Irgalmatlan csapást mér a román vállalatokra az atomerőmű lezárása

Újabb jelentős áramdrágulástól tartanak a román kis- és középvállalkozások, egyes szerződések megújításakor ugyanis 15-20 százalékkal magasabb árak jöhetnek. Az IMM Romania szerint az energiaárak mellett az importfüggőség és a cernavodai atomerőmű egyik reaktorának 2027 végi leállása is komoly nyomást helyezhet a vállalkozásokra.

Újabb energiaár-sokk körvonalazódik Romániában a cernavodai atomerőmű fokozatos leállítása miatt, ami különösen érzékenyen érintheti a kisvállalkozásokat / Fotó: AFP

Újra emelkedhetnek az energiaárak Romániában, ami különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet komoly terhet.

Az IMM Romania számításai szerint az augusztusban lejáró, egy évvel korábban megkötött energiabeszerzési szerződések megújításakor 15-20 százalékkal magasabb árakkal is találkozhatnak a cégek.

A szervezet közleménye szerint az évi 500 MWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozások jelenleg nagyjából 0,85-1 lej/kWh árat fizetnek magáért az energiáért. Az adók, valamint a szállítási és elosztási költségek hozzáadásával a végösszeg áfa nélkül 1,40-1,80 lej/kWh körül alakul.

A 2026-2027-es téli időszakban

az energia ára 1-1,20 lej/kWh-ra;

a teljes számlaköltség pedig 1,65-2,15 lej/kWh-ra emelkedhet.

Az energiaárak alakulását az is befolyásolja, hogy Románia bizonyos időszakokban egyre inkább importra szorul.

Az ország 2026-ban több áramot importált, mint amennyit exportált, miközben a kedvezőbb vízenergia-termelés sem volt elegendő minden helyzetben.

Különösen problémás lehet a téli esti csúcsidőszak, amikor a rendszer importkapacitása, mintegy 3300 megawatt közelébe kerülhet. Ha alacsony a széltermelés és a vízerőművek sem tudják fedezni a keresletet, a hiányzó energiát külföldről kell beszerezni.

Energiaválság: Románia nem vár tovább, azonnali tájékoztatást kér Brüsszeltől – a turcseni erőmű bezárása „rendkívül problematikus” Románia intézkedések sorát hozta a rendkívüli helyzet miatt. Keleti szomszédunk az Európai Bizottsághoz fordult az energiarendszerére nehezedő nyomás enyhítése céljából.

Tovább növelheti a nyomást a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorának tervezett leállítása. A munkálatok 2027 végén kezdődhetnek, az egység pedig várhatóan 2030-ban tér vissza. A reaktor normál körülmények között Románia áramtermelésének mintegy 10 százalékát biztosítja, így kiesése alatt nagyobb szerep juthat az importnak és más termelőkapacitásoknak.