe, de a tengerentúlra és a Közel-Keletre irányuló kivitel visszaeshet – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány lapunknak küldött elemzéséből.

Spanyolország, Olaszország és Görögország együttesen a világ olívaolaj-exportjának több mintegy háromnegyedét százalékát adja / Fotó: nito

Az ágazat kitettsége azért különösen nagy, mert a világ olívaolaj-termelése erősen néhány mediterrán országra koncentrálódik:

Spanyolország,

Olaszország

és Görögország

nemcsak saját lakosságát látja el, hanem a globális kereskedelem meghatározó részét is biztosítja. Egy rossz dél-európai szezon ezért rövid idő alatt megjelenhet a nemzetközi és a magyarországi fogyasztói árakban is.

Három és fél millió tonnára kapaszkodott vissza a termelés

Az olívaolaj világpiaca éppen csak maga mögött hagyta az előző aszályos időszak következményeit. A Nemzetközi Olívatanács becslése szerint a 2024–2025-ös szezonban a globális termelés elérte a 3,57 millió tonnát, ami mintegy 38 százalékos növekedést jelentett a korábbi időszakhoz képest.

A kibocsátás helyreállása után a FAO és az Olívatanács a 2025–2026-os szezonra is stabil termést valószínűsített. Érdemi termelésváltozással nem számoltak, miközben a fogyasztás és a nemzetközi kereskedelem további bővülését várták.

Az előrejelzések azonban már akkor is számoltak az ágazatot fenyegető legfontosabb kockázatokkal:

a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal,

az elhúzódó aszállyal,

a vízhiánnyal,

valamint a kártevők és betegségek terjedésével.

Ezek elsősorban a mediterrán termőterületeken okoznak jelentős termésingadozást. Az idei nyár pedig több kockázatot egyszerre hozott el:

a rendkívüli meleghez és a csapadékhiányhoz kiterjedt erdőtüzek társultak.

Az olajfaligetek mellett gyümölcsösök, szőlőültetvények és üvegházak is veszélybe kerültek. A vízhiány és a szélsőséges hőség a paradicsom, a paprika és az uborka termesztésében szintén további veszteségeket okozhat. Az áremelkedés ezért várhatóan nem korlátozódik az olívaolajra, hanem több zöldség- és gyümölcsféle piacán is megjelenhet.