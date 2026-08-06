Lélegzetvisszafojtva figyeli a tőkepiac az iráni-amerikai háborút, végre megvan az esély a békére - 80 dollár alatt az olajár

A részvénypiac összességében alig mozdultak, a technológiai szektor gyengélkedett. A befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások fejleményeire várnak, valamint a pénteken megjelenő kulcsfontosságú amerikai foglalkoztatási adatokra figyelnek.

Munkaerőpiaci adatokra vár a részvénypiac, miközben reménykedik az iráni háború rendezésében / Fotó: AFP

Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek,

a Nasdaq 100 határidős indexe 0,2 százalékkal csökkent.

A memóriagyártó Sandisk Corp. részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 8 százalékot estek,

versenytársa, a Western Digital Corp. pedig 12 százalékos zuhanást szenvedett el, miután mindkét vállalat közzétette gyorsjelentését.

A figyelem középpontjában az is áll, hogy csütörtökön 101 milliárd dollárnyi SpaceX-részvény válik kereskedhetővé, miután a vállalat első, tőzsdei bevezetése óta közzétett negyedéves eredménye 13 százalékos árfolyamesést váltott ki.

Megtorpant a tech-rali - 80 dollár alatt az olaj

A technológiai részvények által vezetett rali megtorpanása azt jelzi, hogy a befektetők átgondolják az értékeltségeket, miután a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírok felpattantak a múlt havi eladási hullámból. A kereskedők emellett a pénteki amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatokra is összpontosítanak, amelyek várhatóan a munkaerőpiac erősödését mutatják majd, és támpontot adhatnak a Federal Reserve következő kamatlépéseihez.

Eközben

a Brent nyersolaj hordónkénti ára 80 dollár alatt maradt,

miután Irán közölte, hogy Ománnal megállapodásra jutott a Hormuzi-szoroson átvezető tervezett hajózási útvonalról. Ez növeli annak esélyét, hogy az energiaszállítás újraindulhat ezen a kulcsfontosságú vízi útvonalon. Ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik tartós amerikai–iráni megállapodás, amely enyhíthetné az inflációs nyomást és a hosszú amerikai állampapírhozamok emelkedését. Donald Trump amerikai elnök szerdán úgy fogalmazott, hogy „meglátjuk, mi történik” a folyamatban lévő tárgyalások során.

Amíg nem érkezik egyértelműen pozitív fejlemény a Közel-Keletről, illetve a holnapi fontos amerikai foglalkoztatási adatok előtt, a piacok kiváró álláspontra helyezkedtek

– mondta Karl Steiner, a SEB elemzési vezetője. „Ezt tükrözi a részvénypiacok lényegében változatlan teljesítménye, a viszonylag stabil olajár és az amerikai tízéves állampapírhozam csekély mozgása.”