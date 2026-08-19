Vlagyimir Putyin váratlanul elismerte: kárt okoznak az orosz gazdaságnak az ukrán dróntámadások – állami programot indítana az infrastruktúra helyreállítására
Vlagyimir Putyin ezúttal nyíltan elismerte, hogy az ukrán dróntámadások gazdasági károkat okoznak Oroszországnak. Az orosz elnök szerint ugyan ezeknek nincsenek és nem is lehetnek „kritikus következményei”, a logisztikai és raktározási infrastruktúra egy részét helyre kell állítani, ehhez pedig már az állam segítségét is szükségesnek tartja. Putyin ezért arra utasította a kormányt, hogy külön programot készítsen a károsodott kapacitások helyreállítására.
Az elismerés egy olyan időszakban érkezett, amikor az ukrán dróncsapások egyre gyakrabban érnek oroszországi ipari, logisztikai és raktározási létesítményeket. Putyin ugyanakkor igyekezett világossá tenni, hogy Moszkva értékelése szerint ezek a támadások nem képesek alapjaiban megrendíteni az orosz gazdaság működését.
„Kritikus következményei nincsenek és nem is lehetnek” – fogalmazott az ukrán támadásokról, majd rögtön hozzátette, hogy kárt azonban okoznak Oroszországnak, amit az orosz vezetés lát és érzékel. Az elnök külön kiemelte, hogy a kereskedelmi infrastruktúra ennek ellenére működőképes és stabil maradt – írja a Ria.ru.
Az állam is beszállhat a helyreállításba
A kijelentés legfontosabb gazdasági következménye nem önmagában az, hogy Putyin elismerte a károkat. Az orosz elnök azt is közölte, hogy a sérült logisztikai és raktározási kapacitások helyreállítása már olyan feladat, amelyhez állami részvételre is szükség lehet. Putyin ezért arra kérte a kormányt, hogy dolgozzon ki erre külön programot.
Ez azt jelenti, hogy
az ukrán támadások okozta károk egy részének felszámolása nem kizárólag az érintett vállalatokra maradhat.
Ha az állam pénzügyi szerepet vállal az újjáépítésben, a helyreállítás költségeinek egy része közvetve az orosz költségvetésben is megjelenhet. A mostani támadások között több olyan is volt, amely nagy raktári és logisztikai létesítményeket érintett. Oroszországi beszámolók kifejezetten dróntámadásokról írnak a károsodott objektumokkal kapcsolatban, Putyin pedig ezek helyreállításáról beszélve rendelte el az állami program előkészítését.
Putyin közben már csak „szerény” gazdasági növekedésről beszél
Az infrastruktúrában keletkező károkról szóló kijelentések egy jóval visszafogottabb orosz gazdasági teljesítmény mellett hangzottak el. Putyin saját megfogalmazása szerint az ország gazdasági dinamikája összességében „szerény, de pozitív”.
Az első fél évben az orosz GDP 0,6 százalékkal nőtt éves összevetésben, a második negyedévben pedig 1,3 százalékos bővülést mértek.
Ezek megegyeznek az orosz gazdasági tárca, illetve a Roszsztat mostani adataival.
Putyin szerint a gazdasági növekedés ütemére egyszerre több tényező hat, ezek között említette a külső nyomást is. Fontos ugyanakkor, hogy az elnök nem számszerűsítette, mekkora GDP-veszteséget okoznak közvetlenül az ukrán támadások, ezért a 0,6 százalékos első féléves növekedés lassulását nem lehet kizárólag ezekkel magyarázni.
Az elnök kijelentéseiből annyi állapítható meg biztosan, hogy Moszkva már gazdasági szinten is érzékeli az infrastruktúrát érő támadások következményeit, és az érintett kapacitások helyreállítására központi beavatkozást tart szükségesnek.
Egyre több helyen jelenik meg a háború ára az orosz gazdaságban
Putyin mostani kijelentése azért figyelemre méltó, mert az orosz gazdaság eddig jelentős részben az energiabevételekre és a hadiipari megrendelésekre támaszkodva tudta tompítani a háború következményeit. Oroszország továbbra is a világ egyik legnagyobb földgáztermelője, vezetékes és LNG-exportja pedig a nyugati szankciók ellenére is jelentős maradt, miközben Kína, Törökország és több más piac továbbra is vásárol orosz energiahordozókat.
A bevételek mellett azonban folyamatosan nőnek a terhek is:
a munkaerőhiány felhajtotta a béreket, az inflációs nyomás miatt magas maradt a kamatkörnyezet, a technológiai korlátozások pedig több iparág fejlesztéseit nehezítik.
Ehhez társultak az elmúlt másfél év ukrán dróntámadásai, amelyek olajfinomítókat, üzemanyag-ellátó és más gazdasági infrastruktúrát is értek, időszakos kapacitáskieséseket és többletköltségeket okozva. Az orosz gazdaság ettől még működőképes maradt, és az állam jelenleg is képes finanszírozni a háborús kiadásokat, de egyre több forrást kell fordítani a támadások következményeinek kezelésére és a sérült infrastruktúra pótlására.
Putyin mostani bejelentése, amely már külön állami helyreállítási programot irányoz elő a logisztikai és raktározási kapacitások számára, ennek a gazdasági tehernek az eddigi egyik legegyértelműbb hivatalos elismerése.