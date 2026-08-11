Zöld lámpát adtak a németek: cseh cég vásárol befolyást a Rábában

A cseh milliárdos Michal Strnad CSG csoportjába tartozó cég magyarországi befolyásszerzésének nyitott utat a Német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt).

A Rába a cél, a befolyásszerzéshez a cseh csoportnak több jóváhagyást kell besöpörnieFotó: NurPhoto via AFP

A 4iG Nyrt. tájékoztatott tőzsdei bejelentésében arról, hogy a Bundeskartellamt megadta hozzájárulását, hogy a CSG DEFENCE a.s. 49 százalékos részesedést szerezzen a 4iG SDT EGY Zrt.-ben.

Ennek eredményeképpen a CSG DEFENCE közvetetten 36,75 százalékos befolyást szerezne a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban. A német hivatal ugyanakkor azt is engedélyezte, hogy a cseh vállalat Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben is közvetlen 49 százalékos részesedést szerezhessen.

A 4iG a Bundeskatellamt jóváhagyó közleményét idézi. Ebben a német versenyhivatal elnöke, Andreas Mundt azt emelte ki, hogy a CSG és a két társaság, amelyben részesedést szeret, termékportfóliójukban alig fedik egymást, sokkal inkább egymás kiegészítői.

Bár az összefonódás – például a járműgyártásban – szinergiákat teremthet, az erős versenytársak jelenléte miatt nem vet fel versenyjogi aggályokat – ez a német verdikt.

Éppen ellenkezőleg: az összefonódás akár élénkítheti is a versenyt

– idézik a versenyhivatali elnököt.

A Rába feletti befolyás megszerzése: még mindig van mit tenni

Ezzel a felek még mindig nem járták végig az utat a tranzakció lezáráshoz. A RÁBA-ügylet és a Hirtenberger-ügylet zárására az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal jóváhagyásának megszerzését, valamint az egyéb hatósági jóváhagyások és vonatkozó zárási feltételek teljesülését követően kerülhet sor – emlékeztet a 4iG közleménye. (Frissítés: egy napra rá az osztrák jóváhagyás is megérkezett, a tranzakciók zárására zárására "az egyéb vonatkozó zárási feltételek teljesülését követően, várhatóan a közeljövőben kerülhet sor" – közölte a 4iG.)

Strnad vagyona meghaladja a 15 leggazdagabb magyarét együttvéve.