Félelmetes tempóban pörög a Premier League: a topcsapatok úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap – az edzőknek és a játékosoknak egyre kevesebb idejük van bizonyítani

Az angol első osztály klubjai idén nyáron új átigazolási rekordot készülnek felállítani, a menedzserek számára pedig egyre rövidebb idő jut a bizonyításra. A Premier League élvonalának 20 csapata már 2,7 milliárd eurót költött játékosokra, és még 12 nap hátra van az átigazolási időszakból.

A Premier League-en belül egyre gyakoribbak a nagy összegű klubközi üzletek is. / Fotó: NurPhoto via AFP

Továbbra is a Chelsea költ a legtöbbet a Premier League-ben

A Transfermarkt adatai szerint tavaly ugyanebben az időpontban 2,6 milliárd eurónál tartott a költés. Az idei összeg ráadásul meghaladja az olasz, a német és a spanyol élvonal klubjainak együttes nyári kiadását is, amely 2,3 milliárd eurót tesz ki.

A legnagyobb üzletek között szerepel a Chelsea 138 millió eurós igazolása, amellyel Morgan Rogers az Aston Villától érkezett.

A Manchester City 135 millió eurót fizetett a Nottingham Forestnek Elliot Andersonért.

A Chelsea toronymagasan vezeti a költekezési listát 408 millió euróval. A londoni rivális Tottenham Hotspur 267 millió eurónál jár, miután Sandro Tonali és Mateus Fernandes megszerzésére a bónuszokkal együtt 207 millió eurót fordított.

A Chelsea nettó költésben is az élen áll: a játékoseladásokból származó bevételek levonása után 245 millió eurós mínuszt mutat a klub mérlege.

A Premier League-en belül egyre gyakoribbak a nagy összegű klubközi üzletek is, az Arsenal például 87 millió euróért szerződtette a Newcastle United brazil középpályását, Bruno Guimarãest.

A Deloitte előrejelzése szerint a Premier League klubjai ebben a szezonban összesen 7,4 milliárd font bevételt érhetnek el. Az angol csapatok európai kupaszereplése, valamint az új kereskedelmi megállapodások tovább növelik a rendelkezésre álló pénzt.

Tim Bridge, a Deloitte sportüzleti csoportjának vezető partnere szerint az angol klubok jelentős része a többletbevételt játékosokra és fizetésekre fordítja. A pénzügyi körforgás egyre nagyobb összegeket mozgat meg, azonban a kluboknak minden évben növelni kell bevételeiket.

A bevételek emelkedése ellenére a Premier League klubjai összesítve a 2017–18-as szezon óta egyetlen idényben sem termeltek nyereséget a Football Benchmark adatai szerint.