Figyelmeztették Putyint, neki is nagyon fog fájni, ha Magyarország az ellenségévé válik: létezik egy terv Paks II-ről, az olajról és a gázról – így lehet felrúgni az orosz szerződéseket

A magyar kormány Oroszországgal szembeni fordulata komoly veszteségeket okozhat Moszkvának, miközben Budapestnek is drágább energiaellátással kell szembenéznie. A változás különösen a Paks II. beruházást, a Gazprommal kötött gázüzleteket és az orosz olaj szerepét érintheti.

Évek alatt kiépített orosz-magyar energetikai üzletek kerülhetnek veszélybe a budapesti politikai fordulat miatt / Fotó: AFP

Magyarország Oroszország-politikájának látványos fordulata komoly következményekkel járhat az energetikában. A kormány már hivatalosan is úgy fogalmaz, hogy Oroszország magatartása nemcsak Magyarországra, hanem Európára és a világrendre is veszélyt jelent. A Magyar Közlönyben megjelent állásfoglalást Magyar Péter miniszterelnök írta alá.

A változás különösen azért jelentős, mert az elmúlt években a magyar-orosz gazdasági kapcsolatok egyik legfontosabb pillére az energia volt. Az orosz nyersanyagok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a magyar ellátásban, az olajimport több mint 90 százaléka, a gázfogyasztásnak pedig akár 80 százaléka orosz forrásból származhat.

Orosz energia helyett drágább alternatívák jöhetnek

A budapesti fordulat mögött az Európai Unióval való kapcsolat rendezése is állhat. Brüsszel egyik fontos elvárása az orosz energiafüggőség csökkentése, ami összefüggésben állhat a befagyasztott uniós források feloldásával.

Magyarország technikailag képes lenne más forrásból beszerezni a szükséges olajat. A horvát Adria vezetéken keresztül a globális piacról vásárolt, Omišalj kikötőjébe érkező nyersanyag eljuthatna Magyarországra, a Mol pedig más beszállítókkal is képes együttműködni. Az átállás azonban nem lenne fájdalommentes: az elemzés szerint a benzin és a gázolaj ára 15-25 százalékkal is emelkedhetne a magyar kutakon.

Ez politikailag is komoly kockázatot jelenthet. A magyar lakosság az elmúlt években hozzászokott az államilag támogatott energia- és üzemanyagárakhoz, így egy jelentős drágulás gyorsan érezhetővé válna a megélhetési költségekben.

Paks II. lehet a legnagyobb orosz veszteség

Moszkva számára azonban a legnagyobb tétet nem feltétlenül az olaj- és gázüzlet jelenti, hanem a Paks II. beruházás. A pravda.ru szakértői szerint, ha a magyar fél jogi úton bizonyítani tudná, hogy a Roszatom felelős a projekt csúszásáért, az jelentősen megváltoztathatná a szerződéses viszonyokat, és akár a kötbérfizetés alól is mentesíthetné Magyarországot.