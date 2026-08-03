Bivalyerős konkurenciát kap az OTP a Balkánon, belép a régióba a Raiffeisen

Jelentős következményekkel járhat a Balkánon egy osztrák bankkonszolidáció, melynek keretében a Raiffeisen Bank International (RBI) felvásárolta a bécsi székhelyű Addiko Bank irányításhoz szükséges, 56,16 százalékos részvényhányadot - írja a Bloomberg.

Bivalyerős konkurenciát kap az OTP a Balkánon / Fotó: NurPhoto via AFP

Van egy csavar a Raiffeisen terveiben

Ez meghaladja az 55 százalékos minimális küszöbértéket, amely az ajánlat sikerének kulcsfontosságú feltétele volt.

Csakhogy az Addiko Banknak a volt Jugoszlávia utódállamaiban keresztbe-kasul vannak leánybankjai, amelyek ilyeténképpen most mind átkerülnek a második legnagyobb osztrák bankhoz, azaz szintet lép az OTP konkurenciája.

A történetben azonban van még egy csavar, az RBI ugyanis nem akarja megtartani valamennyi, az Addiko-akvizícióval megszerzett nyugat-balkáni bankját. A boszniai, szerbiai és montenegrói leánybankokat el kívánja adnia - az eddig csak Szerbiában és Észak-Macedóniában jelenlévő - szerb Alta Groupnak, miközben az osztrák, horvát és szlovén Addikót megtartaná. Az osztrák központ nem érdekes, hiszen az OTP-nek nincs Ausztriában filiáléja.

A tranzakciók eredményeként az Alta csoport Délkelet-Európa egyik legnagyobb banki szereplőjévé válna, jelenléttel a volt Jugoszlávia szinte minden kulcsfontosságú piacán.

A tranzakció lezárásához természetesen az érintett országokból még több hatósági jóváhagyás is szükséges. Az egyes délszláv piacokon a következő hatásokkal kellene számolnia a legnagyobb magyar banknak:

OTP Szerbia

A Nyugat-Balkán legnagyobb országában az OTP az egyik vezető bank. Ha a Davor Macura szerb üzletember tulajdonában álló helyi Alta Bank átveszi az Addiko ottani bankját, akkor egy eddig viszonylag kisebb helyi pénzügyi csoportból regionális bankcsoport válhat, amely:

nagyobb lakossági ügyfélbázissal rendelkezik,

erősebb lehet a kkv-k finanszírozásban

és agresszívebben versenyezhet a fogyasztási hitelek és betétek piacán.

Mindent összevetve a Bloomberg szerint OTP-nek erősebb árversenyben kellene boldogulni, ám nem veszítene pozíciót.

Montenegró és Bosznia

Crna Gorában az OTP a helyi CKB bank révén piacvezető szereplő. Ha tehát az Alta megszerzi az Addiko montenegrói bankját, akkor megjelenik egy új, regionális tulajdonos, de az Addiko ott jelenleg sem akkora szereplő, hogy ez önmagában átírná az erőviszonyokat.Bosznia-Hercegovinában viszont nincsen az OTP-nek kereskedelmi bankja, ezért a tulajdonosváltás nem érinti.