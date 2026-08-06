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Lélegzetvisszafojtva figyeli a tőkepiac az iráni-amerikai háborút, végre megvan az esély a békére - 80 dollár alatt az olajár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megtorpant a hatalmas rali a technológiai részvények árfolyamában, a befektetők az amerikai munkaerőpiaci adatokat várják, amelyek befolyásolják a Fed kamatdöntéseit. A részvénypiac kivár; az iráni háború rendezésének lehetősége 80 dollár alá tolta az olaj árfolyamát.
D. GY.
2026.08.06, 11:08

A részvénypiac összességében alig mozdultak, a technológiai szektor gyengélkedett. A befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások fejleményeire várnak, valamint a pénteken megjelenő kulcsfontosságú amerikai foglalkoztatási adatokra figyelnek.

részvénypiac
Munkaerőpiaci adatokra vár a részvénypiac, miközben reménykedik az iráni háború rendezésében / Fotó: AFP
  • Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek, 
  • a Nasdaq 100 határidős indexe 0,2 százalékkal csökkent. 
  • A memóriagyártó Sandisk Corp. részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 8 százalékot estek, 
  • versenytársa, a Western Digital Corp. pedig 12 százalékos zuhanást szenvedett el, miután mindkét vállalat közzétette gyorsjelentését. 

A figyelem középpontjában az is áll, hogy csütörtökön 101 milliárd dollárnyi SpaceX-részvény válik kereskedhetővé, miután a vállalat első, tőzsdei bevezetése óta közzétett negyedéves eredménye 13 százalékos árfolyamesést váltott ki.

Megtorpant a tech-rali - 80 dollár alatt az olaj

A technológiai részvények által vezetett rali megtorpanása azt jelzi, hogy a befektetők átgondolják az értékeltségeket, miután a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírok felpattantak a múlt havi eladási hullámból. A kereskedők emellett a pénteki amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatokra is összpontosítanak, amelyek várhatóan a munkaerőpiac erősödését mutatják majd, és támpontot adhatnak a Federal Reserve következő kamatlépéseihez.

Eközben

 a Brent nyersolaj hordónkénti ára 80 dollár alatt maradt, 

miután Irán közölte, hogy Ománnal megállapodásra jutott a Hormuzi-szoroson átvezető tervezett hajózási útvonalról. Ez növeli annak esélyét, hogy az energiaszállítás újraindulhat ezen a kulcsfontosságú vízi útvonalon. Ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik tartós amerikai–iráni megállapodás, amely enyhíthetné az inflációs nyomást és a hosszú amerikai állampapírhozamok emelkedését. Donald Trump amerikai elnök szerdán úgy fogalmazott, hogy „meglátjuk, mi történik” a folyamatban lévő tárgyalások során. 

Amíg nem érkezik egyértelműen pozitív fejlemény a Közel-Keletről, illetve a holnapi fontos amerikai foglalkoztatási adatok előtt, a piacok kiváró álláspontra helyezkedtek

 – mondta Karl Steiner, a SEB elemzési vezetője. „Ezt tükrözi a részvénypiacok lényegében változatlan teljesítménye, a viszonylag stabil olajár és az amerikai tízéves állampapírhozam csekély mozgása.”

Stagnál az európai részvénypiac is

  • A Stoxx Europe 600 index 0,2 százalékkal emelkedett. 
  • Az európai távközlési piac legnagyobb szereplője, a Deutsche Telekom több mint 5 százalékkal erősödött, miután növelte részvény-visszavásárlási programját. 
  • A Siemens viszont jelentősen gyengült a harmadik negyedéves eredmények közzététele után. 
  • A német DAX index enyhén emelkedett, miután a júniusi gyári megrendelések a vártnál nagyobb mértékben nőttek, ami újabb jele lehet annak, hogy Európa legnagyobb gazdasága végre kilábalhat a hosszú ideje várt megtorpanásból.

Európai vállalati gyorsjelentések

A Wizz Air Holdings árfolyama csökkent, miután negyedéves veszteséget jelentett, és figyelmeztetett a továbbra is fennálló kihívásokra.

Swiss Re: első féléves nyeresége meghaladta az elemzői várakozásokat, miközben minden fő üzletága a kitűzött célok szerint teljesített. A társaság újabb költségcsökkentési programot is bejelentett.

A Rheinmetall csökkentette idei árbevételi előrejelzését, miután elveszített egy több milliárd eurós német haditengerészeti szerződést.

A Commerzbank új részvény-visszavásárlási programot jelentett be, miután a június végéig tartó három hónap nettó eredménye meghaladta az elemzői várakozásokat.

A Nordic Semiconductor harmadik negyedéves árbevétele felülmúlta az elemzői becsléseket.

Zurich Insurance Group: első féléves nyeresége 13 százalékkal nőtt 2026-ban, elsősorban a globális adatközpontok és energetikai infrastruktúra iránti erős keresletnek köszönhetően.

Korrekció az ázsiai tech-titánok piacán

Ázsiában is a félvezetőipar került a figyelem középpontjába: a mesterséges intelligencia-szektor egyik irányadó mutatójának számító dél-koreai Kospi index 4,8 százalékot esett, élén az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényeinek gyengülésével. 

A befektetők egyre inkább azt kérdezik, milyen új katalizátorok indokolhatják az ázsiai memóriagyártók részvényeinek további emelkedését 

– kommentálta a helyzetet Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere.

  • Az arany ára 0,4 százalékkal emelkedett, 4265 dollárra unciánként, mivel a piac arra számít, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az alacsonyabb olajár csökkentheti a Federal Reserve-re nehezedő kamatemelési nyomást. 
  • A Brent olaj ára 0,3 százalékkal esett, nagyjából 79,20 dollárra hordónként, miután Irán bejelentette az Ománnal kötött megállapodást.
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