Részvénypiac: rekordot döntött a Dow, száguldanak az európai indexek is

Pluszban zártak az amerikai részvénypiac, és a pozitív tartományban nyitott az európai, miután tegnap a Dow Jones index rövid időre átlépte az 50 ezer pontos szintet, és több mint 600 pontos emelkedéssel zárt. A részvénypiacokat világszerte fellendítette az Iránnal kapcsolatos konfliktus enyhülésének lehetősége.

Dühöng a bika a Wall Streeten - a részvénypiac ismét optimista az iráni rendezéssel kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései kedden kora reggel enyhén emelkedtek, miután az előző napi kereskedésben a főbb indexek jelentős nyereséget könyveltek el. Az emelkedést az olajárak csökkenése és a vezető technológiai részvények erősödése támogatta.

A Dow Jones Industrial Average határidős kontraktusai mintegy 0,2 százalékkal, azaz 124 ponttal emelkedtek.

Az S&P 500 határidős indexe szintén 0,2 százalékkal nőtt.

A Nasdaq-100 határidős indexe 0,3 százalék pluszban állt.

A Stoxx Europe 600 index 0,52 százalék emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést, miközben a legtöbb európai részvénypiac pozitív tartományba került.

A szektorok közül:

az alapanyagipar közel 2 százalékkal emelkedett,

az ipari vállalatok 1,4, a technológiai részvények pedig 1,3 százalékkal erősödtek.

Rekordot döntött a Dow, száguld a részvénypiac

Hétfőn az amerikai vezető részvényindexek erőteljes emelkedést produkáltak, a Dow Jones történelmi csúcson zárt, miközben

az Amazon piaci értéke először haladta meg a 3 ezer milliárd dollárt.

Jelentősen emelkedett az Nvidia, a Meta Platforms, valamint a Google anyavállalata, az Alphabet és a Microsoft árfolyama is. "A hónap elején kifejezetten erős a befektetői optimizmus" – mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a hétfőn közzétett friss feldolgozóipari és szolgáltatószektorbeli adatok, valamint a vállalati gyorsjelentések növelik a bizalmat abban, hogy a részvényesi hozamok kedvezően alakulhatnak, különösen úgy, hogy a technológiai részvények korábbi mély esése után az értékeltségek jelentősen vonzóbbá váltak.

Estek az olajárak

Az olajárak hétfőn jelentősen csökkentek, ami további lendületet adott a részvénypiacoknak. A WTI nyersolaj ára 5,1 százalékkal hordónként 80,34 dollárra esett. Az árfolyamcsökkenést az váltotta ki, hogy Donald Trump elnök visszakozott az Irán elleni további katonai csapások tervétől.