Nem vesztegették az időt: Ukrajna máris lecsapott Paks II-re, Magyarország óriási bajba kerülhet – felszólították az EU-t, hogy büntesse meg a Roszatomot

Ukrajna hétfőn arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalattal szemben, néhány órával azután, hogy a Politico oknyomozó riportja biztonsági és mérnöki hiányosságokra vonatkozó állításokat tárt fel a vállalat egyik kiemelt projektjével kapcsolatban.

Ukrajna felszólította az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatommal szemben/Fotó: Paksi II / Facebook

Ukrajna figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire

„A Roszatom nem csupán egy újabb energetikai vállalat – az orosz törekvés eszköze arra, hogy globális monopóliumot szerezzen az atomenergiában” – írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte a Politico által feltárt információk újabb bizonyítékot jelentenek arra, hogy a Roszatom „nem megbízható partner”.

Szibiha szerint Ukrajna régóta figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire, ezért szerinte itt az ideje, hogy az EU-ban újra komoly tárgyalások kezdődjenek a vállalattal szembeni szankciókról. „Az EU-nak és tagállamainak: kérjük, hallgassanak Ukrajnára!” – írta, hozzátéve, hogy a nukleáris energia területén egyetlen más ország sem tudja jobban, miért nem lehet megbízni Moszkvában.

Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország jelenti „a legnagyobb veszélyt kontinensünk nukleáris biztonságára és védelmére”. Ennek alátámasztására

a csernobili katasztrófát,

a zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállását,

a csernobili Új Biztonságos Védőépületben okozott károkat,

valamint az üzemelő atomerőművek felett végrehajtott drónrepüléseket és a nukleáris létesítmények kritikus alállomásai elleni, általa szándékosnak nevezett csapásokat említette.

Szibiha azt is állította, hogy a Roszatom közvetlenül részt vesz az orosz nukleáris biztonság elleni bűncselekményekben, és az orosz rezsim befolyásának egyik eszközeként szolgál az európai kormányok felé. Az ukrán külügyminiszter emellett a Roszatomot tette felelőssé a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóinak „rendszerszintű elrablásáért, fogva tartásáért és megkínzásáért” is az oroszok által megszállt Enerhodarban.

„Egyetlen államnak sem szabadna nukleáris üzletet kötnie egy háborús bűncselekményekben érintett vállalattal”

– írta Szibiha. Szerinte az egyetlen felelős politika az lenne, ha Európa megszakítaná az atomenergetikai együttműködést Moszkvával, felszámolná az orosz nukleáris technológiától való függőségét, és szankciókat vezetne be a Roszatom ellen.