Szólni sem mertek a gazdák, ha megkárosították őket, most lépett Brüsszel – szigorúbb szabályok jönnek

Újabb uniós reform hozhat változást a mezőgazdasági termelők és a nagy felvásárlók, feldolgozók, illetve kereskedelmi láncok közötti erőviszonyokban. Az Agrarheute beszámolója szerint az Európai Bizottság az élelmiszerláncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló szabályozás felülvizsgálatára készül. Az EU tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvének (UTP) tervezett reformja során a legfontosabb kérdés az lehet, hogy miként lehet megakadályozni azt, hogy a gazdálkodók a mezőgazdasági termékek kénytelenek legyenek tartósan önköltség alatt értékesíteni.

Uniós reform ide vagy oda, a leginkább azzal segíthetünk a hazai termelőknek, ha a magyar árut válasszuk Fotó: Lehoczky Péter

A probléma alapja a termelők és a vevők közötti jelentős erőkülönbség. Miközben egy-egy gazdálkodó gyorsan romló vagy csak korlátozott ideig tárolható terméket kínál, a másik oldalon gyakran nagy feldolgozó vagy országos, esetleg nemzetközi kereskedelmi lánc áll. Utóbbi könnyebben diktálhatja a szerződés feltételeit, miközben a termelőnek sok esetben nincs valódi alternatívája.

Az EU már 2019-ben elfogadta a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló irányelvet. A jelenlegi szabályok 16 kereskedelmi gyakorlatot korlátoznak, köztük a romlandó termékek 30 napon túli kifizetését, a megrendelések utolsó pillanatban történő lemondását, a szerződés egyoldalú módosítását és az indokolatlan költségek beszállítókra terhelését.

A jogszabály azonban eddig elsősorban a szerződéses visszaéléseket tiltotta, nem pedig magát az alacsony felvásárlási árat. Így egy szerződés akkor is megfelelhetett a szabályoknak, ha a benne szereplő ár nem fedezte a gazdálkodó termelési költségeit.

Uniós reform: sok gazda nem mert panaszt tenni

Az Európai Bizottság értékelése szerint 2021 és 2024 között több mint 4500 vizsgálat indult a tagállamokban. A lezárt ügyek mintegy harmadában állapítottak meg jogsértést, 2022 és 2024 között pedig 754 ügyben összesen 41,9 millió euró bírságot szabtak ki. A Bizottság ugyanakkor arra is rámutatott, hogy sok gazda a vevő megtorlásától, illetve elvesztésétől tartva továbbra sem jelenti a visszaéléseket.