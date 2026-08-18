Baljós napok kezdődnek, lejárt a tűzszünet, nem csak az olaj bolondult meg – leshetjük az üzemanyagárakat
Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései estek, miután az emelkedő kötvényhozamok és az olajárak megugrása elbizonytalanította a befektetőket.
- A technológiai részvények túlsúlyával jellemezhető Nasdaq 100 határidős kontraktusai 0,8 százalék mínuszban jártak,
- az S&P 500 futures 0,4 százalékkal esett.
Még ma nagy üzemanyagár-emelést jelenthetnek be Magyarországon: az éjjel véget ért a béke Irán és Amerikai között – azonnal megdrágult az olaj
Tovább emelkedett az olaj ára kedden, miután egyre távolabb kerülni látszik az amerikai–iráni konfliktus lezárása. Hétfőn hivatalosan is véget ért a felek közötti tűzszönet, s a piac most attól tart, hogy a háború elhúzódása tartósan akadályozhatja a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalának, a Hormuzi-szorosnak a forgalmát. A fejlemények a magyarországi üzemanyagárak szempontjából sem kedvezőek.
Veszélyzónában a növekedési részvények
A befektetők visszavették kitettségüket a növekedési részvényekben a hosszabb lejáratú kötvények piacával kapcsolatos aggodalmak miatt. A 30 éves amerikai államkötvények hozama 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miután a költségvetési kiadások és a nagymértékű kötvénykibocsátás aggodalmakat keltett. (A hosszú kötvényhozamok emelkedése miatt a befektetők magasabb hozamot várnak el a részvényektől is. Ez különösen leértékeli azokat a növekedési részvényeket, amelyek árazása nagyrészt a távoli jövőben várt profitokon alapul, ezért a befektetők csökkentették ezek súlyát a portfólióikban.)
A Brent folytatta hétfői emelkedését: 0,2 százalékkal drágult, és hordónként 91 dolláron kereskedtek vele az újabb libanoni harcok közepette.
Donald Trump elnök pedig közölte, hogy nem érdekelt az Iránnal kötött, időközben lejárt tűzszüneti megállapodás meghosszabbításában.
Erre reagálva Irán „teljes mértékben támadó” katonai stratégiára áll át, miután megrekedtek az Egyesült Államokkal folytatott háború végleges lezárását célzó tárgyalások – közölte hétfőn egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersszel.
Részvénypiac: enyhe korrekció vagy a pánik kezdete?
A részvénypiacok azt követően fordultak lefelé, hogy ebben a hónapban az árfolyamokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések iránti megújult optimizmus, valamint a Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások enyhülése hajtotta felfelé.
A Bank of America Corp. alapkezelői felmérése szerint a globális részvénykitettség 2021 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett: a megkérdezett befektetők nettó 56 százaléka felülsúlyozta a részvényeket. A Nasdaq 100 nagyrészt ledolgozta a múlt havi visszaesését, az S&P 500 pedig továbbra is történelmi csúcsai közelében forog.
Ismét emelkedik a befektetésekkel szembeni elvárt hozam küszöbe
– mondta Florian Ielpo, a Lombard Odier Investment Managers makrogazdasági területének vezetője. „Ezúttal azonban nem a rövid kamatokra vonatkozó várakozások újbóli felfutása áll a háttérben, hanem az olajárak, az állami finanszírozási igény és a hosszú lejáratú kötvények futamidőprémiumának együttes hatása” - tette hozzá.
Dráma az európai kötvénypiacon, nagy bajban a franciák
Az európai részvények enyhén gyengültek kedden, az euróövezeti kötvényhozamok megugrása szintén nyomást gyakorolt a részvénypiacokra, mivel erősödtek a tartós inflációval kapcsolatos aggodalmak. A reggeli nyitást követően a
- páneurópai STOXX 600 index 0,2 százalékkal 654,81 pontra csökkent.
- Az energiaszektor részvényei teljesítettek a legjobban, 0,6 százalékkal emelkedtek, miután a Brent kőolaj ára továbbra is a 90 dollár fölötti szinten áll.
- Ezzel szemben a nyersanyagipari részvények estek a legnagyobb mértékben, 1 százalékkal. A szektor a csökkenő aranyárakat követte, miután
az amerikai állampapírhozamok emelkedése visszafogta a nemesfém iránti keresletet.
Az euróövezet hosszú lejáratú államkötvényeinek hozamai többéves csúcsokra emelkedtek. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása a magasabb energiaárakon keresztül tovább fűtheti az inflációt, miközben növelheti a védelmi kiadások finanszírozásához szükséges állami hitelfelvételt is. A tízéves német államkötvény hozama 2011 óta nem látott szintre emelkedett, a tízéves francia állampapír hozama pedig 16 éves csúcsot ért el.