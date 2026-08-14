Paksi fenékküszöb: Magyar Péter éppen azzal próbálkozik nagy lendülettel, amivel Románia is zsákutcába futott a cernavodai atomerőműnél

Az alacsony dunai vízállás, valamint vízhozam nemcsak Pakson okoz problémát. Romániában csütörtökön le kellett állítani a cernavodai atomerőmű 2. blokkját is, mivel a létesítmény hűtővízellátása nem volt megfelelő.

Romániában már készült a paksihoz hasonló fenékküszöb / Fotó: AFP

A román kormány az elmúlt napokban bárkák elsüllyesztésével, valamint sziklák felrobbantásával igyekezett megnövelni a Duna vízhozamát a kritikus szakaszon, azonban a tervek kudarcot vallottak. Fontos tudni azonban, hogy évtizedek óta zajlanak folyószabályozási munkálatok Cernavoda környékén, amelyek keretén belül egy fenékküszöb kialakítása is megtörtént. A projekt azonban nem valósulhatott meg teljesen, mivel egy ilyen beavatkozásnak komoly hidrológiai és környezeti hatásai is vannak. Ezt Paks esetén is érdemes szem előtt tartani.

Romániában már alkalmazták a paksi módszereket

A cernavodai atomerőmű építése 1979-ben kezdődött meg. Az első blokk 1996 decemberében, míg a második 2007-ben állt üzembe. A Bala-ág szabályozásának azonban már több évtizedes múltja van, persze kezdetben még a hajózhatóság és nem az energiabiztonság volt a fő szempont.

A cernavodai atomerőművet a Duna látja el hűtővízzel, a Bala-ág pedig az erőmű térsége előtt nagyjából 50 kilométerrel válik ki a folyó főmedréből.

Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság (AFDJ) adatai szerint míg az 1940-1950-es években a Bala-ág a vízhozam körülbelül 30-35 százalékát, addig 2010-2013 körül bizonyos helyzetekben már a 85-87 százalékát vette fel.

Az egyre kedvezőtlenebb vízmegoszlás miatt 1988-ban két bala-ági fenékküszöb terve született meg, melyek koronája megközelítőleg 3,5 méterrel lett volna a vízszint alatt. Emellett partvédelmet, hosszanti vezetőművet és egy mellékág lezárását is tervezték, azonban a munkálatok csak részben készültek el.

A folyószabályozási munkálatok 1995-re lényegében teljesen leálltak, ezt követően pedig felgyorsult a medererózió, aminek következtében megnőtt Bala-ág vízelvonása. Amikor pedig a cernavodai 1. blokk 1996-ban üzembe állt, egyre sürgetőbbé vált a projekt befejezése.

A fenékküszöb több kritikát is kapott

A bala-ági fenékküszöb teljes megvalósításának terve a Duna Calarasi és Braila közötti szakaszának hajózhatósága miatt került ismét fókuszba a 2000-es évek elején. Ebben az esetben ugyan nem az atomerőmű hűtővízellátásának javítása volt az elsődleges cél, azonban a tanulmány erről a pozitív hatásról is említést tett. A műszaki számítások szerint a tervezett beavatkozásokkal a Bala-ág vízhozama 1649-ről 1116 köbméter/másodpercre, míg az Öreg-Dunáé (fő ág) 253-ról 853 köbméter/másodpercre változott volna a vizsgált modellhelyzetben