Kitört az eufória a tőzsdéken: hasítanak a tech-részvények, miután esik az olaj ára és enyhülnek az inflációs félelmek

Tovább száguldott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az erős vállalati gyorsjelentések és a technológiai részvények iránti megújult befektetői étvágy rekordmagasságba repítette a Wall Streetet. Eközben a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos előrelépés reménye lefelé nyomta az olajárakat és az államkötvényhozamokat.

Tombol a bika a Wall Streeten - turbófokozatba kapcsolt a részvénypiac / Fotó: NurPhoto via AFP

A japán Nikkei index 3,0 százalékkal emelkedett,

a dél-koreai Kospi 4,1 százalékkal került feljebb, folytatva az utóbbi időszak szélsőséges árfolyammozgásait.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő indexe 2,4 százalékkal nőtt,

a kínai blue chip részvényeket tömörítő CSI300 index pedig 0,7 százalékos pluszban zárt.

Folytatódott a tech-rali - erős kérdőjelekkel

A technológiai részvények ralija annak ellenére folytatódott, hogy az AMD árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben 8,8 százalékkal esett. Bár a vállalat eredménye felülmúlta az elemzői várakozásokat, nem érte el a befektetők rendkívül magas elvárásait.

A mesterséges intelligenciával és műholdas technológiával foglalkozó SpaceX 7,5 százalékot veszített értékéből, ezzel ledolgozva a rendes kereskedés során elért emelkedés jelentős részét. A befektetők attól tartanak, hogy a magas tőkekiadások felemésztik a vállalat szabad cash flow-ját.

Ez visszatérő aggodalom az egész mesterségesintelligencia-szektorban, tekintettel a számítási kapacitás rendkívül magas költségeire, miközben az ágazat finanszírozási költségei tovább emelkednek.

A SpaceX működési szempontból továbbra is erős teljesítményt nyújt, ugyanakkor ambiciózus beruházási programja miatt közép- és hosszú távon szinte biztosan további tőkebevonásra lesz szüksége

– mondta Chris Weston, a Pepperstone brókercég kutatási igazgatója. "A következő negyedévekben a befektetők számára továbbra is kulcskérdés marad, hogy a menedzsment miként finanszírozza ezt a növekedést, és ennek milyen költsége lesz" – tette hozzá.

Pluszban nyithat az európai részvénypiac

A Nasdaq határidős indexe lényegében változatlan maradt a gyorsjelentések után,

az S&P 500 határidős kontraktusai 0,3 százalékkal emelkedtek, miután kedden történelmi csúcsra jutottak.

Az EURO STOXX 50 határidős indexe 0,4 százalékkal,

a DAX futures 0,8 százalékkal,

az FTSE futures pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Az olajár esése támogatja a kötvénypiacot, enyhülnek az inflációs félelmek

A piaci hangulatot javította az olajárak további csökkenése. Katar közölte, hogy a közvetítők előrelépést értek el az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus lezárását célzó tárgyalásokon, bár konkrét részleteket nem ismertettek.

A Brent nyersolaj ára 1,4 százalékkal 78,27 dollárra csökkent hordónként, ami jóval elmarad a júliusi 102 dolláros csúcstól,

az amerikai WTI nyersolaj 1,7 százalékkal 74,50 dollárra esett.

John Oh, a CBA energiapiaci közgazdásza szerint a hajóforgalmi adatok azt mutatják, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítás ellenállóbbnak bizonyult a vártnál: a múlt héten elérhette a háború előtti szint 40–45 százalékát.

Becsléseink szerint már az is elegendő lenne, ha a forgalom visszatérne a háború előtti szint 50–60 százalékára, hogy ismét túlkínálat alakuljon ki a globális olajpiacon

– írta elemzésében. "Ez magyarázza, hogy a Brent határidős ára miért tud ilyen gyorsan visszaesni a 70 dolláros tartományba: a piac joggal árazza a túlkínálat kockázatát, amennyiben valóban megnyílik a Hormuzi-szoros" - tette hozzá.