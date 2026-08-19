Most már pontosan látszik: ez az ország adhat gázt az orosz helyett Magyarországnak, 35 milliárd köbméter indulhat el Európa felé – Ukrajna kulcspozícióba kerülhet
Románia stratégiai befektetéssel biztosítana hozzáférést az amerikai LNG-hez, amelyet a tervek szerint Moldován és Ukrajnán keresztül Magyarországra és több közép-európai országba is továbbítanának. A Transgaz és az amerikai Argent LNG megállapodása az orosz forrásoktól független gázellátást erősítő Vertical Gas Corridor újabb fontos lépése lehet.
Románia újabb lépést tett az amerikai földgáz európai behozatalának felgyorsítására. A román Transgaz és az amerikai Argent LNG augusztus 6-án egyetértési megállapodást írt alá arról, hogy a román vállalat stratégiai tőkebefektetéssel szállhat be az amerikai LNG-projektbe. A memorandum egyelőre nem kötelező érvényű, a felek a beruházás részleteit és szerkezetét még vizsgálják.
A tét azonban jelentős. Az Argent LNG a Louisiana állambeli Port Fourchonban épít exportterminált, amelynek tervezett kapacitása évi 25 millió tonna cseppfolyósított földgáz. Ez nagyjából 35 ezermilliárd köbméter földgáznak felel meg évente, az Interfax értesülései alapján pedig első szállításokat pedig 2030 környékére tervezik.
A beruházás az Egyesült Államok egyik nagyszabású új LNG-exportprojektje lehet.
A román Transgaz számára a projekt egyik legfontosabb célja, hogy az amerikai LNG Románián keresztül eljusson Moldovába és Ukrajnába, majd tovább Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Németország felé. Vagyis a terv nem egyszerűen egy új romániai gázbeszerzésről szól, hanem egy olyan regionális útvonal kialakításáról, amely hosszú távon amerikai gázzal válthatná ki az orosz források egy részét.
A projekt illeszkedik a Vertical Gas Corridor fejlesztésébe is. Ez a Görögországon, Bulgárián, Románián, Magyarországon, Szlovákián, Ukrajnán és Moldován átívelő gázhálózati útvonal azért fontos, mert lehetővé teszi a nem orosz eredetű földgáz továbbítását a térségben.
Magyarország is útba esne Romániának
A Vertical Gas Corridor jelentősége éppen abban áll, hogy több különböző forrásból érkező gáz számára nyit útvonalat Közép- és Kelet-Európa felé. A görög LNG-terminálokon keresztül már most is érkezhet cseppfolyósított földgáz, amelyet visszagázosítás után a regionális vezetékhálózatba táplálnak.
A rendszerben nemcsak amerikai LNG, hanem például azerbajdzsáni vezetékes földgáz is továbbítható. A moldovai Energocom korábban már tesztelte is az amerikai LNG szállítását a folyosón: a Görögországból érkező visszagázosított földgázt Ukrajnán keresztül föld alatti tárolókba juttatták. Az ukrán Naftogaz és az Argent LNG pedig már júliusban hosszú távú amerikai LNG-ellátásról szóló memorandumot kötött.
A román beruházás így egy nagyobb regionális stratégia része lehet. A Transgaz ráadásul nemcsak Románia, hanem Moldova gázszállítási rendszerében is kulcsszereplő: a vállalat a Westmoldtransgaz 75 százalékát birtokolja.
A konstrukció ugyanakkor még nem jelent azonnali amerikai gázszállítást.
Az Argent LNG terminálja jelenleg fejlesztés alatt áll, az amerikai szövetségi engedélyezési folyamat pedig még nem zárult le teljes egészében. Az Egyesült Államok energiaügyi hatósága júliusban már engedélyezte a projekt számára az LNG exportját szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező országokba, miközben a nem szabadkereskedelmi partnerekre vonatkozó engedélyezés külön eljárásban halad.
Ha a beruházás megvalósul, Románia nemcsak amerikai LNG-hez szerezhet hosszabb távon hozzáférést, hanem a térség egyik meghatározó gázelosztó központjává is válhat. Magyarország számára pedig azért lehet fontos az amerikai gázforrás, mert a Vertical Gas Corridor fejlesztésével újabb útvonal nyílhat a közép-európai gázellátás diverzifikálására.
Történelmi nap a magyar gázellátásban: még soha nem érkezett ennyi gáz Romániából Magyarországra
Románia történelmi rekordot döntött a Magyarország felé irányuló földgáztranzitban. Az Arad-Szeged gázvezetéken keresztül ma 7,7 millió köbméter gáz halad át, ami a Transgaz adatai szerint minden idők legnagyobb napi mennyisége. A kapacitásbővítések és a közelgő fekete-tengeri gázkitermelés miatt Románia egyre fontosabb szereplővé válhat a közép-európai energiapiacon, miközben Magyarország újabb lehetőségeket kaphat importforrásainak diverzifikálására – bár rövid távon továbbra is jelentős az orosz gáztól való függése.