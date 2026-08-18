Baljós napok kezdődnek, lejárt a tűzszünet, nem csak az olaj bolondult meg – leshetjük az üzemanyagárakat

Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései estek, miután az emelkedő kötvényhozamok és az olajárak megugrása elbizonytalanította a befektetőket.

Aggódva figyeli a részvénypiac a hosszú lejáratú kötvények hozamának megugrását / Fotó: AFP

A technológiai részvények túlsúlyával jellemezhető Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,8 százalék mínuszban jártak,

az S&P 500 futures 0,4 százalékkal esett.

Még ma nagy üzemanyagár-emelést jelenthetnek be Magyarországon: az éjjel véget ért a béke Irán és Amerikai között – azonnal megdrágult az olaj

Tovább emelkedett az olaj ára kedden, miután egyre távolabb kerülni látszik az amerikai–iráni konfliktus lezárása. Hétfőn hivatalosan is véget ért a felek közötti tűzszönet, s a piac most attól tart, hogy a háború elhúzódása tartósan akadályozhatja a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalának, a Hormuzi-szorosnak a forgalmát. A fejlemények a magyarországi üzemanyagárak szempontjából sem kedvezőek.

Veszélyzónában a növekedési részvények

A befektetők visszavették kitettségüket a növekedési részvényekben a hosszabb lejáratú kötvények piacával kapcsolatos aggodalmak miatt. A 30 éves amerikai államkötvények hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miután a költségvetési kiadások és a nagymértékű kötvénykibocsátás aggodalmakat keltett. (A hosszú kötvényhozamok emelkedése miatt a befektetők magasabb hozamot várnak el a részvényektől is. Ez különösen leértékeli azokat a növekedési részvényeket, amelyek árazása nagyrészt a távoli jövőben várt profitokon alapul, ezért a befektetők csökkentették ezek súlyát a portfólióikban.)

A Brent folytatta hétfői emelkedését: 0,2 százalékkal drágult, és hordónként 91 dolláron kereskedtek vele az újabb libanoni harcok közepette.

Donald Trump elnök pedig közölte, hogy nem érdekelt az Iránnal kötött, időközben lejárt tűzszüneti megállapodás meghosszabbításában.

Erre reagálva Irán „teljes mértékben támadó” katonai stratégiára áll át, miután megrekedtek az Egyesült Államokkal folytatott háború végleges lezárását célzó tárgyalások – közölte hétfőn egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersszel.