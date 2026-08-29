Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
Oroszország
Vlagyimir Putyin
belpolitika

Kimondták az ítéletet Putyinról, közben mozgósítási hullám jöhet: egyvalamitől mégsem kell tartani – „Ha valami megváltozik Oroszországban, az nagyon gyorsan történik majd”

Oroszországnak a háború belső hatásaival is számolni kell. Az észt hírszerzés vezetője szerint ez Vlagyimir Putyin orosz elnök megítélésére is negatív hatással lehet és csökkentheti a politikus mozgásterét. A háború folytatása továbbra is nyomást gyakorolna a gazdaságra és társadalomra, míg a harcok berekesztése az elnök gyengeségét jelezhetné az elitnek. Az észt hirszerzés számít arra, hogy a Kreml újabb mozgosítási hullámba kezd.
VG
2026.08.29., 14:36

Vlagyimir Putyin orosz elnök nehéz helyzetbe manőverezte magát, mivel az orosz társadalom minden rétegében egyre nagyobb az ukrajnai háború miatti elégedettlenség. Legalábbis az észt hírszerző szolgálat (EFIS) vezetője, Kaupo Rosin ezt állította a Telegraphnak adott interjújában.

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke
Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke / Fotó: AFP

Putyinnak csak „rossz lehetőségei maradtak” az észt kémfőnök szerint

Rosin szerint bárhogy is dönt az orosz elnök, mindegyik lépésnek sajátos kockázatai vannak, amelyek negatív társadalmi, gazdasági hatásokkal  járhatnak.

Ez a jövőben a politikai karrierjére is hatással lehet, ha a környezete arra jut, hogy jobb lenne nélküle folytatni

− fogalmazott az EFIS vezetője, majd hozzátette, hogy hogy a háború miatti általános elégedetlenség a társadalom minden rétegében növekszik és úgy látszik, egyre többen vannak, akik nem akarják folytatni a harcokat.

Rosin nem számít arra, hogy Putyinnak tüntetésektől kellene tartania, azonban értesülései szerint bizonyos körökben már a háború lehetséges lezárásának módjairól tárgyalnak.

Ha valami megváltozik Oroszországban, az nagyon gyorsan történik majd

− mondta a titkosszolgálat vezetője, majd rámutatott, hogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér 2023-as lázadása erre rendkívül jó példa.

Egyre nagyobbak a veszteségek, miközben újabb mozgósítás jöhet

Az észt információk szerint az orosz hadsereg harctéri veszteségei meghaladják az új katonák számát, illetve súlyos gazdasági problémát okoznak az orosz energetikai infrastruktúrát érő ukrán mélységi csapások.

Rosin becslései szerint az orosz költségvetés hiánya az idén elérheti a tízezermilliárd rubelt, ami megközelítőleg az ország védelmi kiadásainak felével egyenértékű.

A szankciók emellett jelentősen megnehezítik a nemzetközi hitelfelvételt Moszkva számára, amit a adóemelésekkel lehet kiváltani, de ez növelheti a belpolitikai feszültséget.

Az orosz társadalom tudja, hogy mozgósítás lesz, sokat beszélnek erről. Mindenki ismer valakit, aki a seregben szolgál és azt mondta, hogy közeleg a mozgósítás

− mondta Rosin, aki szerint a pletykák még segíthetnek is előkészíteni a bejelentést. Mindezek mellett azt is hozzátette, hogy hivatalos döntés erről még nem született, de a rendszer készen áll.

Nem kell orosz támadástól tartani

Az észt hírszerzés értékelése szerint a közeljövőben nem kell tartani egy hagyományos eszközökkel végrehajtott orosz támadástól, mivel az NATO elrettentő ereje továbbra is jelentős.

Úgy gondolom, Putyin tisztában van azzal, hogy az 5. cikkely továbbra is érvényes, ezért rövid távon nem látunk ilyen fenyegetést

− mutatott rá Rosin, ám hozzátette, hogy továbbra is sok múlik a nyugati hozzáálláson. Véleménye szerint ezért továbbra is érdemes védelembe és elrettentésbe fektetni.

A hírszerzés vezetője azonban arról is beszélt, hogy egyre agresszívabb orosz szabotázsakciókra számít, amit az orosz katonai hírszerzés (GRU) hajt majd végre. Elmondása szerint hadiipari üzemek, valamint az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokhoz kapcsolódó logisztikai létesítmények lehetnek a fő célpontok.

„Ezek szabotázsakciók, nem hagyományos műveletek, kibertámadások és információs hadviselés. Valójában erről van szó” − mondta, sőt később ennél is tovább ment és „államilag támogatott terrorizmusnak” nevezte az ilyen típusú műveleteket.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13306 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
következmény

A kormány váratlan lépése után több mint másfél ezer ember megélhetése került veszélybe: minden, amit a Bayer Construct csődjéről eddig tudni lehet − a lakásvásárlók sem lehetnek nyugodtak

Dominóeffektust indíthatott Magyar Péter korábbi bejelentése.
7 perc
Szolnok

Kritikus a helyzet a Tiszánál: több település ivóvízellátása is veszélybe került − „elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete”

A szakemberek minden tőlük telhetőt megtesznek.
6 perc
orosz-ukrán háború

Kimondták az ítéletet Putyinról, közben mozgósítási hullám jöhet: egyvalamitől mégsem kell tartani – „Ha valami megváltozik Oroszországban, az nagyon gyorsan történik majd”

Az észt kémfőnök meghökkentő kijelentéseket tett egy interjúban.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu