Deviza
EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 0% GBP/HUF424,45 0% CHF/HUF385,51 -0,04% PLN/HUF84,25 0% RON/HUF69,3 0% CZK/HUF14,99 0% EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 0% GBP/HUF424,45 0% CHF/HUF385,51 -0,04% PLN/HUF84,25 0% RON/HUF69,3 0% CZK/HUF14,99 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
Egyesült Államok
repülés

Fontos mérföldkőhöz ért a világ legnagyobb elektromos repülője – költséghatékonyabbá tennék a légi közlekedést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A repülőjáratok jelenleg a hagyományos, üzemanyaghajtású gépekkel közlekednek. A légi közlekedés elektrifikációjának fő korlátja a méretgazdaságosság. Ezen változtatna elektromos repülőivel a Heart Aerospace.
VG
2026.08.15, 19:40

Újabb rekordot döntött meg a világ legnagyobb, tisztán elektromos repülőgépe. A Heart Aerospace 11,340 tonnás X1 Demonstrator gépe augusztus 12-én a New York állambeli Plattsburgh fölé emelkedett, ahol egy 27 perces, az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előírásai szerinti tesztrepülést hajtott végre.

Heart Aerospace X1 Demonstrator elektromos repülő repülés légi közlekedés
Heart Aerospace X1 Demonstrator elektromos repülőgépe / Fotó: Heart Aerospace

A New Atlas cikke szerint a kizárólag akkumulátorokról táplált villanymotorokkal működő, tisztán elektromos repülőgépek már több mint fél évszázada léteznek, sőt egyes típusok 2020 óta hatósági tanúsítással is rendelkeznek. Azonban ennek a technológiának a fejlődése mégis igencsak lassan zajlik, aminek a legnagyobb akadályát eddig a méretgazdaságosság jelentette. Egy egyszemélyes repülőeszköz, vagy akár egy tucatnyi utas szállítására alkalmas gép megépítése egy dolog, azonban egészen más kihívás eljutni abba a tömegkategóriába, amelyben egy kereskedelmi repülőgép már gazdaságosan üzemeltethető.

Ebben a helyzetben lehet fontos mérföldkő a Heart Aerospace X1 Demonstrator. A 32 méter fesztávolságú gép mérete már összemérhető a hagyományos regionális légcsavaros-gázturbinás repülőgépekével. A prototípus felszállótömege ugyanakkor jóval kisebb náluk, de az X1 sebessége és hatótávolsága is elmarad a hagyományos típusokétól.

Ez azonban nem egyedi korlátozás, valamennyi tisztán elektromos repülőgépet érinti. Az akkumulátorok energiasűrűsége ugyanis lényegesen alacsonyabb a repülőgép-üzemanyagokénál. Ráadásul míg az üzemanyagtartályok a repülés során folyamatosan könnyebbé válnak az üzemanyag fogyásával, az akkumulátorok tömege változatlan marad, így a hasznos teher szempontjából ez hamar jelentős, lényegében holt tömeggé válik.

Még várni kell az elektromos repülőgépek elterjedésére

Az X1-et elsősorban a vállalat sorozatgyártásra szánt, 30 üléses, hibrid-elektromos ES-30-as típusának előfutáraként fejlesztették. A Heart Aerospace számításai szerint az ES-30 üzemeltetési költségei 40 százalékkal alacsonyabbak lehetnek a hagyományos regionális repülőgépekénél.

A mostani tesztrepülés célja nem csupán annak bizonyítása volt, hogy lehetséges egy ilyen nagy tömegű, tisztán elektromos repülőgép megépítése és levegőbe emelése, hanem az FAA típusalkalmassági tanúsítási követelményeinek teljesítését is szolgálta. A tesztet az FAA kísérleti kategóriára kiadott különleges légialkalmassági bizonyítványa alapján hajtották végre. A 27 perces repülés során a gép 335 méteres magasságig emelkedett, és végrehajtotta a teljes repülési profilt, vagyis a gurulást, a felszállást, az emelkedést, a manőverezést és a leszállást is.

„Az X1 első repülésével a Heart Aerospace bebizonyította, hogy az elektromos repülés a kereskedelmi utasszállító repülőgépek méretkategóriájában is megvalósítható” – mondta Anders Forslund, a Heart Aerospace alapítója és vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az elektromos kereskedelmi repülőgépek alapjaiban alakíthatják át a légitársaságok gazdasági működését, és végső soron az utasok számára is csökkenthetik a légi közlekedés költségeit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu