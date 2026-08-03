Vučić bejelentette: leállíthatja Szerbia a Mol leendő finomítóját a Duna vízállása miatt

Leállhat az egyetlen szerb olajfinomító a Duna alacsony vízállása miatt – ismetette a szerb elnök. Aleksandar Vučić szerint ugyanis négy olyan technológiai folyamat van a pancsovai finomítóban, amelyhez elengedhetetlen a Duna és a vízellátás. „Rendkívül sok problémával kell szembenéznünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kelljen leállítani a finomítót, de ha erre mégis sor kerül, két-három napon belül a Duna hajózhatósága is megszűnhet – fogalmazott az államfő az N1 szerb lap beszámolója szerint. Hozzátette, hogy a Duna jelenleg még hajózható, ugyanakkor a hajók rakományát már csak az eredeti kapacitás mintegy 50 százalékára lehet terhelni.

Egy dolgozó a NIS szerb olajipari vállalat pancsovai finomítójában

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

A pancsovai finomító leállásánál az olajpiaci nyomás még nagyobb probléma

Szerbia a Duna alacsony vízállása miatt egy ideje olajlogszisztikai nehézségekel is küzd: miként lapunkban megírtuk, a Duna alacsony vízállása miatt az uszályokat a szokottnál jóval kisebb mértékben lehet megrakodni, így a szerbiai üzemanyag-importot vasúton kell szállítani, ami jóval többe kerül, mint a vízi szállítás. Ez ebből fakadó nehézségeket tetézheti most a pancsovai finomító leállítása.

Vučić szerint a nemzetközi olajpiaci ármozgások további komoly kockázatot jelentenek. Mint mondta, az ország képes megbirkózni a gazdasági következményekkel és akár egy átmeneti finomítóleállás költségeivel is, ugyanakkor sokkal nagyobb problémát jelentene, ha az olaj világpiaci ára tovább emelkedne.

Rengeteg gazdasági nehézség vár ránk, és Isten ments, hogy ismét le kelljen állítani a finomítót. Gazdaságilag ezt még ki tudnánk bírni, de ha az olajárak tovább emelkednek, akkor már olaj- és dízelhiány is kialakulhat

– figyelmeztetett.

Bár az államfő szerint kérdéses, hogy az ember képes-e felvenni a harcot a természeti adottságokkal, hangsúlyozta, hogy a lakosságnak egyelőre nincs oka pánikra. „Ha eljön az, amikor van miért aggódni, akkor arról értesíteni fogjuk a lakosságot” – mondta.

A pancsovai finomító a szerb olajvállalat (NIS) eszköze. Mint megírtuk, a cég újabb kérelmet nyújtott be az amerikai kormányzathoz a különleges működési engedély kiadására annak érdekében, hogy július 31. után is folytathassa tevékenységét, amikor a jelenleg érvényes engedély hatálya lejár. A többségi orosz tulajdonban lévő vállalat kérelmét az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalához (OFAC) nyújtotta be. Az engedély jóváhagyása lehetővé tenné a horvát Jadranski naftovod (JANAF) számára is, hogy továbbra is nyersolajjal lássa el a NIS pancsovai finomítóját. Az amerikai kormányzat korábban meghosszabbította azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi a Mol számára, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz Gazpromnyefttel a NIS-ben meglévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes.

Rendkívüli válságülés és takarékossági felhívás

Augusztus 3-ára rendkívüli ülést hívott össze a szerb Köztársasági Veszélyhelyzeti Törzs, amelyen az aktuális energetikai helyzetet értékelik, és intézkedéseket fogadnak el az ország energiaellátásának stabilizálása érdekében.