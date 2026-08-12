Augusztus 12-én éjszaka dróntámadásokról számoltak be Novorosszijszk orosz kikötővárosából és az Oroszország által megszállt Krímből - írja a Kyev Independent.

Robbanások Oroszországban: Zelenszkij az éjszaka közepén csapott le az orosz kikötővárosra Fotó: Xinhua via AFP

Robbanások Oroszországban: Zelenszkij az éjszaka közepén csapott le az orosz kikötővárosra

Független megfigyelő csatornák jelentése szerint Novorosszijszk lakosai ismételt robbanásokról számoltak be, miközben az orosz légvédelem megpróbált visszaverni egy folyamatban lévő dróntámadást.

Az orosz állami média arról számolt be, hogy dróntörmelékek hat lakóépületet, egy kereskedelmi épületet és egy építkezést csaptak be Novorosszijszkban, ami halálos áldozatokat okozott. A sérültek száma és súlyossága egyelőre nem ismert.

Az Exilenova Plus szerint az éjszaka folyamán a szemtanúk többek között egy gabonafelvonót és mezőgazdasági szállítási komplexumot ért csapásról adtak hírt, amelyet a tengeri kikötőkbe és onnan történő tranzitra használnak.

Novorosszijszk, a Fekete-tenger egyik fő orosz kikötője, otthont ad egy haditengerészeti bázisnak, amelyet az orosz fekete-tengeri flotta használ. Oroszország a flotta nagy részét a megszállt Krímből Novorosszijszkba helyezte át, miután ukránok ismételten támadták az orosz hadihajókat és a félszigeten található haditengerészeti infrastruktúrát.

Krímben is robbanások voltak

Robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben is. A Crimean Wind hírügynökség helyi lakosokra hivatkozó jelentése szerint több robbanást is hallottak a Szevasztopol melletti Balaklava hőerőmű közelében.

A közeli Bahcsiszarajban egy, a Crimean Wind által idézett lakos azt mondta, hogy „éjfél óta több robbanás, géppuskatűz és drónok voltak a fejünk felett”. Keletebbre, a Krími híd közelében, amely az elfoglalt félszigetet összeköti Oroszország Krasznodari területével, állítólag nagyszabású dróntámadásról is szó esett.

A Kyiv Independent nem tudta megerősíteni a jelentéseket. Az ukrán hatóságok nem kommentálták a jelentett támadásokat.

















