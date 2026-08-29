Kimondták az ítéletet Putyinról, közben mozgósítási hullám jöhet: egyvalamitől mégsem kell tartani – „Ha valami megváltozik Oroszországban, az nagyon gyorsan történik majd”

Vlagyimir Putyin orosz elnök nehéz helyzetbe manőverezte magát, mivel az orosz társadalom minden rétegében egyre nagyobb az ukrajnai háború miatti elégedettlenség. Legalábbis az észt hírszerző szolgálat (EFIS) vezetője, Kaupo Rosin ezt állította a Telegraphnak adott interjújában.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke / Fotó: AFP

Putyinnak csak „rossz lehetőségei maradtak” az észt kémfőnök szerint

Rosin szerint bárhogy is dönt az orosz elnök, mindegyik lépésnek sajátos kockázatai vannak, amelyek negatív társadalmi, gazdasági hatásokkal járhatnak.

Ez a jövőben a politikai karrierjére is hatással lehet, ha a környezete arra jut, hogy jobb lenne nélküle folytatni

− fogalmazott az EFIS vezetője, majd hozzátette, hogy hogy a háború miatti általános elégedetlenség a társadalom minden rétegében növekszik és úgy látszik, egyre többen vannak, akik nem akarják folytatni a harcokat.

Rosin nem számít arra, hogy Putyinnak tüntetésektől kellene tartania, azonban értesülései szerint bizonyos körökben már a háború lehetséges lezárásának módjairól tárgyalnak.

Ha valami megváltozik Oroszországban, az nagyon gyorsan történik majd

− mondta a titkosszolgálat vezetője, majd rámutatott, hogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér 2023-as lázadása erre rendkívül jó példa.

Egyre nagyobbak a veszteségek, miközben újabb mozgósítás jöhet

Az észt információk szerint az orosz hadsereg harctéri veszteségei meghaladják az új katonák számát, illetve súlyos gazdasági problémát okoznak az orosz energetikai infrastruktúrát érő ukrán mélységi csapások.

Rosin becslései szerint az orosz költségvetés hiánya az idén elérheti a tízezermilliárd rubelt, ami megközelítőleg az ország védelmi kiadásainak felével egyenértékű.

A szankciók emellett jelentősen megnehezítik a nemzetközi hitelfelvételt Moszkva számára, amit a adóemelésekkel lehet kiváltani, de ez növelheti a belpolitikai feszültséget.

Az orosz társadalom tudja, hogy mozgósítás lesz, sokat beszélnek erről. Mindenki ismer valakit, aki a seregben szolgál és azt mondta, hogy közeleg a mozgósítás

− mondta Rosin, aki szerint a pletykák még segíthetnek is előkészíteni a bejelentést. Mindezek mellett azt is hozzátette, hogy hivatalos döntés erről még nem született, de a rendszer készen áll.