Ez fájhat igazán a Rheinmetallnak: a nagy riválisa már érzi a zsákmányt, a fregatt-háború dobhatja meg Németország legnagyobb haditengerészeti hajógyárának bevételét – ezt bukta a Magyarországon is termelő vállalat

Németország legnagyobb hadihajógyártója ismét javította egész éves előrejelzését, miután az európai fegyverkezési hullám meredeken növeli a hadihajók, tengeralattjárók és víz alatti elektronikai rendszerek iránti keresletet − írta meg a Bloomberg.

A TKMS lenyomta a Rheinmetall-t / Fotó: AFP

A Thyssenkrupp AG-ből tavaly leválasztott TKMS AG & Co. szerdán közölte, hogy a szeptember végéig tartó üzleti évben 10-12 százalékos árbevétel-növekedésre számít a korábban jelzett 2-5 százalék helyett. A korrigált üzemi eredményhányad akár 6,5 százalékra is emelkedhet. A vállalat ebben az üzleti évben már másodszor javította előrejelzését, mivel a gyorsan növekvő katonai költségvetések egyre több megrendelést hoznak a haditengerészeti eszközökre.

Nagyot nyert a Rheinmetall kihívója

Az új előrejelzés jól mutatja, mennyire gyors átalakuláson ment keresztül a TKMS azóta, hogy leválasztották a több önálló vállalkozásra tagolódó német ipari konglomerátumról, a Thyssenkrupp-ról.

A Thyssenkrupp továbbra is 51 százalékos részesedéssel rendelkezik vállalatban, azonban a lépés nagyobb önállóságot adott a hajógyártónak, így lehetősége nyílt jobban kihasználni az európai és globális fegyverkezési hullámot.

A TKMS-nek a nem nukleáris meghajtású tengeralattjárói, valamint a MEKO hadihajócsaládja iránti megnövekedett kereslet adhat lendületet.

A MEKO (Mehrzweck-Kombination) a TKMS moduláris hadihajó-családja. A koncepció lényege, hogy a hajók fegyver-, szenzor- és elektronikai rendszerei az adott megrendelő igényeihez igazíthatók, illetve később korszerűsíthetők. A család különböző méretű fregattokat és korvetteket foglal magában.

A vállalat termékportfóliójához torpedók, szonárrendszerek és vezető nélküli víz alatti eszközök is tartoznak, melyek iránt szintén egyre nagyobb a kereslet.

A TKMS részvényei a tavalyi leválasztás óta nem teljesítettek kimagaslóan, azonban a papírokban magas növekedési potenciál lehet. Az európai flották − valamint a hadiképességek összessége − a hidegháború lezárását követően fokozatosan meggyengültek, miközben a jelenlegi feszült geopolitikai feszültségek szükségessé teszik a mihamarabbi fejlesztéseket.