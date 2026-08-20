Félelmetes tempóban pörög a Premier League: a topcsapatok úgy szórják a pénzt, mintha nem lenne holnap – az edzőknek és a játékosoknak egyre kevesebb idejük van bizonyítani
Az angol első osztály klubjai idén nyáron új átigazolási rekordot készülnek felállítani, a menedzserek számára pedig egyre rövidebb idő jut a bizonyításra. A Premier League élvonalának 20 csapata már 2,7 milliárd eurót költött játékosokra, és még 12 nap hátra van az átigazolási időszakból.
Továbbra is a Chelsea költ a legtöbbet a Premier League-ben
A Transfermarkt adatai szerint tavaly ugyanebben az időpontban 2,6 milliárd eurónál tartott a költés. Az idei összeg ráadásul meghaladja az olasz, a német és a spanyol élvonal klubjainak együttes nyári kiadását is, amely 2,3 milliárd eurót tesz ki.
- A legnagyobb üzletek között szerepel a Chelsea 138 millió eurós igazolása, amellyel Morgan Rogers az Aston Villától érkezett.
- A Manchester City 135 millió eurót fizetett a Nottingham Forestnek Elliot Andersonért.
A Chelsea toronymagasan vezeti a költekezési listát 408 millió euróval. A londoni rivális Tottenham Hotspur 267 millió eurónál jár, miután Sandro Tonali és Mateus Fernandes megszerzésére a bónuszokkal együtt 207 millió eurót fordított.
A Chelsea nettó költésben is az élen áll: a játékoseladásokból származó bevételek levonása után 245 millió eurós mínuszt mutat a klub mérlege.
A Premier League-en belül egyre gyakoribbak a nagy összegű klubközi üzletek is, az Arsenal például 87 millió euróért szerződtette a Newcastle United brazil középpályását, Bruno Guimarãest.
A Deloitte előrejelzése szerint a Premier League klubjai ebben a szezonban összesen 7,4 milliárd font bevételt érhetnek el. Az angol csapatok európai kupaszereplése, valamint az új kereskedelmi megállapodások tovább növelik a rendelkezésre álló pénzt.
Tim Bridge, a Deloitte sportüzleti csoportjának vezető partnere szerint az angol klubok jelentős része a többletbevételt játékosokra és fizetésekre fordítja. A pénzügyi körforgás egyre nagyobb összegeket mozgat meg, azonban a kluboknak minden évben növelni kell bevételeiket.
A bevételek emelkedése ellenére a Premier League klubjai összesítve a 2017–18-as szezon óta egyetlen idényben sem termeltek nyereséget a Football Benchmark adatai szerint.
A pénzügyi kockázatok miatt a mostani idénytől új szabályozás is életbe lépett: a klubok a futballhoz kapcsolódó bevételeik legfeljebb 85 százalékát fordíthatják játékosokra és a kerethez kapcsolódó kiadásokra, ám az előírás az átmeneti túllépést lehetővé tesz bizonyos helyzetekben.
A költekezési versenyhez egyre hektikusabb edzőkeringő társul
A Premier League-ben történelmi mélypontra süllyedt egy vezetőedző átlagos hivatali ideje. Kilenc klub kezdi új menedzserrel az idényt, köztük a Manchester City, ahol Enzo Maresca váltotta a több mint egy évtized után távozó, számos trófeát nyerő Pep Guardiolát.
A Nottingham Forest különösen gyors tempót diktált: a klub az előző idényben négy edzőt is elfogyasztott, az új szezonra pedig Oliver Glasnert nevezte ki.
„A tét még soha nem volt ilyen magas, és nincs idő annak bizonyítására, hogy képes vagy eredményt elérni” – mondta Rob Wilson professzor, az University Campus of Football Business dékánja. Szerinte a klubok, a vezetők és a szurkolótáborok egyaránt türelmetlenebbé váltak.
A Premier League pénzügyi vonzerejét az edzői bizonytalanság és a nyereség hiánya sem tudta megtörni. A Liverpool többségi tulajdonosa, a Fenway Sports Group jelentős kisebbségi részesedést értékesít egy Jeff Bezos Amazon-alapítóhoz köthető konzorciumnak. Az ügyletben több mint 7 milliárd dollárra becsülték a klub értékét, ami új Premier League-rekord.
A legnagyobb angol klubok még így is olcsónak számítanak a globális sportpiacon. Az új Liverpool-értékelés jóval elmarad attól a 12,5 milliárd dollártól, amelyet Bob Iger, a Disney korábbi vezérigazgatója és amerikai befektetőtársai fizetnek a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatáért.
Wilson szerint hamarosan eljöhet a 10 milliárd fontos klubértékelések korszaka. Bridge úgy látja, hogy az európai futball általában is alulértékelt a befektetők szemében.
A Premier League előtt még komoly növekedési lehetőség áll. A globális sztárok személyes márkáinak kereskedelmi kiaknázása még messze nem érte el a lehetséges szintet.
Erling Haaland példája jól mutatja, mekkora üzleti potenciál rejlik egy olyan játékosban, akinek sportteljesítménye és nemzetközi ismertsége egyaránt kiemelkedő.
Az angol élvonal így egyszerre vált a futballvilág legnagyobb pénzügyi gépezetévé és egy olyan versennyé, ahol a kluboknak minden szezonban újabb összegeket kell előteremteniük a sikerhez.
A rekordköltés folytatódhat, ám egyre kevesebb idő marad a pályán és a kispadon azoknak, akiknek ezt a pénzt eredményekre kell váltaniuk.