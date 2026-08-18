Nagyon csúnya lebukás: száztonnával vásárol uránt az oroszoktól a Nyugat fű alatt, de csak Paks II. zavarja őket – milliárd dolláros üzletelésre derült fény

Az ukrajnai háború ellenére továbbra is érkezik orosz dúsított urán az Egyesült Államokba, amelyből amerikai atomerőművek üzemanyaga készül. A Westinghouse dél-karolinai üzemébe idén már több mint 50 tonna urán érkezett az orosz Tenextől, miközben Washington célja éppen az orosz nukleáris függőség felszámolása lenne.

Hiába próbálja Washington évek óta leépíteni az orosz nukleáris ipartól való függőségét, az orosz urán továbbra is eljut az amerikai piacra / Fotó: Unsplash

Az Egyesült Államok 2024 augusztusában megtiltotta az orosz dúsított urán importját, hogy csökkentse az ország függőségét Moszkvától és megerősítse a hazai nukleáris üzemanyag-ellátást. A jogszabály azonban lehetőséget ad felmentésre, ha nincs elérhető alternatív forrás, vagy ha az import nemzetbiztonsági szempontból indokolt.

Ezek a kivételek 2028. január 1-jéig maradhatnak érvényben.

A CBC által elemzett amerikai vám- és szállítási adatok szerint a moszkvai Tenex az ukrajnai háború éveiben több alkalommal szállított uránt a Westinghouse dél-karolinai, Columbia melletti üzemébe. Idén márciusban egyetlen szállítmányban 50 612 kilogramm urán érkezett négy konténerben: a rakomány Szentpétervárról indult, majd Baltimore kikötőjén keresztül jutott el az Egyesült Államokba.

A dél-karolinai üzemben az uránt üzemanyag-pelletekké dolgozzák fel, majd üzemanyag-rudakat és fűtőelemeket készítenek belőle az amerikai atomerőművek számára.

Oroszország továbbra is nukleáris nagyhatalom

A Bellona környezetvédelmi szervezet szerint az Egyesült Államok 2025-ben mintegy 400 tonna alacsony dúsítású uránt importált Oroszországból, hozzávetőleg egymilliárd dollár értékben. Ebből a Westinghouse mintegy 27 tonnát kapott, miközben a legnagyobb amerikai importőrök között a francia Framatome érdekeltségei és a Global Nuclear Fuel Americas is szerepeltek.

A függőség nem kizárólag amerikai probléma. Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának 2025-ös becslése szerint Oroszország adja a világ dúsított urántermelésének mintegy 44 százalékát, miközben az amerikai és európai felhasználás 20-30 százaléka köthető orosz forráshoz.

Az Európai Unió egyelőre nem tiltotta be az orosz dúsított urán importját. A Bellona szerint az uniós országok 2025-ben 583,4 tonna orosz dúsított uránt vásároltak mintegy 251,8 millió euró értékben.