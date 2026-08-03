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Súlyos lépés Bukarestben: leállították a Dacia és a Ford gyárait – az aszály tovább rontott az energiaválságon

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A Dacia és a Ford leállásával napi jelentős villamosenergia-megtakarítást vár a kormány. Már az autógyárakat is le kellett állítani Romániában az energiabiztonság megőrzése érdekében.
VG
2026.08.03, 16:31

Leállította a Dacia és a Ford romániai autógyárait a bukaresti kormány az egyre súlyosabb energiaválság miatt. A két üzem augusztus 19-ig nem termel, amivel mintegy 200 megawatt villamosenergia-fogyasztást takarítanak meg a kritikus esti órákban.

román
Már az autógyárakat is le kellett állítani Romániában az energiabiztonság megőrzése érdekében / Fotó: JEFF KOWALSKY

Rendkívüli intézkedést jelentett be Ilie Bolojan román miniszterelnök: hétfőtől augusztus 19-ig leáll a termelés a Dacia és a Ford romániai üzemeiben. 

A két autógyártó az ország legnagyobb ipari villamosenergia-fogyasztói közé tartozik, ezért a termelés felfüggesztésével körülbelül 200 megawatt teljesítményt sikerül felszabadítani a legkritikusabb esti időszakban.

A román kormány hétfőn egyeztetett a legnagyobb ipari áramfogyasztókkal arról, hogyan lehet önkéntes alapon mérsékelni a villamosenergia-igényt a csúcsterhelési órákban. A megbeszéléseken azok a vállalatok vettek részt, amelyek évente legalább 50 ezer megawattóra villamos energiát használnak fel. A sajtóértesülések szerint mintegy 80 ilyen cég működik Romániában.

A miniszterelnök elmondta, hogy a vállalatok technológiai adottságaiktól függően eltérő megoldásokat alkalmaznak. Egyes üzemek átmenetileg teljesen le tudják állítani a termelést, míg mások csak minimális fogyasztásra állhatnak át, hogy berendezéseik biztonságosan működjenek. Több vállalat a karbantartási és javítási munkákat is erre az időszakra időzítette.

Romániát is megtörte a hőhullám

A rendkívüli lépések hátterében az áll, hogy az elhúzódó aszály veszélyezteti Románia atomenergia-termelését. A cernavodai atomerőmű 1-es blokkját már le kellett állítani, és fennáll a veszélye annak is, hogy a 2-es blokk is kiesik a termelésből ugyanazon ok miatt.

Ha ez bekövetkezik, Románia mintegy 1400 megawattnyi termelőkapacitást veszítene el, ami jelentős terhet róna az ország villamosenergia-rendszerére. A kormány ezért igyekszik még a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése előtt önkéntes fogyasztáscsökkentéssel biztosítani az ellátás stabilitását.

Már egyetlen pillanatig sem vagyunk meg importáram nélkül, Paks még termel a maradék erejéből - megdöbbentő, de olcsóbb az import, mint a hazai gázerőművek

Hatott a kormány áramfelhasználás-csökkentési felszólítása, túléltük a vasárnapot is. Miközben mindenki a Paksi Atomerőmű kínlódására figyel, mutatunk pár érdekességet. Például, hogy úgy tűnik, olcsóbb importálni, mint a gázüzemű erőműveket fárasztani. Várhatóan akár egy hónapig is áll majd a paksi termelés, vagyis a szükséghelyzetre kell hosszabb időre berendezkedni.

 

Energiaválság

Energiaválság
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