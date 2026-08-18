Irgalmatlan csapást mér a román vállalatokra az atomerőmű lezárása
Újabb jelentős áramdrágulástól tartanak a román kis- és középvállalkozások, egyes szerződések megújításakor ugyanis 15-20 százalékkal magasabb árak jöhetnek. Az IMM Romania szerint az energiaárak mellett az importfüggőség és a cernavodai atomerőmű egyik reaktorának 2027 végi leállása is komoly nyomást helyezhet a vállalkozásokra.
Újra emelkedhetnek az energiaárak Romániában, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet komoly terhet.
Az IMM Romania számításai szerint az augusztusban lejáró, egy évvel korábban megkötött energiabeszerzési szerződések megújításakor 15-20 százalékkal magasabb árakkal is találkozhatnak a cégek.
A szervezet közleménye szerint az évi 500 MWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozások jelenleg nagyjából 0,85-1 lej/kWh árat fizetnek magáért az energiáért. Az adók, valamint a szállítási és elosztási költségek hozzáadásával a végösszeg áfa nélkül 1,40-1,80 lej/kWh körül alakul.
A 2026-2027-es téli időszakban
- az energia ára 1-1,20 lej/kWh-ra;
- a teljes számlaköltség pedig 1,65-2,15 lej/kWh-ra emelkedhet.
Az energiaárak alakulását az is befolyásolja, hogy Románia bizonyos időszakokban egyre inkább importra szorul.
Az ország 2026-ban több áramot importált, mint amennyit exportált, miközben a kedvezőbb vízenergia-termelés sem volt elegendő minden helyzetben.
Különösen problémás lehet a téli esti csúcsidőszak, amikor a rendszer importkapacitása, mintegy 3300 megawatt közelébe kerülhet. Ha alacsony a széltermelés és a vízerőművek sem tudják fedezni a keresletet, a hiányzó energiát külföldről kell beszerezni.
Energiaválság: Románia nem vár tovább, azonnali tájékoztatást kér Brüsszeltől – a turcseni erőmű bezárása „rendkívül problematikus”
Románia intézkedések sorát hozta a rendkívüli helyzet miatt. Keleti szomszédunk az Európai Bizottsághoz fordult az energiarendszerére nehezedő nyomás enyhítése céljából.
Tovább növelheti a nyomást a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorának tervezett leállítása. A munkálatok 2027 végén kezdődhetnek, az egység pedig várhatóan 2030-ban tér vissza. A reaktor normál körülmények között Románia áramtermelésének mintegy 10 százalékát biztosítja, így kiesése alatt nagyobb szerep juthat az importnak és más termelőkapacitásoknak.
A román kormánytól várnak segítséget a cégek
Az IMM Romania szerint a vállalkozásoknak nemcsak az energiaárak, hanem a támogatási rendszer kiszámíthatatlansága is problémát okoz. A szervezet energiahatékonysági programot, valamint az Electric Up és az energiatárolást támogató programok újraindítását és egyértelmű menetrendjét sürgeti.
A vállalkozások szerint az akkumulátoros tárolás különösen fontos lehet, hiszen a napelemek napközben termelnek a legtöbbet, miközben a fogyasztás este is jelentős. Az IMM Romania stabilabb szabályokat, gyorsabb hálózati csatlakozást és többéves finanszírozási programokat kér.
A szervezet azt is szeretné, hogy Románia 2027-2030 közötti energiastratégiája külön foglalkozzon a kis- és középvállalkozásokkal. A cél az lenne, hogy a cégek saját energiatermeléssel, tárolással és energiahatékonysági beruházásokkal mérsékelhessék a kiszolgáltatottságukat.
Titokzatos energiaforrás mentette meg Romániát Cernavoda lezárása után: mindenki kérdőn néz a kormányra, Budapesten is
Miközben a magyar kormány Paks üzembentartásáért küzd, lejjebb a Dunánál szomszédunk már lekapcsolta reaktorait. A cernavodai atomerőmű üzemen kívül helyezése után azonnal, mint most kiderült, titokzatos energiaforrás kapcsolt be náluk, és ez azonnal kérdések özönét indította el – nem csak Romániában. Erről eddig miért nem tudtunk? És akkor miért kellett borsos áron energiát importálni?