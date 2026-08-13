Tiszta Mad Max, amit az orosz olajszállító árnyékflotta csinál: háló, tüskés fémketrec – szürreális eszközökkel védekeznek az ukránok ellen
Az orosz árnyékflotta olajszállító tankereit és kikötői létesítményeket egyre nagyobb számban szerelik fel drónok elleni hálókkal és ketrecekkel, hogy megvédjék őket az ukrán támadásoktól, amelyek Moszkva energetikai infrastruktúráját veszik célba.
A 28 éves, az EU és az Egyesült Királyság által is szankcionált Caruzo tanker kedden úgy hagyta el a Fekete-tengert a Boszporuszon keresztül, hogy drónelhárító hálókat és egymásra rakható víztartályokat függesztettek az oldalára – derül ki Yörük Işık hajózási elemző felvételeiből.
Szárazföldön alkalmazott védelmet kap az orosz árnyékflotta
A bonyolult drónelhárító hálók és fémketrecek az ukrajnai háború szárazföldi hadviselésének már fontos részévé váltak, a tengeren azonban egészen a közelmúltig nem lehetett ilyeneket látni. A Caruzóról készült felvételeken a hajó parancsnoki hídjának egyik oldalát háló borítja, a tetejére pedig ketrecszerű szerkezetet építettek.
A Mad Max-filmekben sincs semmi, ami ezt felülmúlná
– mondta Işık, az isztambuli Bosphorus Observer tanácsadó cég vezetője. Elmondása szerint egy másik, szintén szankcionált tanker, a Rizvel is hálókkal borítva közlekedik az Isztambultól délre fekvő Márvány-tengeren.
Az elmúlt két hónapban Ukrajna a modern tengeri hadviselés egyik legintenzívebb hajók elleni támadássorozatát hajtotta végre. Az Azovi- és a Fekete-tengeren orosz hajókat támad, hogy visszafogja az orosz olajexportot.
A támadások akkora fennakadást okoztak, hogy JD Vance amerikai alelnök a múlt hónapban arra kérte Kijevet, állítsa le az oroszországi Novorosszijszk kikötőjében található Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljának közelében végrehajtott csapásokat. Ennek célja az amerikai olajvállalatok érdekeinek védelme és az energiapiacok további destabilizálódásának elkerülése volt.
Rögtönzött megoldások
A hajókon alkalmazott védelmi rendszerek jóval rögtönzöttebbnek tűnnek az ukrajnai szárazföldi megoldásoknál, ahol
- egyes járműveket összetett, tüskékkel ellátott fémketrecekkel borítanak.
- Ezek célja, hogy a robbanófejet még a célponttól bizonyos távolságra működésbe hozzák, és ezzel csökkentsék a robbanás erejét.
- A hajótest oldalára erősített víztartályok – az orosz harckocsikon is alkalmazott megoldásokhoz hasonlóan – a légi és tengeri támadások becsapódási energiájának elnyelését szolgálják.
Samir Madani, a Tankertrackers.com hajózási megfigyelő oldal társalapítója szerint a Caruzo legénysége nemcsak a parancsnoki hidat borította be hálókkal, hanem gyakorlatilag „bedobozolta magát”.
Moszkva az ukrán gabonaszállító hajókat támadja
A Fekete-tenger kulcsfontosságú útvonal az orosz olajexport, valamint az ukrán gabonaszállítás számára is. Utóbbit Moszkva az intenzív ukrán támadásokra válaszul szintén célba vette.
Az Argus árupiaci árazási ügynökség szerint jelentősen megemelkedtek a térségben a tengeri fuvarozási díjak.
Sheel Bhattacharjee, az Argus európai fuvarpiaci árazásért felelős vezetője szerint a közelmúlt eseményei miatt számos hajótulajdonos inkább kivár, mintsem további kockázatot vállaljon. A biztosítási lehetőségek is beszűkültek, illetve csak magas díjak mellett érhetők el.
A novorosszijszki kikötőben műholdfelvételek, valamint nyílt forrásból származó fényképek és videók szerint hálókat és más védelmi létesítményeket telepítettek a Fekete-tengeri Flotta haditengerészeti bázisa és a kikötő megközelítési útvonalai köré.
- Az Airbus műholdfelvételein nagyméretű, hálóval borított keretek láthatók.
- Emellett úszó akadályokat és uszályokat helyeztek el a katonai kikötő bejáratánál, hogy megakadályozzák a tengeri drónok behatolását.
- Ezt a védelmi megoldást már 2024 márciusa óta alkalmazzák.
Halászhálók alatt
Hasonló alkalmazkodás figyelhető meg a szárazföldön is. Délkelet-Ukrajnában több ezer kilométernyi útszakaszt fednek le halászhálókkal, amelyek alagutakat képeznek a járművek számára. Ezekkel próbálnak védekezni az FPV-drónok ellen, amelyek mára alapvetően meghatározzák a harctéri mozgásokat, és jelentősen átalakították a modern hadviselést.
A hálók azonban nem nyújtanak teljes védelmet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt közölte, hogy erői az éjszaka folyamán „egyedülálló műveletet” hajtottak végre Novorosszijszk haditengerészeti bázisa ellen ukrán hajóelhárító rakétákkal, sugárhajtású légi drónokkal és tengeri drónokkal. Zelenszkij szerint a támadás orosz hajókat, légvédelmi állásokat, mólókat és kikötői infrastruktúrát talált el.