Részvénypiac: rekordot döntött a Dow, száguldanak az európai indexek is
Pluszban zártak az amerikai részvénypiac, és a pozitív tartományban nyitott az európai, miután tegnap a Dow Jones index rövid időre átlépte az 50 ezer pontos szintet, és több mint 600 pontos emelkedéssel zárt. A részvénypiacokat világszerte fellendítette az Iránnal kapcsolatos konfliktus enyhülésének lehetősége.
Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései kedden kora reggel enyhén emelkedtek, miután az előző napi kereskedésben a főbb indexek jelentős nyereséget könyveltek el. Az emelkedést az olajárak csökkenése és a vezető technológiai részvények erősödése támogatta.
- A Dow Jones Industrial Average határidős kontraktusai mintegy 0,2 százalékkal, azaz 124 ponttal emelkedtek.
- Az S&P 500 határidős indexe szintén 0,2 százalékkal nőtt.
- A Nasdaq-100 határidős indexe 0,3 százalék pluszban állt.
- A Stoxx Europe 600 index 0,52 százalék emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést, miközben a legtöbb európai részvénypiac pozitív tartományba került.
A szektorok közül:
- az alapanyagipar közel 2 százalékkal emelkedett,
- az ipari vállalatok 1,4, a technológiai részvények pedig 1,3 százalékkal erősödtek.
Rekordot döntött a Dow, száguld a részvénypiac
Hétfőn az amerikai vezető részvényindexek erőteljes emelkedést produkáltak, a Dow Jones történelmi csúcson zárt, miközben
az Amazon piaci értéke először haladta meg a 3 ezer milliárd dollárt.
Jelentősen emelkedett az Nvidia, a Meta Platforms, valamint a Google anyavállalata, az Alphabet és a Microsoft árfolyama is. "A hónap elején kifejezetten erős a befektetői optimizmus" – mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a hétfőn közzétett friss feldolgozóipari és szolgáltatószektorbeli adatok, valamint a vállalati gyorsjelentések növelik a bizalmat abban, hogy a részvényesi hozamok kedvezően alakulhatnak, különösen úgy, hogy a technológiai részvények korábbi mély esése után az értékeltségek jelentősen vonzóbbá váltak.
Estek az olajárak
Az olajárak hétfőn jelentősen csökkentek, ami további lendületet adott a részvénypiacoknak. A WTI nyersolaj ára 5,1 százalékkal hordónként 80,34 dollárra esett. Az árfolyamcsökkenést az váltotta ki, hogy Donald Trump elnök visszakozott az Irán elleni további katonai csapások tervétől.
Kedden a piacok számos vállalati gyorsjelentést várnak, többek között:
- a Caterpillar,
- a McDonald's és
- a félvezetőgyártó AMD teszi közzé eredményeit.
Csalódást keltett a Lufthansa
A Lufthansa árfolyama a keddi kereskedés elején 8,6 százalékkal zuhant , miután a német légitársaság arról számolt be, hogy a második negyedéves üzemi eredménye 56 százalékkal csökkent. A visszaesést elsősorban az iráni háború miatt megugró repülőgép-üzemanyagárak, valamint a munkabeszüntetések okozták.
A kamatok és adók előtti korrigált eredmény (EBIT) 870 millió euróról 383 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi szintről. Ezzel együtt Európa második legnagyobb légitársaságának árbevétele 8 százalékkal nőtt, és elérte a 11,1 milliárd eurót.