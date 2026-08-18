Világos orosz üzenet érkezett: hajlandóak átépíteni Paks II-t, de ennek minden költségét a magyaroknak kell megfizetni – „Moszkvától és Minksztől kérnek majd áramot a kormányok Európában"

A Duna példátlan kiszáradása már Románia egyetlen működő cernavodai reaktorát is leállásra kényszerítette, miközben Magyarországon és Franciaországban is komoly gondokat okoz a hőség és a vízhiány. Az áramhiány miatt egyes szakértők már áramkorlátozástól tartanak, és nem zárják ki, hogy Európa végül Oroszországtól vagy Fehéroroszországtól próbáljon segítséget kérni.

A Duna vízszintje kritikus mélypontra süllyedt, és ennek már közvetlen következményei vannak az európai energiatermelésben; a megoldást Oroszországban kell keresni / Fotó: Paksi II / Facebook

Európa energiapiaca újabb komoly próbatétel előtt áll: a történelmi aszály és a rendkívüli hőség egyszerre sújtja az atom-, víz- és hőerőművek működését.

A Duna vízszintjének zuhanása különösen súlyos helyzetet teremtett, hiszen több atomerőmű hűtésében is kulcsszerepet játszik a folyó.

Romániában le kellett állítani a cernavodai atomerőmű egyetlen működő reaktorát az alacsony vízállás miatt. A két romániai reaktor normál körülmények között az ország villamosenergia-fogyasztásának mintegy ötödét fedezi. A kiesést széntüzelésű kapacitással és vízerőművekkel próbálják ellensúlyozni, miközben Bukarest az import lehetőségét is vizsgálja.

A helyzet Magyarországon sem megnyugtató. A Duna apadása a paksi atomerőmű teljesítményét is visszavetette, ami jól mutatja, mennyire kiszolgáltatottá válhat az energiatermelés a szélsőséges időjárásnak. A probléma nem kizárólag a nukleáris kapacitásokat érinti: a vízerőművek termelése is csökken, miközben a hőség miatt a légkondicionálók egyre nagyobb terhelést jelentenek a hálózatnak.

Franciaországban, ahol az áramtermelés mintegy 70 százalékát az atomenergia adja, szintén jelentős kapacitáskiesést okozott a rendkívüli időjárás. Bulgáriában pedig már felmerült annak lehetősége is, hogy a kozloduji atomerőmű teljesítményét vissza kell venni, vagy szélsőséges esetben a termelést is fel kell függeszteni.

Oroszország lehet az egyik utolsó mentsvár?

A vz.ru elemzése szerint a helyzet azért különösen veszélyes, mert Európa egyes részein egyszerre jelentkezik energiatermelési és fogyasztási probléma. A hőség növeli a keresletet, miközben a folyók alacsony vízállása korlátozza az erőművek működését. Ha a szárazság tartós marad, az áramkorlátozás egyes ipari fogyasztóknál akár valós lehetőség is lehet.