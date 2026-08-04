Pfizer gigaper: már a légiforgalmi irányítás pénzét is lenyúlnák – a lengyelek elmennek a falig, folyik tovább a per

Az ügy előzménye, hogy a brüsszeli elsőfokú bíróság áprilisban a Pfizernek adott igazat a vállalat és a két tagállam között évek óta húzódó jogvitában. Ahogy korábban beszámoltunk róla , a testület kimondta, hogy Lengyelországnak és Romániának teljesítenie kell a koronavírus-járvány idején, az Európai Bizottság közös vakcinabeszerzési programja keretében vállalt kötelezettségeit. Az ítélet értelmében Varsónak mintegy 1,3 milliárd euró, Bukarestnek pedig 600 millió euró értékű, korábban visszautasított Pfizer–BioNTech vakcinát kell átvennie és kifizetnie. Lengyelország azonban tovább harcol.

A Pfizer és Lengyelország vitája tovább folytatódik, a lengyelek nem akarnak feleslegesen fizetni/Fotó: Flowersandtraveling / Shutterstock

Lengyelország elmegy a falig a Pfizer ellen

Lengyelország már akkor jelezte, hogy jogi úton támadja meg a döntést, míg Románia tudomásul vette az ítéletet. A Politico értesülése szerint a lengyel egészségügyi minisztérium időközben benyújtotta a fellebbezést a belga fellebbviteli bírósághoz. Varsó továbbra is arra hivatkozik, hogy a szerződés módosítását több tényező is indokolná, mint :

a járvány lecsengése,

a felhalmozódott vakcinafelesleg

és az ukrajnai háború miatt megváltozott gazdasági környezet

Ezt az érvelést azonban a Pfizer nem fogadta el. Az egészségügyi minisztérium azt közölt hétfőn, hogy Lengyelország „minden jogi eszközt igénybe vesz a védelem érdekében”, de ennél többet nem árultak el az állam érdekeinek védelmére hivatkozva.

Nem kérik a vakcinát

A Politico összefoglalója szerint Lengyelország 2022-ben leállította az oltóanyag-szállítmányok fogadását, a kereslet visszaesésére és az oroszországi háború hatására hivatkozva. A Pfizer a következő évben beperelte Lengyelországot és Romániát is. 2026 áprilisában egy brüsszeli bíróság úgy határozott, hogy Varsót továbbra is köti a szerződés, és nagyjából 1,3 milliárd euró megfizetésére kötelezte, kamatokkal és perköltségekkel együtt – a le nem szállított adagokért. A Pfizer megvédte a belga ítéletet, a brüsszeli portálnak azt nyilatkozták, hogy tükrözi „a tagállamok közötti szolidaritás elvén alapuló sikeres európai világjárvány kezelés alapjául szolgáló szerződéses kötelezettségek fontosságát”. A vállalat egyúttal azt is közölte, megteszi a megfelelő lépéseket, hogy érvényre juttassák az ítéletet.