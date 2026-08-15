Fontos mérföldkőhöz ért a világ legnagyobb elektromos repülője – költséghatékonyabbá tennék a légi közlekedést

Újabb rekordot döntött meg a világ legnagyobb, tisztán elektromos repülőgépe. A Heart Aerospace 11,340 tonnás X1 Demonstrator gépe augusztus 12-én a New York állambeli Plattsburgh fölé emelkedett, ahol egy 27 perces, az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előírásai szerinti tesztrepülést hajtott végre.

Heart Aerospace X1 Demonstrator elektromos repülőgépe / Fotó: Heart Aerospace

A New Atlas cikke szerint a kizárólag akkumulátorokról táplált villanymotorokkal működő, tisztán elektromos repülőgépek már több mint fél évszázada léteznek, sőt egyes típusok 2020 óta hatósági tanúsítással is rendelkeznek. Azonban ennek a technológiának a fejlődése mégis igencsak lassan zajlik, aminek a legnagyobb akadályát eddig a méretgazdaságosság jelentette. Egy egyszemélyes repülőeszköz, vagy akár egy tucatnyi utas szállítására alkalmas gép megépítése egy dolog, azonban egészen más kihívás eljutni abba a tömegkategóriába, amelyben egy kereskedelmi repülőgép már gazdaságosan üzemeltethető.

Ebben a helyzetben lehet fontos mérföldkő a Heart Aerospace X1 Demonstrator. A 32 méter fesztávolságú gép mérete már összemérhető a hagyományos regionális légcsavaros-gázturbinás repülőgépekével. A prototípus felszállótömege ugyanakkor jóval kisebb náluk, de az X1 sebessége és hatótávolsága is elmarad a hagyományos típusokétól.

Ez azonban nem egyedi korlátozás, valamennyi tisztán elektromos repülőgépet érinti. Az akkumulátorok energiasűrűsége ugyanis lényegesen alacsonyabb a repülőgép-üzemanyagokénál. Ráadásul míg az üzemanyagtartályok a repülés során folyamatosan könnyebbé válnak az üzemanyag fogyásával, az akkumulátorok tömege változatlan marad, így a hasznos teher szempontjából ez hamar jelentős, lényegében holt tömeggé válik.

Még várni kell az elektromos repülőgépek elterjedésére

Az X1-et elsősorban a vállalat sorozatgyártásra szánt, 30 üléses, hibrid-elektromos ES-30-as típusának előfutáraként fejlesztették. A Heart Aerospace számításai szerint az ES-30 üzemeltetési költségei 40 százalékkal alacsonyabbak lehetnek a hagyományos regionális repülőgépekénél.

A mostani tesztrepülés célja nem csupán annak bizonyítása volt, hogy lehetséges egy ilyen nagy tömegű, tisztán elektromos repülőgép megépítése és levegőbe emelése, hanem az FAA típusalkalmassági tanúsítási követelményeinek teljesítését is szolgálta. A tesztet az FAA kísérleti kategóriára kiadott különleges légialkalmassági bizonyítványa alapján hajtották végre. A 27 perces repülés során a gép 335 méteres magasságig emelkedett, és végrehajtotta a teljes repülési profilt, vagyis a gurulást, a felszállást, az emelkedést, a manőverezést és a leszállást is.