Lélegzetvisszafojtva figyeli a tőkepiac az iráni-amerikai háborút, végre megvan az esély a békére - 80 dollár alatt az olajár
A részvénypiac összességében alig mozdultak, a technológiai szektor gyengélkedett. A befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások fejleményeire várnak, valamint a pénteken megjelenő kulcsfontosságú amerikai foglalkoztatási adatokra figyelnek.
- Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,1 százalékkal emelkedtek,
- a Nasdaq 100 határidős indexe 0,2 százalékkal csökkent.
- A memóriagyártó Sandisk Corp. részvényei a tőzsdezárás utáni kereskedésben 8 százalékot estek,
- versenytársa, a Western Digital Corp. pedig 12 százalékos zuhanást szenvedett el, miután mindkét vállalat közzétette gyorsjelentését.
A figyelem középpontjában az is áll, hogy csütörtökön 101 milliárd dollárnyi SpaceX-részvény válik kereskedhetővé, miután a vállalat első, tőzsdei bevezetése óta közzétett negyedéves eredménye 13 százalékos árfolyamesést váltott ki.
Megtorpant a tech-rali - 80 dollár alatt az olaj
A technológiai részvények által vezetett rali megtorpanása azt jelzi, hogy a befektetők átgondolják az értékeltségeket, miután a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírok felpattantak a múlt havi eladási hullámból. A kereskedők emellett a pénteki amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatokra is összpontosítanak, amelyek várhatóan a munkaerőpiac erősödését mutatják majd, és támpontot adhatnak a Federal Reserve következő kamatlépéseihez.
Eközben
a Brent nyersolaj hordónkénti ára 80 dollár alatt maradt,
miután Irán közölte, hogy Ománnal megállapodásra jutott a Hormuzi-szoroson átvezető tervezett hajózási útvonalról. Ez növeli annak esélyét, hogy az energiaszállítás újraindulhat ezen a kulcsfontosságú vízi útvonalon. Ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik tartós amerikai–iráni megállapodás, amely enyhíthetné az inflációs nyomást és a hosszú amerikai állampapírhozamok emelkedését. Donald Trump amerikai elnök szerdán úgy fogalmazott, hogy „meglátjuk, mi történik” a folyamatban lévő tárgyalások során.
Amíg nem érkezik egyértelműen pozitív fejlemény a Közel-Keletről, illetve a holnapi fontos amerikai foglalkoztatási adatok előtt, a piacok kiváró álláspontra helyezkedtek
– mondta Karl Steiner, a SEB elemzési vezetője. „Ezt tükrözi a részvénypiacok lényegében változatlan teljesítménye, a viszonylag stabil olajár és az amerikai tízéves állampapírhozam csekély mozgása.”
Stagnál az európai részvénypiac is
- A Stoxx Europe 600 index 0,2 százalékkal emelkedett.
- Az európai távközlési piac legnagyobb szereplője, a Deutsche Telekom több mint 5 százalékkal erősödött, miután növelte részvény-visszavásárlási programját.
- A Siemens viszont jelentősen gyengült a harmadik negyedéves eredmények közzététele után.
- A német DAX index enyhén emelkedett, miután a júniusi gyári megrendelések a vártnál nagyobb mértékben nőttek, ami újabb jele lehet annak, hogy Európa legnagyobb gazdasága végre kilábalhat a hosszú ideje várt megtorpanásból.
Európai vállalati gyorsjelentések
A Wizz Air Holdings árfolyama csökkent, miután negyedéves veszteséget jelentett, és figyelmeztetett a továbbra is fennálló kihívásokra.
Swiss Re: első féléves nyeresége meghaladta az elemzői várakozásokat, miközben minden fő üzletága a kitűzött célok szerint teljesített. A társaság újabb költségcsökkentési programot is bejelentett.
A Rheinmetall csökkentette idei árbevételi előrejelzését, miután elveszített egy több milliárd eurós német haditengerészeti szerződést.
A Commerzbank új részvény-visszavásárlási programot jelentett be, miután a június végéig tartó három hónap nettó eredménye meghaladta az elemzői várakozásokat.
A Nordic Semiconductor harmadik negyedéves árbevétele felülmúlta az elemzői becsléseket.
Zurich Insurance Group: első féléves nyeresége 13 százalékkal nőtt 2026-ban, elsősorban a globális adatközpontok és energetikai infrastruktúra iránti erős keresletnek köszönhetően.
Korrekció az ázsiai tech-titánok piacán
Ázsiában is a félvezetőipar került a figyelem középpontjába: a mesterséges intelligencia-szektor egyik irányadó mutatójának számító dél-koreai Kospi index 4,8 százalékot esett, élén az SK Hynix és a Samsung Electronics részvényeinek gyengülésével.
A befektetők egyre inkább azt kérdezik, milyen új katalizátorok indokolhatják az ázsiai memóriagyártók részvényeinek további emelkedését
– kommentálta a helyzetet Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere.
- Az arany ára 0,4 százalékkal emelkedett, 4265 dollárra unciánként, mivel a piac arra számít, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az alacsonyabb olajár csökkentheti a Federal Reserve-re nehezedő kamatemelési nyomást.
- A Brent olaj ára 0,3 százalékkal esett, nagyjából 79,20 dollárra hordónként, miután Irán bejelentette az Ománnal kötött megállapodást.