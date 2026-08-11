Zöld lámpát adtak a németek: cseh cég vásárol befolyást a Rábában
A cseh milliárdos Michal Strnad CSG csoportjába tartozó cég magyarországi befolyásszerzésének nyitott utat a Német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt).
A 4iG Nyrt. tájékoztatott tőzsdei bejelentésében arról, hogy a Bundeskartellamt megadta hozzájárulását, hogy a CSG DEFENCE a.s. 49 százalékos részesedést szerezzen a 4iG SDT EGY Zrt.-ben.
Ennek eredményeképpen a CSG DEFENCE közvetetten 36,75 százalékos befolyást szerezne a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban. A német hivatal ugyanakkor azt is engedélyezte, hogy a cseh vállalat Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben is közvetlen 49 százalékos részesedést szerezhessen.
A 4iG a Bundeskatellamt jóváhagyó közleményét idézi. Ebben a német versenyhivatal elnöke, Andreas Mundt azt emelte ki, hogy a CSG és a két társaság, amelyben részesedést szeret, termékportfóliójukban alig fedik egymást, sokkal inkább egymás kiegészítői.
Bár az összefonódás – például a járműgyártásban – szinergiákat teremthet, az erős versenytársak jelenléte miatt nem vet fel versenyjogi aggályokat – ez a német verdikt.
Éppen ellenkezőleg: az összefonódás akár élénkítheti is a versenyt
– idézik a versenyhivatali elnököt.
A Rába feletti befolyás megszerzése: még mindig van mit tenni
Ezzel a felek még mindig nem járták végig az utat a tranzakció lezáráshoz. A RÁBA-ügylet és a Hirtenberger-ügylet zárására az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal jóváhagyásának megszerzését, valamint az egyéb hatósági jóváhagyások és vonatkozó zárási feltételek teljesülését követően kerülhet sor – emlékeztet a 4iG közleménye. (Frissítés: egy napra rá az osztrák jóváhagyás is megérkezett, a tranzakciók zárására zárására "az egyéb vonatkozó zárási feltételek teljesülését követően, várhatóan a közeljövőben kerülhet sor" – közölte a 4iG.)
Strnad vagyona meghaladja a 15 leggazdagabb magyarét együttvéve.
2026.03.02. Hatalmas napon belüli fordulattal reagáltak hétfőn a Rába és a 4iG részvényei azokra a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), valamint a RÁBA jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodásokra, melyeket délelőtt jelentett be a 4iG csoport vezetése a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter jelenlétében.