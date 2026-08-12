Ez fájhat igazán a Rheinmetallnak: a nagy riválisa már érzi a zsákmányt, a fregatt-háború dobhatja meg Németország legnagyobb haditengerészeti hajógyárának bevételét – ezt bukta a Magyarországon is termelő vállalat
Németország legnagyobb hadihajógyártója ismét javította egész éves előrejelzését, miután az európai fegyverkezési hullám meredeken növeli a hadihajók, tengeralattjárók és víz alatti elektronikai rendszerek iránti keresletet − írta meg a Bloomberg.
A Thyssenkrupp AG-ből tavaly leválasztott TKMS AG & Co. szerdán közölte, hogy a szeptember végéig tartó üzleti évben 10-12 százalékos árbevétel-növekedésre számít a korábban jelzett 2-5 százalék helyett. A korrigált üzemi eredményhányad akár 6,5 százalékra is emelkedhet. A vállalat ebben az üzleti évben már másodszor javította előrejelzését, mivel a gyorsan növekvő katonai költségvetések egyre több megrendelést hoznak a haditengerészeti eszközökre.
Nagyot nyert a Rheinmetall kihívója
Az új előrejelzés jól mutatja, mennyire gyors átalakuláson ment keresztül a TKMS azóta, hogy leválasztották a több önálló vállalkozásra tagolódó német ipari konglomerátumról, a Thyssenkrupp-ról.
A Thyssenkrupp továbbra is 51 százalékos részesedéssel rendelkezik vállalatban, azonban a lépés nagyobb önállóságot adott a hajógyártónak, így lehetősége nyílt jobban kihasználni az európai és globális fegyverkezési hullámot.
A TKMS-nek a nem nukleáris meghajtású tengeralattjárói, valamint a MEKO hadihajócsaládja iránti megnövekedett kereslet adhat lendületet.
A MEKO (Mehrzweck-Kombination) a TKMS moduláris hadihajó-családja. A koncepció lényege, hogy a hajók fegyver-, szenzor- és elektronikai rendszerei az adott megrendelő igényeihez igazíthatók, illetve később korszerűsíthetők. A család különböző méretű fregattokat és korvetteket foglal magában.
A vállalat termékportfóliójához torpedók, szonárrendszerek és vezető nélküli víz alatti eszközök is tartoznak, melyek iránt szintén egyre nagyobb a kereslet.
A TKMS részvényei a tavalyi leválasztás óta nem teljesítettek kimagaslóan, azonban a papírokban magas növekedési potenciál lehet. Az európai flották − valamint a hadiképességek összessége − a hidegháború lezárását követően fokozatosan meggyengültek, miközben a jelenlegi feszült geopolitikai feszültségek szükségessé teszik a mihamarabbi fejlesztéseket.
A TKMS pozícióját tovább erősíti, hogy a hajógyári kapacitások globálisan szűk keresztmetszettel rendelkeznek, Európában pedig csak néhány gyártó képes fejlett hadihajók és tengeralattjárók előállítására.
Európában jelenleg Norvégia, Németország, Lengyelország és Svédország hajtja végre a legintenzívebb haditengerészeti fejlesztéseket. Míg Németország és Norvégia a megrendelések volumenével tűnik ki, addig Lengyelország és Svédország esetében különösen látványos a flotta képességeinek minőségi bővítése.
A vállalt szerint a várható eredményeket a magasabb árréssel rendelkező projektek felfutása tovább növeli. Ilyenek például a Németország és Norvégia számára készülő Type 212CD tengeralattjárók, valamint a Szingapúrnak gyártott Type 218SG tengeralattjárók is.
Tovább emelkedhetnek a TKMS bevételei
A vállalat korrigált üzemi eredménye (EBIT) a június 30-ával zárult kilenc hónapban 110 millió euróra emelkedett az egy évvel korábbi 98 millió euróról.
A javuláshoz hozzájárult, hogy a tengeralattjáró-üzletág eredménye négyszeresére nőtt.
A TKMS árbevétele és eredménye tovább emelkedhet, miután a vállalatot Kanada új tengeralattjáró-flottájának preferált beszállítójává választották, valamint Németországtól is fregattmegrendelést kapott. A vállalat közölte, hogy dolgozik a Kanadával folytatott tárgyalások lezárásán, a német fregattmegrendelés pedig várhatóan az üzleti év utolsó negyedévében jelenik meg a rendelésállományban.
A TKMS kiütötte a Rheinmetall-t
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta a Rheinmetall részvényei nagyot zuhantak miután a német kormány a konkurens TKMS-től rendelt fregattokat. A hírre a papírok 15 százalékot estek, bár azóta már történt egy felpattanás és a cikk írásának időpontjában az árfolyam megközelítőleg 1142 eurón áll.
A német haditengerészet a Rheinmetall F126 típusú tengeralattjáró-elhárító hadihajói helyett a TKMS Meko-200 fregattjait választották, melyekből nyolc darabot rendelt.
Habár a Rheinmetall részvényeinek árfolyama az orosz-ukrán háború kitörése óta nagy menetelésen vannak túl, most úgy látszik a lendület 2025 őszén megtört az újabb csúcsdöntésre pedig továbbra is várni kell.