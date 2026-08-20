Részvénypiac: hullámvasúton a kötvényhozamok, riadtan figyelnek a részvényindexek
Eséssel nyitott csütörtökön az amerikai részvénypiac, miután az ismét emelkedő állampapírhozamok rontották a befektetői hangulatot. A kiskereskedelmi szektor egyik irányadó vállalata, a Walmart árfolyama meredeken zuhant, miután negyedéves értékesítési adatai elmaradtak a várakozásoktól.
- A Walmart 8,6 százalékkal esett, miután az összehasonlítható üzletek negyedéves forgalma elmaradt a Wall Street várakozásaitól - az emelkedő benzinárak hatására a vásárlók visszafogták kiadásaikat.
- A vállalat gyengélkedése lehúzta az S&P 500 alapvető fogyasztási cikkeket tömörítő indexét is, amely 1,6 százalékos mínuszával a legrosszabbul teljesítő szektor volt.
A befektetői hangulat megingott, miután a vállalat az előző negyedévben fenntartotta óvatos előrejelzését, és a most némileg megemelt kilátások sem feltétlenül elegendők a bizalom helyreállításához
– kommentálta a helyzetet Sky Canaves, az Emarketer vezető elemzője.
A részvénypiac és a kötvénypiac is a fenntarthatatlan adósságszintektől tart
Az iráni konfliktus miatt magasan maradó olajárakkal, valamint a növekvő államadóssággal kapcsolatos aggodalmak ezen a héten egyaránt nyomás alá helyezték a kötvény- és részvénypiacokat.
Az amerikai 30 éves államkötvény hozama közel két évtizedes csúcsra emelkedett, majd szerdán meredeken visszaesett, miután az amerikai pénzügyminisztérium támogatási intézkedéseket jelentett be a hosszú lejáratú állampapírok piacán.
A pénzügyminisztériumi beavatkozás nyomán tapasztalt megkönnyebbülés azonban rövid életűnek bizonyult:
- a 30 éves hozam mintegy 3 bázisponttal, 5,239 százalékra emelkedett.
- Az irányadó 10 éves államkötvény hozama szintén enyhén nőtt, legutóbb 4,698 százalékon állt.
„Valójában nem volt akkora jelentősége annak, amit Bessent mondott… a piac valószínűleg most úgy értékeli, hogy ez igazából nem fog érdemben változtatni a helyzeten” – mondta Joe Saluzzi, a Themis Trading kereskedési társigazgatója.
Ahogy a hozamok tovább emelkednek, az egyre nagyobb problémát jelent majd a részvénypiaci befektetők számára -
hozzá.
Az Nvidia és az Apple fékezte az esést
Az amerikai tőzsdenyitást követően nem sokkal a
- Dow Jones 319,61 ponttal, 0,60 százalékkal 53 143,44 pontra esett.
- Az S&P 500 11,46 ponttal, 0,15 százalékkal 7 696,52 pontra csökkent,
- a Nasdaq Composite 77,02 pontot, 0,29 százalékot veszített, és 26 254,38 ponton állt.
Az S&P 500 ciklikus fogyasztási cikkeket tömörítő szektora gyakorolta a legnagyobb lefelé irányuló nyomást az indexre: 1,3 százalékkal esett, elsősorban az Amazon és a Tesla veszteségei miatt. Az Nvidia és az Apple ugyanakkor mérsékelte az indexek esését.
Ötödik napja drágul az olaj - erősödnek a kamatemelési várakozások
Eközben az olajárak 2,3 százalékkal emelkedtek, immár az ötödik egymást követő kereskedési napon drágulva. A háttérben az amerikai–iráni béketárgyalások elakadása, valamint a közel-keleti ellátási zavarok álltak.
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