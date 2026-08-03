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energiahelyzet
Románia
cernavodăi
dunai vízállás
atomerőmű
robbantás

Románia csodát művelt: lehet, hogy megmenekült a cernavodai atomerőmű, a hétfői robbantás után újra emelkedik a Duna vízszintje

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Tovább folytatódik a versenyfutás a Duna alacsony vízállásával. Míg Magyarországon a következő órákban várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű, addig Romániában minden eszközt bevetnek a szakemberek, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Hétfőn a hadsereg sikeres robbantást hajtott végre, aminek eredményeként újabb akadály tűnt el a folyó medréből, ami javíthatja a cernavodai atomerőmű vízellátását.
VG
2026.08.03, 18:57
Frissítve: 2026.08.03, 19:03

Eredményes volt a román hadsereg hétfői művelete: a második kísérletre sikerült elmozdítani a Dunában található Parjoaia-sziklát, amely akadályozta a víz megfelelő elosztását a Cernavodai Atomerőmű felé. A beavatkozás újabb fontos lépés annak érdekében, hogy az extrém alacsony dunai vízállás ellenére is biztosítható legyen az erőmű hűtővízellátása.

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A román hatóságok újabb rendkívüli beavatkozást hajtottak végre a Dunán, hogy megmentsék az ország egyik legfontosabb erőművét / Fotó: AFP

Újabb szakaszához érkezett a cernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítását célzó rendkívüli művelet Romániában. A román hadsereg hétfőn ismét ellenőrzött robbantást hajtott végre a Dunában, ezúttal már sikerrel: 

a Parjoaia nevű szikla elmozdult, így javulhat a víz áramlása az erőművet ellátó folyóág felé.

A vasárnapi első robbantások még nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a katonai és vízügyi szakemberek hétfőn nagyobb robbanótöltettel ismét nekifutottak a műveletnek. A román gazdasági miniszter, Radu Miruta közleménye szerint a szikla végül elmozdult, ami lehetővé teszi, hogy több víz jusson a Cernavoda felé vezető mederbe.

A beavatkozás célja nem a hajózás javítása, hanem kizárólag az atomerőmű hűtővízellátásának fenntartása. A történelmi aszály miatt a Duna vízszintje olyan mértékben csökkent, hogy a folyó természetes áramlása már nem biztosított elegendő vízmennyiséget az erőmű számára, ezért vált szükségessé a meder mesterséges átalakítása.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a sikeres robbantás csak átmeneti megoldást jelent. A Duna vízállása továbbra is rendkívül alacsony, ezért a következő napok időjárása és a folyó vízhozama továbbra is meghatározó lesz a cernavodai atomerőmű biztonságos működése szempontjából.

Románia egyre keményebb lépéseket hoz az energiaválság ellen

Múlt hét szerdán még úgy tűnt, hogy a cernavodai atomerőművet teljesen le kell állítani, mert a Duna történelmi mélységbe süllyedt vízszintje már nem biztosított elegendő hűtővizet. Előbb az egyik, majd néhány nappal később a második, egyenként 706 MW teljesítményű blokk leállítását is bejelentették, ami példátlan helyzetet vetített előre egy olyan létesítménynél, amely Románia villamosenergia-termelésének mintegy ötödét biztosítja.

A hét második felében a román hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be: az ipari nagyfogyasztókat fogyasztáscsökkentésre kérték, miközben a hadsereg bevonásával megkezdték a Duna medrének átalakítását, hogy több víz jusson az erőmű hűtőrendszeréhez. Hétfőn egy újabb ellenőrzött robbantással sikerült eltávolítani egy fontos sziklaakadályt, így a vizet át tudták terelni a Cernavoda felé vezető ágba. Ennek köszönhetően egyelőre elkerülhetővé vált a teljes leállás, de a helyzet továbbra is rendkívül törékeny.

Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű

Ezzel szemben Magyarországon az már a napokban eldőlt, hogy leáll a paksi atomerőmű. Vasárnap jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy 44 év után először valamennyi reaktort leállítják a szakemberek a Duna alacsony vízállása miatt, igaz, ez azóta se következett be. Hétfőn este a 2-es blokk még mindig üzemelt, az Országos Atomenergia Hivatal adatai szerint 19 órakor még 229 MW-ot termelt. De hogy  pontosan mikor indulhat újra a magyar energiatermelés 40 százalékát biztosító erőmű, azt még a kormányfő sem tudta megmondani.

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