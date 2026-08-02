Leáll a Paksi Atomerőmű: bejelentést tett a Tesla, Elon Musk azonnali segítséget nyújt a magyaroknak – itt vannak a részletek

Szombaton az egyik hazai teslás közösség, a Tesla Owners Hungary is a csúcsidőn kívüli töltésre kérte tagjait, az Autoszektor cikke szerint. Este 18 és 22 között megy le a nap, a napelemek kiesnek, és pont ekkor tetőzik az ország fogyasztása, a töltést viszont egyetlen érintéssel át lehet tolni éjszakára és az autó ugyanúgy tele lesz reggelre. Ezért arra kérik a tagjaikat, hogy az e-autósok állítsanak be időzített töltést. „Néhány ezer magyar elektromos autó, ami este helyett éjjel tölt, önmagában is látható a rendszerterhelési görbén. És jó lenne, ha a következő hőhullámkor nem az elektromos autókról szólna a vita" – írták.

Az MVM gyorsabb volt

Ilon Musk felajánlása rendkívül hasznos, de nem az első ilyen „akció", az MVM megelőzte a milliárdos cégét.

Mint megírtuk a korábbi hőkupola megérkezésekor, a Magyar Villamosművek (MVM) július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin. A társaság célja, hogy a napközbeni időszakban kedvezőbb feltételeket biztosítson az elektromos autósok számára, illetve, hogy ösztönözze a villamosenergia-rendszer leterheltségéhez és a megújuló energiaforrások termelési sajátosságaihoz jobban illeszkedő töltési szokások elterjedését.

Az új, „Mobiliti Happy Hour” néven induló kampány keretében a Mobiliti ügyfelei a kijelölt nagy teljesítményű DC töltőkön bruttó 160 Ft/kWh kedvezményes díjon tölthetik járműveiket, amennyiben a töltést 10:00 és 15:00 óra között indítják el.

50 kW-os DC töltők esetén: A normál listaár 250 Ft/kWh, így a kedvezmény mértéke kilowattóránként 90 Ft. Egy 40 kWh-s töltés során ezzel 3600 forintot spórolhatunk meg.Ultragyors DC töltők esetén: A normál listaár 269 Ft/kWh, ami kilowattóránként 109 Ft megtakarítást jelent. Egy 40 kWh-s töltésnél a teljes spórolás így 4360 forint.

A kedvezmény a Mobiliti országos hálózatának 60 kijelölt DC töltőpontján érhető el, beleértve a Mobiliti által üzemeltetett McDonald's és KFC éttermeknél található töltőket is. A kampányban

magán

és flottás

ügyfelek egyaránt részt vehetnek, amennyiben a töltést Mobiliti alkalmazással vagy RFID-kártyával indítják.