Az Orbán Anita által vezetett Külügyminisztérium új csapásvonalak mentén alakítja a magyar diplomáciai kapcsolatokat. A Magyar Péter által hitelsített iránymutatás, amelyet a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen részt vevő magyar delegáció számára adtak ki teljes egészében megváltoztathatja a hazánk és Oroszország diplomáciai kapcsolatát.

Magyar Péter üzenetet kapott Oroszországból / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A Tisza-kormány megalakulása óta hivatalos kapcsolatfelvétel a két ország között nem volt, a kialakult helyzet pedig arról árulkodik, hogy a viszony rohamosan romlik. A Parlamentyiszkaja Gazeta elemzése szerint egyre több befolyásos politikus fogalmaz meg éles kritikát a magyar külpolitika új irányvonalával kapcsolatban.

Nagy a felháborodás Oroszországban

Budapest most először fogalmazott ilyen álláspontot Orbán Viktor távozása óta − írta Parlamentyiszkaja Gazeta újságírója, aki szerint a korábbi miniszterelnök a két ország diplomáciai és gazdasági kapcsolatainak megőrzésére törekedett. Hozzáteszi azt is, hogy Magyar Péter nyugati orientációja ellenére a megválasztását követő első néhány hónapban tartózkodott a „ruszofób” kijelentésektől. Most ez úgy tűnik orosz olvasatban gyökeresen megváltozott.

Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja

– írja a kormányhatározat, amely ezek mellett minden törekvést támogat, amelyek a békét szolgálják.

Orosz szakértők szerint ezzel a lépéssel Magyar Péter kormánya hivatalosan is szakított Orbán Viktor politikájával. Véleményük szerint ezzel a kormányfő

keménységét és Moszkvával szembeni kérlelhetetlenségét igyekszik bizonyítani európai kollégáinak.

Ezt az álláspontot képviseli Grigorij Karaszin, az orosz Szövetségi Tanács külügyi bizottságának elnöke is:

„Valójában egyszerűen beáll az európai politikusok kórusába, és a mai Európa ruszofób politikai elitjének, az Oroszországgal szembeni gyűlölet és ellenségeskedés zászlóaljának részévé próbál válni. Budapest lépéseiben semmi mást nem látok” − mondta Parlamentyiszkaja Gazetának a korábban külügyminiszter-helyettesként dolgozó politikus.