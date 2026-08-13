Tiszta Mad Max, amit az orosz olajszállító árnyékflotta csinál: háló, tüskés fémketrec – szürreális eszközökkel védekeznek az ukránok ellen

Az orosz árnyékflotta olajszállító tankereit és kikötői létesítményeket egyre nagyobb számban szerelik fel drónok elleni hálókkal és ketrecekkel, hogy megvédjék őket az ukrán támadásoktól, amelyek Moszkva energetikai infrastruktúráját veszik célba.

Az orosz árnyékflotta kötelékébe tartozó Grinch nevű hajó a francia partok közelében / Fotó: AFP

A 28 éves, az EU és az Egyesült Királyság által is szankcionált Caruzo tanker kedden úgy hagyta el a Fekete-tengert a Boszporuszon keresztül, hogy drónelhárító hálókat és egymásra rakható víztartályokat függesztettek az oldalára – derül ki Yörük Işık hajózási elemző felvételeiből.

Szárazföldön alkalmazott védelmet kap az orosz árnyékflotta

A bonyolult drónelhárító hálók és fémketrecek az ukrajnai háború szárazföldi hadviselésének már fontos részévé váltak, a tengeren azonban egészen a közelmúltig nem lehetett ilyeneket látni. A Caruzóról készült felvételeken a hajó parancsnoki hídjának egyik oldalát háló borítja, a tetejére pedig ketrecszerű szerkezetet építettek.

A Mad Max-filmekben sincs semmi, ami ezt felülmúlná

– mondta Işık, az isztambuli Bosphorus Observer tanácsadó cég vezetője. Elmondása szerint egy másik, szintén szankcionált tanker, a Rizvel is hálókkal borítva közlekedik az Isztambultól délre fekvő Márvány-tengeren.

Az elmúlt két hónapban Ukrajna a modern tengeri hadviselés egyik legintenzívebb hajók elleni támadássorozatát hajtotta végre. Az Azovi- és a Fekete-tengeren orosz hajókat támad, hogy visszafogja az orosz olajexportot.

A támadások akkora fennakadást okoztak, hogy JD Vance amerikai alelnök a múlt hónapban arra kérte Kijevet, állítsa le az oroszországi Novorosszijszk kikötőjében található Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljának közelében végrehajtott csapásokat. Ennek célja az amerikai olajvállalatok érdekeinek védelme és az energiapiacok további destabilizálódásának elkerülése volt.

Rögtönzött megoldások

A hajókon alkalmazott védelmi rendszerek jóval rögtönzöttebbnek tűnnek az ukrajnai szárazföldi megoldásoknál, ahol

egyes járműveket összetett, tüskékkel ellátott fémketrecekkel borítanak.

Ezek célja, hogy a robbanófejet még a célponttól bizonyos távolságra működésbe hozzák, és ezzel csökkentsék a robbanás erejét.

A hajótest oldalára erősített víztartályok – az orosz harckocsikon is alkalmazott megoldásokhoz hasonlóan – a légi és tengeri támadások becsapódási energiájának elnyelését szolgálják.

Samir Madani, a Tankertrackers.com hajózási megfigyelő oldal társalapítója szerint a Caruzo legénysége nemcsak a parancsnoki hidat borította be hálókkal, hanem gyakorlatilag „bedobozolta magát”.