Áremelési hullám söpört végig a kutakon: a cégek előrehozhatták a drágítást, vizsgálatot indított a román versenyhivatal

Nem zárható ki, hogy az üzemanyagpiaci szereplők kihasználták a válságintézkedések előtti időszakot, és emiatt emelték meg jelentősen áraikat – mondta a román Versenytanács elnöke. A hatóság vizsgálja, hogy a drágulást valódi ellátási problémák vagy a cégek megnövelt haszonkulcsai okozták-e.

Miközben a kormány szerint javul az üzemanyag-ellátás, a kutakon újabb áremelések jelentek meg Romániában / Fotó: Daniel Avram / Shutterstock

Komoly kérdéseket vetett fel Romániában az elmúlt napok üzemanyag-drágulása. A Versenytanács elnöke, Bogdan Chiritoiu szerint egyelőre nem lehet egyértelműen kijelenteni, mi áll az áremelések mögött, de azt sem zárja ki, hogy egyes piaci szereplők kihasználták a válságintézkedések előtti „szélcsendet”.

A versenyhivatal vezetője szerint két forgatókönyvet vizsgálnak. Az egyik szerint a drágulást a fekete-tengeri térség ellátási problémái, valamint a Kazahsztánból érkező kőolaj beszerzésével kapcsolatos nehézségek okozták. A másik lehetőség szerint az olajipari cégek a közelgő árréskorlátozás előtt emelték meg haszonkulcsaikat.

Nem zárhatom ki azt a lehetőséget sem, hogy a piaci szereplők tudták, hamarosan új korlátozási időszak lép hatályba, és kihasználták az utolsó napokat

– mondta Chiritoiu.

Az elmúlt héten több nagy üzemanyag-forgalmazó is jelentősen emelt árat. A Petrom a standard benzin árát 10 banival, a gázolajét pedig 20 banival növelte, majd az OMV, a MOL és a Rompetrol is követte a drágulási hullámot. A gázolaj ára több kúthálózatnál elérte a 10,83 lejes literenkénti szintet.

Az árfigyelő adatai szerint egy hónap alatt a benzin átlagára 9 százalékkal, a gázolajé pedig 12 százalékkal emelkedett. Egy 50 literes tankolás így a benzin esetében mintegy 39 lejjel, a dízelnél pedig körülbelül 57 lejjel kerül többe, mint egy hónappal korábban.

A Krónika értesülései alapján a Versenytanács már adatokat kér az olajtársaságoktól, és várhatóan a hónap végére derülhet ki, hogy indokolt volt-e az áremelés. Chiritoiu szerint az elmúlt időszakban, az árréskorlátozás alatt nem találtak jelentős problémákat: a romániai üzemanyagárak 10-15 százalékkal alacsonyabbak voltak az uniós átlagnál.

A román kormány beavatkozik az energiapiacon

Közben Nicusor Dan államfő kihirdette azt a törvényt, amely válsághelyzetet vezet be a kőolaj- és üzemanyagpiacon. Az intézkedés részeként ideiglenesen csökkentik a gázolaj jövedéki adóját, korlátozzák a kereskedelmi árréseket, és ellenőrzöttebbé teszik az üzemanyag-exportot.