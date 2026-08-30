Eltűnt a világhírű tó neve a Google térképéről Trump döntése után

A Google Maps megváltoztatta az Ontario-tó nevét az Egyesült Államokban, miután Donald Trump amerikai elnök rendeletben nevezte át a tavat Lake Americára, vagyis Amerika-tóra – írja a Reuters.

Az Ontario-tó neve az amerikai Google térképeken már Lake America/Fotó: Anadolu via AFP

A változás azonban nem jelenti azt, hogy mostantól a világ minden Google-térképéről eltűnik a több száz éve használt Ontario-tó elnevezés. A Google földrajzi hely alapján eltérően jeleníti meg a tó nevét. Az Egyesült Államokban tartózkodó felhasználók már Lake America néven látják, Kanadában továbbra is Lake Ontario szerepel, míg a két országon kívüli felhasználóknál mindkét elnevezést feltüntetik – számolt be a Reuters.

Mi ez a kettős könyvelés?

A Google azzal indokolta a lépést, hogy régóta követett gyakorlatának megfelelően az amerikai Geographic Names Information System, vagyis a GNIS hivatalos földrajzinév-adatbázisát követi. Miután az amerikai rendszerben megváltozott a tó elnevezése, a Google Maps amerikai változatán is átvezették azt.

Donald Trump augusztus 27-én írta alá azt az elnöki rendeletet, amely az Egyesült Államokban Lake Americára változtatta az Ontario-tó nevét. A lépés az Egyesült Államok és Kanada között elmérgesedett kereskedelmi vita közepette érkezett. Az amerikai elnök már korábban felvetette az átnevezést, miután összeomlottak a Washington és Ottawa közötti kereskedelmi tárgyalások.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump földrajzi átnevezéssel demonstrálja politikai elképzeléseit. Második elnöki ciklusának kezdetén a Mexikói-öböl amerikai elnevezését változtatta Amerikai-öbölre, amit a Google Maps szintén átvezetett az Egyesült Államokban.

Kanada hallani sem akar az Amerika-tóról, nekik Ontario-tó marad

Az Ontario-tó átnevezése azonban különösen érzékeny kérdés, mivel a tó nem kizárólag az Egyesült Államokhoz tartozik, az amerikai-kanadai határ húzódik rajta keresztül. Mark Carney kanadai miniszterelnök ezért már Trump rendelete után egyértelművé tette, hogy Kanada nem fogadja el az új nevet. Arra is emlékeztetett, hogy az Ontario elnevezés régebbi mind az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatánál, mind a kanadai államszövetség létrejötténél.