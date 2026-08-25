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államosítás
ukrán drón
orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin

Ezt kár volt megvárni: Putyin az asztalra csapott, elege lett az ukrán drónok pusztításából – mostantól más világ jön Oroszországban

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Különös rendelet született Oroszországban. Vlagyimir Putyin felhatalmazta a kormányt arra, hogy ideiglenesen átvegye a kritikus infrastruktúrához tartozó létesítmények irányítását, amennyiben azok tulajdonosai nem gondoskodnak a megfelelő védelemről. A hivatalos álláspont szerint ez nem államosítás, azonban a háború eszkalációja óta számos vállalat került állami tulajdonba.
VG
2026.08.25, 18:46
Frissítve: 2026.08.25, 18:47

Egy hétfőn közzétett, Vlagyimir Putyin által jegyzett rendelet széles körű jogosítványokkal ruházta fel az orosz Szövetségi Állami Vagyonkezelési Ügynökséget annak érdekében, hogy átehesse az olyan ipari létesítmények irányítását, amelyek tulajdonosai nem biztosították a megfelelő drónok elleni védelmet.

Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin / Fotó: AFP

Az ügynökség a tulajdonos jogkörében működtetheti az átvett vállalkozásokat, Putyin pedig bármely más szervezetet is kijelölhet ideiglenes vagyonkezelőnek – derül ki a rendeletből.

Vlagyimir Putyin különös államosítása

Az ukrajnai háború 2022-es eszkalációja óta a Kreml erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy állami ellenőrzés alá vonjon magántulajdonban lévő vagyonelemeket. Sok esetben ipari és védelmi vállalatokról van szó − írta meg a Politico.

Vadim Jakovenko, a Szövetségi Állami Vagyonkezelési Ügynökség vezetője szerint 2022 és 2026 között mintegy 805 vállalat került állami tulajdonba.

Nem államosításról van szó

− hangsúlyozta keddi sajtótájékoztatóján Gyenyisz Manturov miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette, hogy a vállalkozások tulajdonosai „eltérő mértékű felelősséggel” kezelik a fenyegetéseket, így egyes esetekben „a létesítmények és a dolgozók biztonsága nem élvez prioritást.

Mi állhat a döntés hátterében?

A rendelet hatálya alá tartozó, kritikus infrastruktúrához tartozó vállalatok között üzemanyag- és energetikai létesítmények, ipari üzemek, valamint logisztikai platformok is szerepelnek.

Az intézkedés azt követően született, hogy Kijev dróntámadásokkal helyezte nyomás alá az orosz kritikus infrastruktúra elemeit.

A mélységi csapások következtében Oroszország olajfinomítói kapacitása drasztikusan visszaesett, ezért egyes régiókban üzemanyaghiány alakult ki, a kormány pedig leállította a gázolaj és a kerozin exportját.

Az elmúlt hónapokban legalább 18 orosz olajfinomítót ért támadás és vannak olyan létesítmények, amelyeket az ukrán csapatok többször is célba vettek. Szakértők szerint amennyiben a támadások üteme lassul, akkor a helyzet rövidesen stabilizálódhat, azonban Kijev a háború kitörése óta kitartóan igyekszik megfosztani Oroszországot olaj- és gázipari bevételeitől.

Az energetikai infrastruktúra elemei mellett egyre többször éri támadás a logisztikai központokat is. A Wildberries nevű vállalat raktárait idén már többször érte találat.

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