Kitört az eufória a tőzsdéken: hasítanak a tech-részvények, miután esik az olaj ára és enyhülnek az inflációs félelmek
Tovább száguldott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az erős vállalati gyorsjelentések és a technológiai részvények iránti megújult befektetői étvágy rekordmagasságba repítette a Wall Streetet. Eközben a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos előrelépés reménye lefelé nyomta az olajárakat és az államkötvényhozamokat.
- A japán Nikkei index 3,0 százalékkal emelkedett,
- a dél-koreai Kospi 4,1 százalékkal került feljebb, folytatva az utóbbi időszak szélsőséges árfolyammozgásait.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő indexe 2,4 százalékkal nőtt,
- a kínai blue chip részvényeket tömörítő CSI300 index pedig 0,7 százalékos pluszban zárt.
Folytatódott a tech-rali - erős kérdőjelekkel
A technológiai részvények ralija annak ellenére folytatódott, hogy az AMD árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 8,8 százalékkal esett. Bár a vállalat eredménye felülmúlta az elemzői várakozásokat, nem érte el a befektetők rendkívül magas elvárásait.
A mesterséges intelligenciával és műholdas technológiával foglalkozó SpaceX 7,5 százalékot veszített értékéből, ezzel ledolgozva a rendes kereskedés során elért emelkedés jelentős részét. A befektetők attól tartanak, hogy a magas tőkekiadások felemésztik a vállalat szabad cash flow-ját.
Ez visszatérő aggodalom az egész mesterségesintelligencia-szektorban, tekintettel a számítási kapacitás rendkívül magas költségeire, miközben az ágazat finanszírozási költségei tovább emelkednek.
A SpaceX működési szempontból továbbra is erős teljesítményt nyújt, ugyanakkor ambiciózus beruházási programja miatt közép- és hosszú távon szinte biztosan további tőkebevonásra lesz szüksége
– mondta Chris Weston, a Pepperstone brókercég kutatási igazgatója. "A következő negyedévekben a befektetők számára továbbra is kulcskérdés marad, hogy a menedzsment miként finanszírozza ezt a növekedést, és ennek milyen költsége lesz" – tette hozzá.
Pluszban nyithat az európai részvénypiac
- A Nasdaq határidős indexe lényegében változatlan maradt a gyorsjelentések után,
- az S&P 500 határidős kontraktusai 0,3 százalékkal emelkedtek, miután kedden történelmi csúcsra jutottak.
- Az EURO STOXX 50 határidős indexe 0,4 százalékkal,
- a DAX futures 0,8 százalékkal,
- az FTSE futures pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Az olajár esése támogatja a kötvénypiacot, enyhülnek az inflációs félelmek
A piaci hangulatot javította az olajárak további csökkenése. Katar közölte, hogy a közvetítők előrelépést értek el az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó tárgyalásokon, bár konkrét részleteket nem ismertettek.
- A Brent nyersolaj ára 1,4 százalékkal 78,27 dollárra csökkent hordónként, ami jóval elmarad a júliusi 102 dolláros csúcstól,
- az amerikai WTI nyersolaj 1,7 százalékkal 74,50 dollárra esett.
John Oh, a CBA energiapiaci közgazdásza szerint a hajóforgalmi adatok azt mutatják, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítás ellenállóbbnak bizonyult a vártnál: a múlt héten elérhette a háború előtti szint 40–45 százalékát.
Becsléseink szerint már az is elegendő lenne, ha a forgalom visszatérne a háború előtti szint 50–60 százalékára, hogy ismét túlkínálat alakuljon ki a globális olajpiacon
– írta elemzésében. "Ez magyarázza, hogy a Brent határidős ára miért tud ilyen gyorsan visszaesni a 70 dolláros tartományba: a piac joggal árazza a túlkínálat kockázatát, amennyiben valóban megnyílik a Hormuzi-szoros" - tette hozzá.
Az olajárak visszaesése enyhítette az inflációs aggodalmakat, és világszerte erősítette a kötvénypiacokat. Az amerikai tízéves államkötvény hozama jelenleg 4,603 százalék, szemben a múlt heti 4,747 százalékos csúccsal. A piacok emellett jelentősen csökkentették annak valószínűségét, hogy a Federal Reserve szeptemberben kamatot emel: az erre vonatkozó várakozás 67 százalékról 57 százalékra mérséklődött.
A devizapiacon viszonylag nyugodt volt a kereskedés,
- az euró 1,1537 dolláron stagnált, alig elmaradva a közelmúltbeli hathétes csúcstól (1,1559 dollár).
- A dollár enyhén gyengült a jennel szemben, árfolyama 157,43 jen volt, miközben a piac továbbra is számol a japán jegybank esetleges beavatkozásával.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette: biztos abban, hogy Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke „azt teszi majd, ami a legjobb” Japán gazdasága számára. A piac ezt úgy értelmezte, hogy további japán kamatemelések is jöhetnek.
Japán és az Egyesült Államok a múlt héten ritka, összehangolt jenvásárlási intervenciót hajtott végre, és jelezte: szükség esetén további lépéseket is tesznek a japán fizetőeszköz stabilizálása érdekében.
A nyersanyagpiacokon a kötvényhozamok csökkenése támogatta az arany árfolyamát: a kamatot nem fizető nemesfém unciánkénti ára 1,3 százalékkal 4130 dollárra emelkedett.