Fél Európa Románián nevet: megvették a méregdrága vadonatúj mozdonyokat, mégse tudják használni őket

Nem mindennapi blamába futhatott bele keleti szomszédunk. A Románia által egy közel 90 millió eurós szerződés keretében beszerzett 16 Alstom Traxx villamos mozdony esetében fennáll a veszélye annak, hogy nem lesznek használhatók személyszállításra a CFR vasúthálózatának egyes szakaszain – állítja a Pro Infrastructura Egyesület.

Alstom Traxx mozdonyok Európa-szerte rendben közlekednek, Románia azonban nem várt problémával szembesül / Fotó: Marcin Golba / AFP

A szervezet szerint a mozdonyok folyamatosan érkeznek Romániába, a 16 járműből öt már átvételi eljárás alatt áll, az elsőt pedig már át is adták a CFR Călători személyszállító vasúttársaságnak – írta az Economedia román gazdasági portál. Azonban könnyen lehet, hogy ténylegesen nem állhatnak majd forgalomba személyszállító vonatok elején. A problémát a mozdonyok fedélzeti ETCS-berendezése és a CFR pályaoldali biztosító- és jelzőberendezései közötti kompatibilitás okozza, ugyanis az ultramodern mozdonyokat az ultramodern jelző- és vonatbefolyásoló berendezések állítják meg, amelyek a CFR hálózatán sehol sem működnek.

Amire nem készült fel a román vasúti hálózat

Az ETCS (European Train Control System, Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) olyan európai vonatvezérlő és -befolyásoló rendszer, amelyet a vasúti közlekedés biztonságának növelésére, valamint az európai országok vasúti rendszerei közötti átjárhatóság biztosítására fejlesztettek ki.

A Pro Infrastructura szerint amikor a mozdony olyan pályaszakaszon közlekedik, ahol ETCS-berendezéseket telepítettek, a fedélzeti berendezés érzékeli ezeket, és megkísérli felvenni a kapcsolatot a pályaoldali rendszerrel. Ha azonban a pályaoldali ETCS nem működik, a mozdony olyan helyzetbe kerül, amelyben biztonsági okokból nem folytathatja a menetet a szokásos módon.

Vagyis mivel szigorú vasútbiztonsági rendszerről van szó, a mozdony megáll.

A Pro Infrastructura állítása szerint annak érdekében, hogy a mozdonyok közlekedhessenek a Bukarest–Konstanca vonalon, az útvonalon leszerelték az ETCS-berendezéseket, egész pontosan az úgynevezet balízokat (egy, a vasúti sínpár között rögzített elektromágneses elven működő berendezés).