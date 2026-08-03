Románia csodát művelt: lehet, hogy megmenekült a cernavodai atomerőmű, a hétfői robbantás után újra emelkedik a Duna vízszintje

Eredményes volt a román hadsereg hétfői művelete: a második kísérletre sikerült elmozdítani a Dunában található Parjoaia-sziklát, amely akadályozta a víz megfelelő elosztását a Cernavodai Atomerőmű felé. A beavatkozás újabb fontos lépés annak érdekében, hogy az extrém alacsony dunai vízállás ellenére is biztosítható legyen az erőmű hűtővízellátása.

A román hatóságok újabb rendkívüli beavatkozást hajtottak végre a Dunán, hogy megmentsék az ország egyik legfontosabb erőművét / Fotó: AFP

Újabb szakaszához érkezett a cernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítását célzó rendkívüli művelet Romániában. A román hadsereg hétfőn ismét ellenőrzött robbantást hajtott végre a Dunában, ezúttal már sikerrel:

a Parjoaia nevű szikla elmozdult, így javulhat a víz áramlása az erőművet ellátó folyóág felé.

A vasárnapi első robbantások még nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a katonai és vízügyi szakemberek hétfőn nagyobb robbanótöltettel ismét nekifutottak a műveletnek. A román gazdasági miniszter, Radu Miruta közleménye szerint a szikla végül elmozdult, ami lehetővé teszi, hogy több víz jusson a Cernavoda felé vezető mederbe.

A beavatkozás célja nem a hajózás javítása, hanem kizárólag az atomerőmű hűtővízellátásának fenntartása. A történelmi aszály miatt a Duna vízszintje olyan mértékben csökkent, hogy a folyó természetes áramlása már nem biztosított elegendő vízmennyiséget az erőmű számára, ezért vált szükségessé a meder mesterséges átalakítása.

💥 Romania blows up a rock to save a nuclear power plant from shutting down



The military detonated Pârjoaia Rock in the Danube to redirect more water toward the Cernavodă Nuclear Power Plant. Severe drought has caused river levels to fall rapidly, putting pressure on the plant’s… https://t.co/8VO9D8rxQN pic.twitter.com/V49LmcHlfM — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a sikeres robbantás csak átmeneti megoldást jelent. A Duna vízállása továbbra is rendkívül alacsony, ezért a következő napok időjárása és a folyó vízhozama továbbra is meghatározó lesz a cernavodai atomerőmű biztonságos működése szempontjából.

Románia egyre keményebb lépéseket hoz az energiaválság ellen

Múlt hét szerdán még úgy tűnt, hogy a cernavodai atomerőművet teljesen le kell állítani, mert a Duna történelmi mélységbe süllyedt vízszintje már nem biztosított elegendő hűtővizet. Előbb az egyik, majd néhány nappal később a második, egyenként 706 MW teljesítményű blokk leállítását is bejelentették, ami példátlan helyzetet vetített előre egy olyan létesítménynél, amely Románia villamosenergia-termelésének mintegy ötödét biztosítja.