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Elon Musk
Tesla

Leáll a Paksi Atomerőmű: bejelentést tett a Tesla, Elon Musk azonnali segítséget nyújt a magyaroknak – itt vannak a részletek

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Egy sor magyarországi nagyüzem önkéntesen vállalta Magyar Péter felhívása után, hogy csökkentik az áramfogyasztásukat, átütemezik a termelést a miniszterelnök kérésére. A Tesla is tud a Paksi Atomerőmű közelgő leállásáról és arról, hogy most mennyire fontos az önmérséklet, ezért a csúcsidőn kívüli töltés „leárazásával" motiválja arra az elektromos autósokat, hogy ne terheljék túl a hálózatot.
Németh Tamás
2026.08.02, 10:39
Frissítve: 2026.08.02, 11:02

Magyar Péter felhívást tett közzé az elektromos autósok számára a nehéz hazai energiahelyzet miatt, arra kérve a tulajdonosokat, hogy a töltést időzítsék a terhelt időszakokon kívülre. Erre reagált most a Tesla, azzal, hogy olcsóbbá teszi az este 11 és délután 5 közötti töltés díját. 

Leáll a Paksi Atomerőmű: bejelentést tett a Tesla, Elon Musk azonnali segítséget nyújt a magyaroknak – itt vannak a részletek
Leáll a Paksi Atomerőmű: bejelentést tett a Tesla, Elon Musk azonnali segítséget nyújt a magyaroknak – itt vannak a részletek Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter miniszterelnök a 2026. július végi, rendkívüli magyarországi energiaválság idején arra kérte a hazai elektromosautó-tulajdonosokat, hogy az elektromos hálózat túlterheltségének csökkentése érdekében ne a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban töltsék a járműveiket.  A nyári kánikula és a hálózati terhelés miatt a lakossági fogyasztás csúcsidőszakában minden plusz fogyasztás, így a nagy teljesítményű autótöltés is veszélyeztetheti az ellátásbiztonságot, egy olyan kritikus időszakban, amikor le kell állítani a Paksi Atomerőművet. 

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„Hozzájárulunk a magyar villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozásához.” Holnaptól, augusztus 2-tól a magyarországi Supercharger állomásokon a töltés díja csúcsidőn kívül (naponta, 23:00 és 17:00 óra között) 80 Ft/kWh lesz. „A csúcsidőn kívüli töltéssel a rugalmas járművezetők segítenek csökkenteni a hálózat terhelését az esti csúcsfogyasztási időszakokban” – jelentette be válaszul a Tesla. 

„A Tesla appjában megjelenő árak szerint a 17:00 és 23:00 közötti csúcsidőszakban a Tesla-tulajdonosok is jóval többet fizetnek. Mégpedig 200 forint/kWh áron tölthetnek. Ez azt jelenti, hogy a csúcsidős és a csúcsidőn kívüli tarifa között 2,5-szörös a különbség — vagyis aki este tölt, annak minden ötödik-hatodik töltés árában gyakorlatilag egy teljes plusz töltésnyi összeget fizet ki csupán azért, mert rossz időpontot választott. A cél nyilvánvalóan ugyanaz, mint az olcsó éjszakai tarifánál: minél kevesebben töltsenek a hálózat számára legterheltebb órákban, annál kisebb a kockázata a helyi túlterhelésnek" – magyarázza a változásokat már az E-cars.hu 

A szakportál rámutat: a Supercharger-hálózatot régóta nemcsak Tesla-tulajdonosok használhatják, és rájuk külön, magasabb árazás vonatkozik, ha nincs előfizetésük. A frissített rendszer szerint a nem Tesla-tulajdonosok csúcsidőben 280 forint/kWh, csúcsidőn kívül pedig 112 forint/kWh áron tudnak tölteni. Mint emlékeztetnek, Magyarországon jelenleg 15 Supercharger-állomás üzemel, de a hálózat növekedése nem áll meg.

Szombaton az egyik hazai teslás közösség, a Tesla Owners Hungary is a csúcsidőn kívüli töltésre kérte tagjait, az Autoszektor cikke szerint. Este 18 és 22 között megy le a nap, a napelemek kiesnek, és pont ekkor tetőzik az ország fogyasztása, a töltést viszont egyetlen érintéssel át lehet tolni éjszakára és az autó ugyanúgy tele lesz reggelre. Ezért arra kérik a tagjaikat, hogy az e-autósok állítsanak be időzített töltést. „Néhány ezer magyar elektromos autó, ami este helyett éjjel tölt, önmagában is látható a rendszerterhelési görbén. És jó lenne, ha a következő hőhullámkor nem az elektromos autókról szólna a vita" – írták. 

Az MVM gyorsabb volt

Ilon Musk felajánlása rendkívül hasznos, de nem az első ilyen „akció", az MVM megelőzte a milliárdos cégét. 

Mint megírtuk a korábbi hőkupola megérkezésekor, a Magyar Villamosművek (MVM) július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin. A társaság célja, hogy a napközbeni időszakban kedvezőbb feltételeket biztosítson az elektromos autósok számára, illetve, hogy ösztönözze a villamosenergia-rendszer leterheltségéhez és a megújuló energiaforrások termelési sajátosságaihoz jobban illeszkedő töltési szokások elterjedését.

Az új, „Mobiliti Happy Hour” néven induló kampány keretében a Mobiliti ügyfelei a kijelölt nagy teljesítményű DC töltőkön bruttó 160 Ft/kWh kedvezményes díjon tölthetik járműveiket, amennyiben a töltést 10:00 és 15:00 óra között indítják el.

50 kW-os DC töltők esetén: A normál listaár 250 Ft/kWh, így a kedvezmény mértéke kilowattóránként 90 Ft. Egy 40 kWh-s töltés során ezzel 3600 forintot spórolhatunk meg.Ultragyors DC töltők esetén: A normál listaár 269 Ft/kWh, ami kilowattóránként 109 Ft megtakarítást jelent. Egy 40 kWh-s töltésnél a teljes spórolás így 4360 forint.

A kedvezmény a Mobiliti országos hálózatának 60 kijelölt DC töltőpontján érhető el, beleértve a Mobiliti által üzemeltetett McDonald's és KFC éttermeknél található töltőket is. A kampányban 

  • magán 
  • és flottás 

ügyfelek egyaránt részt vehetnek, amennyiben a töltést Mobiliti alkalmazással vagy RFID-kártyával indítják.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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