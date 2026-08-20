Részvénypiac: hullámvasúton a kötvényhozamok, riadtan figyelnek a részvényindexek

Eséssel nyitott csütörtökön az amerikai részvénypiac, miután az ismét emelkedő állampapírhozamok rontották a befektetői hangulatot. A kiskereskedelmi szektor egyik irányadó vállalata, a Walmart árfolyama meredeken zuhant, miután negyedéves értékesítési adatai elmaradtak a várakozásoktól.

Feszülten figyeli a részvénypiac a kötvényhozamok emelkedését - megdrágulhat a finanszírozás / Fotó: AFP

A Walmart 8,6 százalékkal esett, miután az összehasonlítható üzletek negyedéves forgalma elmaradt a Wall Street várakozásaitól - az emelkedő benzinárak hatására a vásárlók visszafogták kiadásaikat.

A vállalat gyengélkedése lehúzta az S&P 500 alapvető fogyasztási cikkeket tömörítő indexét is, amely 1,6 százalékos mínuszával a legrosszabbul teljesítő szektor volt.

A befektetői hangulat megingott, miután a vállalat az előző negyedévben fenntartotta óvatos előrejelzését, és a most némileg megemelt kilátások sem feltétlenül elegendők a bizalom helyreállításához

– kommentálta a helyzetet Sky Canaves, az Emarketer vezető elemzője.

A részvénypiac és a kötvénypiac is a fenntarthatatlan adósságszintektől tart

Az iráni konfliktus miatt magasan maradó olajárakkal, valamint a növekvő államadóssággal kapcsolatos aggodalmak ezen a héten egyaránt nyomás alá helyezték a kötvény- és részvénypiacokat.

Az amerikai 30 éves államkötvény hozama közel két évtizedes csúcsra emelkedett, majd szerdán meredeken visszaesett, miután az amerikai pénzügyminisztérium támogatási intézkedéseket jelentett be a hosszú lejáratú állampapírok piacán.

A pénzügyminisztériumi beavatkozás nyomán tapasztalt megkönnyebbülés azonban rövid életűnek bizonyult:

a 30 éves hozam mintegy 3 bázisponttal, 5,239 százalékra emelkedett.

Az irányadó 10 éves államkötvény hozama szintén enyhén nőtt, legutóbb 4,698 százalékon állt.

„Valójában nem volt akkora jelentősége annak, amit Bessent mondott… a piac valószínűleg most úgy értékeli, hogy ez igazából nem fog érdemben változtatni a helyzeten” – mondta Joe Saluzzi, a Themis Trading kereskedési társigazgatója.

Ahogy a hozamok tovább emelkednek, az egyre nagyobb problémát jelent majd a részvénypiaci befektetők számára -

hozzá.