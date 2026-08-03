Bivalyerős konkurenciát kap az OTP a Balkánon, erősít a régióban a Raiffeisen

Jelentős következményekkel járhat a Balkánon egy osztrák bankkonszolidáció, melynek keretében a Raiffeisen Bank International (RBI) felvásárolta a bécsi székhelyű Addiko Bank irányításához szükséges, 56,16 százalékos részvényhányadot - írja a Bloomberg.

Bivalyerős konkurenciát kap az OTP a Balkánon / Fotó: NurPhoto via AFP

Van egy csavar a Raiffeisen terveiben

Ez meghaladja az 55 százalékos minimális küszöbértéket, amely az ajánlat sikerének kulcsfontosságú feltétele volt.

Csakhogy az Addiko Banknak a volt Jugoszlávia utódállamaiban keresztbe-kasul vannak leánybankjai, amelyek ilyeténképpen most mind átkerülnek a második legnagyobb osztrák bankhoz, azaz szintet lép az OTP konkurenciája.

A történetben azonban van még egy csavar, az RBI ugyanis nem akarja megtartani valamennyi, az Addiko-akvizícióval megszerzett nyugat-balkáni bankját. A boszniai, szerbiai és montenegrói leánybankokat el kívánja adnia - az eddig csak Szerbiában és Észak-Macedóniában jelenlévő - szerb Alta Groupnak, miközben az osztrák, horvát és szlovén Addikót megtartaná. (Az Addiko osztrák központja ebből szempontból nem érdekes, hiszen az OTP-nek nincs Ausztriában filiáléja.)

A tranzakciók eredményeként az Alta csoport Délkelet-Európa egyik legnagyobb banki szereplőjévé válna, jelenléttel a volt Jugoszlávia szinte minden kulcsfontosságú piacán.

A tranzakció lezárásához természetesen az érintett országokból még több hatósági jóváhagyás is szükséges. Az egyes délszláv piacokon a következő hatásokkal kellene számolnia a legnagyobb magyar banknak:

OTP Szerbia

A Nyugat-Balkán legnagyobb országában az OTP az egyik vezető bank. Ha a Davor Macura szerb üzletember tulajdonában álló helyi Alta Bank átveszi az Addiko ottani bankját, akkor egy eddig viszonylag kisebb helyi pénzügyi csoportból regionális bankcsoport válhat, amely:

nagyobb lakossági ügyfélbázissal rendelkezik,

erősebb lehet a kkv-k finanszírozásban

és agresszívebben versenyezhet a fogyasztási hitelek és betétek piacán.

Mindent összevetve a Bloomberg szerint OTP-nek erősebb árversenyben kellene boldogulnia, ám nem veszítene pozíciót.