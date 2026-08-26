Deviza
EUR/HUF362,06 +0,29% USD/HUF310,75 +0,5% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,08% RON/HUF68,88 +0,3% CZK/HUF15,01 +0,11% EUR/HUF362,06 +0,29% USD/HUF310,75 +0,5% GBP/HUF422,3 +0,08% CHF/HUF385,95 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,08% RON/HUF68,88 +0,3% CZK/HUF15,01 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 755,02 -0,52% MTELEKOM2 534 -0,94% MOL5 000 -0,79% OTP46 320 -0,34% RICHTER13 300 -0,45% OPUS317 0% ANY6 660 0% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 553,3 -0,48% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 275,19 +0,08% BUX150 755,02 -0,52% MTELEKOM2 534 -0,94% MOL5 000 -0,79% OTP46 320 -0,34% RICHTER13 300 -0,45% OPUS317 0% ANY6 660 0% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 553,3 -0,48% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 275,19 +0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
Panama-csatorna
hajózás
kereskedelem

Beütött az iráni háború a Panama-csatornán, brutális licit indult: 1,6 milliárd forintot fizet egy hajó, csak hogy ne kelljen 17 napot várnia az átkelésre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rekordösszeget, 5,3 millió dollárt (kb. 1,6 milliárd forintot) ajánlott egy dél-koreai vállalat azért, hogy szeptember elején áthaladhasson a Panama-csatornán. Az iráni háború által felborított útvonalak és a közelgő aszály egyszerre préselik a globális hajózást, a többletköltség pedig idővel a szállított áruk árában is megjelenhet. A Panamax-zsilipeknél napi 25 áthaladási időpont maradt.
Zováthi Domokos
2026.08.26, 19:01

Minden eddiginél többet, 5,3 millió dollárt, vagyis mintegy 1,6 milliárd forintot fizet egy hajózási vállalat azért, hogy lefoglaljon egy áthaladási időpontot a Panama-csatornán – értesült az ügyet ismerő forrásoktól a Bloomberg.

Panama-csatorna
Több millió dollárt ajánlott egy dél-koreai vállalat azért, hogy szeptember elején áthaladhasson a Panama-csatornán / Fotó: AFP

A dél-koreai SK Gas a G. Spirit nevű, cseppfolyósított propán-bután gázt szállító tanker számára szerezte meg a szeptember 1-jei időpontot. A hajó északi irányban haladhat át a csatornán, miután a vállalat megnyerte az üzemeltető által szervezett aukciót.

Az 5,3 millió dolláros licit megdöntötte az augusztus elején felállított 4,6 millió dolláros rekordot, amelyet szintén egy dél-koreai hajót irányító társaság fizetett. A drágulás nagyságát jelzi, hogy február előtt az aukciókon kialakult mediánár mindössze 55 ezer dollár, nagyjából 17 millió forint volt. A mostani nyertes ajánlat ennek több mint kilencvenszerese.

Az iráni háború Panamában is felverte az árakat

A Panama-csatorna iránti kereslet az iráni háború kitörése után ugrott meg, mivel a konfliktus felborította a megszokott globális kereskedelmi útvonalakat, különösen az Ázsiába tartó hajóforgalomban. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a közel-keleti útvonalak kockázatai miatt egyre több szállító keres alternatív átkelési lehetőséget.

A foglalás nélkül érkező hajóknak már akár 17 napot is várniuk kell Panamánál. Egy több százmillió dollár értékű rakománynál és szoros szállítási határidőknél a kéthetes veszteglés akkora veszteséget okozhat, hogy egyes cégeknek még a több millió dolláros licit is elfogadhatóbb megoldás.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy az iráni háború miatt a hajózási menetrendek felborultak, a biztosítási és fuvardíjak megugrottak, a kikötőkben pedig torlódások alakultak ki. A panamai rekordlicit azt mutatja, hogy a közel-keleti konfliktus költségei már a háborús térségtől több ezer kilométerre fekvő útvonalakon is jelentkeznek.

Az aszály tovább szűkíti a Panama-csatornát

A helyzetet az El Nino okozta aszályveszély is súlyosbítja. A Panama-csatorna zsilipjeinek működtetéséhez jelentős mennyiségű édesvízre van szükség, a vártnál gyengébb csapadék miatt azonban az üzemeltető szeptembertől csökkenti a napi áthaladási helyek számát, és korlátozhatja a hajók által szállítható rakomány mennyiségét is.

Szeptember 3-tól a Neopanamax-zsilipeknél napi kilenc, a Panamax-zsilipeknél 25 áthaladási időpont marad. Utóbbi szám szeptember 15-től 23-ra csökken. Ez éles fordulat ahhoz képest, hogy a csatorna hatósága tavasszal még azt közölte, 2026 végéig nem számít forgalomkorlátozásra.

A szűkülő kapacitás további licitharcokat, hosszabb várakozási időt és magasabb fuvardíjakat hozhat. A hajózási cégek ezeket a költségeket várhatóan beépítik áraikba, így a panamai torlódás végül az energiahordozóktól az ipari alapanyagokon át a fogyasztási cikkekig számos termék drágulását erősítheti.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1878 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu