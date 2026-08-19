Vlagyimir Putyin ezúttal nyíltan elismerte, hogy az ukrán dróntámadások gazdasági károkat okoznak Oroszországnak. Az orosz elnök szerint ugyan ezeknek nincsenek és nem is lehetnek „kritikus következményei”, a logisztikai és raktározási infrastruktúra egy részét helyre kell állítani, ehhez pedig már az állam segítségét is szükségesnek tartja. Putyin ezért arra utasította a kormányt, hogy külön programot készítsen a károsodott kapacitások helyreállítására.

Vlagyimir Putyin váratlanul elismerte: kárt okoznak az orosz gazdaságnak az ukrán dróntámadások – állami programot indítana az infrastruktúra helyreállítására / Fotó: AFP

Az elismerés egy olyan időszakban érkezett, amikor az ukrán dróncsapások egyre gyakrabban érnek oroszországi ipari, logisztikai és raktározási létesítményeket. Putyin ugyanakkor igyekezett világossá tenni, hogy Moszkva értékelése szerint ezek a támadások nem képesek alapjaiban megrendíteni az orosz gazdaság működését.

„Kritikus következményei nincsenek és nem is lehetnek” – fogalmazott az ukrán támadásokról, majd rögtön hozzátette, hogy kárt azonban okoznak Oroszországnak, amit az orosz vezetés lát és érzékel. Az elnök külön kiemelte, hogy a kereskedelmi infrastruktúra ennek ellenére működőképes és stabil maradt – írja a Ria.ru.

Az állam is beszállhat a helyreállításba

A kijelentés legfontosabb gazdasági következménye nem önmagában az, hogy Putyin elismerte a károkat. Az orosz elnök azt is közölte, hogy a sérült logisztikai és raktározási kapacitások helyreállítása már olyan feladat, amelyhez állami részvételre is szükség lehet. Putyin ezért arra kérte a kormányt, hogy dolgozzon ki erre külön programot.

Ez azt jelenti, hogy

az ukrán támadások okozta károk egy részének felszámolása nem kizárólag az érintett vállalatokra maradhat.

Ha az állam pénzügyi szerepet vállal az újjáépítésben, a helyreállítás költségeinek egy része közvetve az orosz költségvetésben is megjelenhet. A mostani támadások között több olyan is volt, amely nagy raktári és logisztikai létesítményeket érintett. Oroszországi beszámolók kifejezetten dróntámadásokról írnak a károsodott objektumokkal kapcsolatban, Putyin pedig ezek helyreállításáról beszélve rendelte el az állami program előkészítését.