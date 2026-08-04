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Részvénypiac: rekordot döntött a Dow, száguldanak az európai indexek is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Száguldanak az európai részvényindexek, miután a tegnapi amerikai kereskedésben történelmi csúcsot döntött a Dow Jones index. A részvénypiac úgy tűnik továbbra is optmista az iráni rendezéssel és az MI-lázzal kapcsolatban - a Lufthansa viszont csalódást keltő eredményt közölt.
D. GY.
2026.08.04, 11:17
Frissítve: 2026.08.04, 11:17

Pluszban zártak az amerikai részvénypiac, és a pozitív tartományban nyitott az európai, miután tegnap a Dow Jones index rövid időre átlépte az 50 ezer pontos szintet, és több mint 600 pontos emelkedéssel zárt. A részvénypiacokat világszerte fellendítette az Iránnal kapcsolatos konfliktus enyhülésének lehetősége. 

részvénypiac
Dühöng a bika a Wall Streeten - a részvénypiac ismét optimista az iráni rendezéssel kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései kedden kora reggel enyhén emelkedtek, miután az előző napi kereskedésben a főbb indexek jelentős nyereséget könyveltek el. Az emelkedést az olajárak csökkenése és a vezető technológiai részvények erősödése támogatta.

  • A Dow Jones Industrial Average határidős kontraktusai mintegy 0,2 százalékkal, azaz 124 ponttal emelkedtek. 
  • Az S&P 500 határidős indexe szintén 0,2 százalékkal nőtt. 
  • A Nasdaq-100 határidős indexe 0,3 százalék pluszban állt. 
  • A Stoxx Europe 600 index 0,52 százalék emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést, miközben a legtöbb európai részvénypiac pozitív tartományba került.

A szektorok közül:

  • az alapanyagipar közel 2 százalékkal emelkedett,
  • az ipari vállalatok 1,4, a technológiai részvények pedig 1,3 százalékkal erősödtek.

Rekordot döntött a Dow, száguld a részvénypiac

Hétfőn az amerikai vezető részvényindexek erőteljes emelkedést produkáltak, a Dow Jones történelmi csúcson zárt, miközben

 az Amazon piaci értéke először haladta meg a 3 ezer milliárd dollárt.

Jelentősen emelkedett az Nvidia, a Meta Platforms, valamint a Google anyavállalata, az Alphabet és a Microsoft árfolyama is. "A hónap elején kifejezetten erős a befektetői optimizmus" – mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a hétfőn közzétett friss feldolgozóipari és szolgáltatószektorbeli adatok, valamint a vállalati gyorsjelentések növelik a bizalmat abban, hogy a részvényesi hozamok kedvezően alakulhatnak, különösen úgy, hogy a technológiai részvények korábbi mély esése után az értékeltségek jelentősen vonzóbbá váltak.

Estek az olajárak

Az olajárak hétfőn jelentősen csökkentek, ami további lendületet adott a részvénypiacoknak. A WTI nyersolaj ára 5,1 százalékkal hordónként 80,34 dollárra esett. Az árfolyamcsökkenést az váltotta ki, hogy Donald Trump elnök visszakozott az Irán elleni további katonai csapások tervétől.

Kedden a piacok számos vállalati gyorsjelentést várnak, többek között:

  • a Caterpillar, 
  • a McDonald's és 
  • a félvezetőgyártó AMD teszi közzé eredményeit.

Csalódást keltett a Lufthansa

A Lufthansa árfolyama a keddi kereskedés elején 8,6 százalékkal zuhant , miután a német légitársaság arról számolt be, hogy a második negyedéves üzemi eredménye 56 százalékkal csökkent. A visszaesést elsősorban az iráni háború miatt megugró repülőgép-üzemanyagárak, valamint a munkabeszüntetések okozták.

A kamatok és adók előtti korrigált eredmény (EBIT) 870 millió euróról 383 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi szintről. Ezzel együtt Európa második legnagyobb légitársaságának árbevétele 8 százalékkal nőtt, és elérte a 11,1 milliárd eurót.

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