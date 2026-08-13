Kohl óta halogatják és most egész Európa fizeti az árát: Németország létrehozta a saját Hormuzi-szorosát – „Olyan időt vesztegetünk, amellyel nem rendelkezünk”

"Ej, ráérünk arra még" – magyar szállóige lett, és talán nem gondolnánk hogy az Európai Unió legnagyobb országára vált jellemzővé. Angela Merkel utolsó kancellári ciklusa óta emlegetik egyre többet a sorakozó és egyre fájdalmasabb német elmaradásokat – egy ilyen most az európai hőhullám miatt került a reflektorfénybe. Talán azért is, mert a német halogatás árát az Európai Unió egésze fizeti meg.

A Rajna legproblémásabb pontján, Kaubnál már a komp se jár, hajó is alig merészkedik arra Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Rajnáról van szó. A hőhullám és aszály miatt rekord szintre süllyedt a vízszintje. Nem német belügy: a unió legfontosabb belvízi hajózási útvonaláról van szó.

A Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) adatai szerint 2024-ben

az EU belvizein 473 millió tonna árut szállítottak,

ebből a rajnai útvonalon, Baseltől az Északi-tengerig, 285 millió tonna haladt keresztül.

Tehát durván a teljes forgalom 60 százalékáról van szó – aminek a töredéke a német belföldi szállítás –, olyan tömegáruval, mint 2023-as adatok szerint: 61,3 millió tonna ásványolajtermék, 47,7 millió tonna homok, kő és kavics, 45,0 millió tonna vegyipari termék, 28,3 millió tonna konténeres áru, 26 millió tonna mezőgazdasági és élelmiszeripari termék és vasérc, szén és fém tízmillió tonnái.

A millió tonnák azonban hirtelen megfogytak, amikor elmaradtak az esők és megcsappant a folyó vízszintje. Jelentős korlátozások nehezítik a hajózást, tovább romolhat a helyzet a következő napokban, a probléma várhatóan őszig velünk marad.

A legkritikusabb szűk keresztmetszet Frankfurttól nyugatra, Kaub falunál van, és itt lehetne mit tenni – csakhogy 1992 óta csak tervezgetik a németek: akkor még Helmut Kohl volt a német kancellár, a magyar miniszterelnök pedig Antall József. Kaubtól 10 kilométerre van Loreley sziklája, a döntéshozókat talán a szirén éneke altatja el mindig, vagy más legendás lényeké.

Kaub közelében a hajózóút 20 centiméterrel sekélyebb, mint másutt, ezért alacsony vízállás idején a hajók gyakran kénytelenek csökkenteni rakományukat, netán áthaladni se tudnak.

Ez egyszerűen egy véget nem érő történet, amely hosszú évek óta elkísér

– idézi a brit Financial Times Bernd Reuther, a piacpárti Szabad Demokrata Párt egykori parlamenti képviselőjét.