Most már pontosan látszik: ez az ország adhat gázt az orosz helyett Magyarországnak, 35 milliárd köbméter indulhat el Európa felé – Ukrajna kulcspozícióba kerülhet

Románia stratégiai befektetéssel biztosítana hozzáférést az amerikai LNG-hez, amelyet a tervek szerint Moldován és Ukrajnán keresztül Magyarországra és több közép-európai országba is továbbítanának. A Transgaz és az amerikai Argent LNG megállapodása az orosz forrásoktól független gázellátást erősítő Vertical Gas Corridor újabb fontos lépése lehet.

Románia beszállna egy Louisiana államban épülő óriási LNG-terminálba, hogy amerikai földgázt hozzon Európába / Fotó: Maksim Safaniuk

Románia újabb lépést tett az amerikai földgáz európai behozatalának felgyorsítására. A román Transgaz és az amerikai Argent LNG augusztus 6-án egyetértési megállapodást írt alá arról, hogy a román vállalat stratégiai tőkebefektetéssel szállhat be az amerikai LNG-projektbe. A memorandum egyelőre nem kötelező érvényű, a felek a beruházás részleteit és szerkezetét még vizsgálják.

A tét azonban jelentős. Az Argent LNG a Louisiana állambeli Port Fourchonban épít exportterminált, amelynek tervezett kapacitása évi 25 millió tonna cseppfolyósított földgáz. Ez nagyjából 35 ezermilliárd köbméter földgáznak felel meg évente, az Interfax értesülései alapján pedig első szállításokat pedig 2030 környékére tervezik.

A beruházás az Egyesült Államok egyik nagyszabású új LNG-exportprojektje lehet.

A román Transgaz számára a projekt egyik legfontosabb célja, hogy az amerikai LNG Románián keresztül eljusson Moldovába és Ukrajnába, majd tovább Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Németország felé. Vagyis a terv nem egyszerűen egy új romániai gázbeszerzésről szól, hanem egy olyan regionális útvonal kialakításáról, amely hosszú távon amerikai gázzal válthatná ki az orosz források egy részét.

A projekt illeszkedik a Vertical Gas Corridor fejlesztésébe is. Ez a Görögországon, Bulgárián, Románián, Magyarországon, Szlovákián, Ukrajnán és Moldován átívelő gázhálózati útvonal azért fontos, mert lehetővé teszi a nem orosz eredetű földgáz továbbítását a térségben.

Magyarország is útba esne Romániának

A Vertical Gas Corridor jelentősége éppen abban áll, hogy több különböző forrásból érkező gáz számára nyit útvonalat Közép- és Kelet-Európa felé. A görög LNG-terminálokon keresztül már most is érkezhet cseppfolyósított földgáz, amelyet visszagázosítás után a regionális vezetékhálózatba táplálnak.