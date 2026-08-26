Beütött az iráni háború a Panama-csatornán, brutális licit indult: 1,6 milliárd forintot fizet egy hajó, csak hogy ne kelljen 17 napot várnia az átkelésre
Minden eddiginél többet, 5,3 millió dollárt, vagyis mintegy 1,6 milliárd forintot fizet egy hajózási vállalat azért, hogy lefoglaljon egy áthaladási időpontot a Panama-csatornán – értesült az ügyet ismerő forrásoktól a Bloomberg.
A dél-koreai SK Gas a G. Spirit nevű, cseppfolyósított propán-bután gázt szállító tanker számára szerezte meg a szeptember 1-jei időpontot. A hajó északi irányban haladhat át a csatornán, miután a vállalat megnyerte az üzemeltető által szervezett aukciót.
Az 5,3 millió dolláros licit megdöntötte az augusztus elején felállított 4,6 millió dolláros rekordot, amelyet szintén egy dél-koreai hajót irányító társaság fizetett. A drágulás nagyságát jelzi, hogy február előtt az aukciókon kialakult mediánár mindössze 55 ezer dollár, nagyjából 17 millió forint volt. A mostani nyertes ajánlat ennek több mint kilencvenszerese.
Az iráni háború Panamában is felverte az árakat
A Panama-csatorna iránti kereslet az iráni háború kitörése után ugrott meg, mivel a konfliktus felborította a megszokott globális kereskedelmi útvonalakat, különösen az Ázsiába tartó hajóforgalomban. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a közel-keleti útvonalak kockázatai miatt egyre több szállító keres alternatív átkelési lehetőséget.
A foglalás nélkül érkező hajóknak már akár 17 napot is várniuk kell Panamánál. Egy több százmillió dollár értékű rakománynál és szoros szállítási határidőknél a kéthetes veszteglés akkora veszteséget okozhat, hogy egyes cégeknek még a több millió dolláros licit is elfogadhatóbb megoldás.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy az iráni háború miatt a hajózási menetrendek felborultak, a biztosítási és fuvardíjak megugrottak, a kikötőkben pedig torlódások alakultak ki. A panamai rekordlicit azt mutatja, hogy a közel-keleti konfliktus költségei már a háborús térségtől több ezer kilométerre fekvő útvonalakon is jelentkeznek.
Az aszály tovább szűkíti a Panama-csatornát
A helyzetet az El Nino okozta aszályveszély is súlyosbítja. A Panama-csatorna zsilipjeinek működtetéséhez jelentős mennyiségű édesvízre van szükség, a vártnál gyengébb csapadék miatt azonban az üzemeltető szeptembertől csökkenti a napi áthaladási helyek számát, és korlátozhatja a hajók által szállítható rakomány mennyiségét is.
Szeptember 3-tól a Neopanamax-zsilipeknél napi kilenc, a Panamax-zsilipeknél 25 áthaladási időpont marad. Utóbbi szám szeptember 15-től 23-ra csökken. Ez éles fordulat ahhoz képest, hogy a csatorna hatósága tavasszal még azt közölte, 2026 végéig nem számít forgalomkorlátozásra.
A szűkülő kapacitás további licitharcokat, hosszabb várakozási időt és magasabb fuvardíjakat hozhat. A hajózási cégek ezeket a költségeket várhatóan beépítik áraikba, így a panamai torlódás végül az energiahordozóktól az ipari alapanyagokon át a fogyasztási cikkekig számos termék drágulását erősítheti.