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Roszatom
atomenergia
Paks II.

Nem vesztegették az időt: Ukrajna máris lecsapott Paks II-re, Magyarország óriási bajba kerülhet – felszólították az EU-t, hogy büntesse meg a Roszatomot

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Ukrajna az uniós szankciók újbóli napirendre vételét sürgeti a Roszatommal szemben, miután a Politico oknyomozása biztonsági és kivitelezési problémákat tárt fel az orosz atomenergetikai óriás egyiptomi projektjénél. Kijev szerint a feltártak újabb bizonyítékai annak, hogy a Roszatom nem megbízható partner, miközben a vállalat visszautasítja a vádakat. A vita Magyarországot is érinti, mivel a Roszatom építi a Paks II. új reaktorait.
VG
2026.08.18, 06:20
Frissítve: 2026.08.18, 06:23

Ukrajna hétfőn arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalattal szemben, néhány órával azután, hogy a Politico oknyomozó riportja biztonsági és mérnöki hiányosságokra vonatkozó állításokat tárt fel a vállalat egyik kiemelt projektjével kapcsolatban.

Ukrajna felszólította az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatommal szemben
Ukrajna felszólította az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatommal szemben/Fotó: Paksi II / Facebook

Ukrajna figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire

„A Roszatom nem csupán egy újabb energetikai vállalat – az orosz törekvés eszköze arra, hogy globális monopóliumot szerezzen az atomenergiában” – írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte a Politico által feltárt információk újabb bizonyítékot jelentenek arra, hogy a Roszatom „nem megbízható partner”.

Szibiha szerint Ukrajna régóta figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire, ezért szerinte itt az ideje, hogy az EU-ban újra komoly tárgyalások kezdődjenek a vállalattal szembeni szankciókról. „Az EU-nak és tagállamainak: kérjük, hallgassanak Ukrajnára!” – írta, hozzátéve, hogy a nukleáris energia területén egyetlen más ország sem tudja jobban, miért nem lehet megbízni Moszkvában.

Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország jelenti „a legnagyobb veszélyt kontinensünk nukleáris biztonságára és védelmére”. Ennek alátámasztására 

  • a csernobili katasztrófát, 
  • a zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállását, 
  • a csernobili Új Biztonságos Védőépületben okozott károkat, 
  • valamint az üzemelő atomerőművek felett végrehajtott drónrepüléseket és a nukleáris létesítmények kritikus alállomásai elleni, általa szándékosnak nevezett csapásokat említette.

Szibiha azt is állította, hogy a Roszatom közvetlenül részt vesz az orosz nukleáris biztonság elleni bűncselekményekben, és az orosz rezsim befolyásának egyik eszközeként szolgál az európai kormányok felé. Az ukrán külügyminiszter emellett a Roszatomot tette felelőssé a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóinak „rendszerszintű elrablásáért, fogva tartásáért és megkínzásáért” is az oroszok által megszállt Enerhodarban.

„Egyetlen államnak sem szabadna nukleáris üzletet kötnie egy háborús bűncselekményekben érintett vállalattal” 

– írta Szibiha. Szerinte az egyetlen felelős politika az lenne, ha Európa megszakítaná az atomenergetikai együttműködést Moszkvával, felszámolná az orosz nukleáris technológiától való függőségét, és szankciókat vezetne be a Roszatom ellen.

A külügyminiszter azután tette közzé felhívását, hogy a Politico oknyomozása egyiptomi hatósági figyelmeztetéseket és a Roszatom belső értékeléseit tárta fel az El Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A Politico által megszerzett dokumentumok többek között a betonozási munkálatok minőségével, késésekkel és vezetési problémákkal kapcsolatban vetettek fel aggályokat. Egy egyiptomi ügynökség „szándékos hanyagságot” és a „nukleáris biztonsági kultúra” megsértését is állította. Az erőműben egyelőre nem helyeztek el nukleáris üzemanyagot.

A Roszatom korábban megvédte az El Dabaában végzett munkák biztonsági színvonalát, és arra hivatkozott, hogy a projektet rendszeresen ellenőrzik egyiptomi és orosz hatóságok, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tisztviselői. A vállalat közlése szerint a Politico által elé tárt állítások egyike sem nyert „megerősítést a projektben előirányzott szerződéses, műszaki és felügyeleti eljárások keretében”.

A Roszatom hétfőn nem válaszolt arra a megkeresésre, amelyben Szibiha kijelentéseiről kérdezték.

A magyar kormány teljes körű felülvizsgálatot végez

Az ukrán külügyminiszter felhívása újabb nyomást helyezhet azokra az uniós kormányokra, amelyek Oroszország ukrajnai háborúja ellenére továbbra is együttműködnek a Roszatommal. Magyarországon a vállalat két új reaktort épít a Paks II. atomerőműben, ugyanazzal a VVER-1200-as technológiával, amelyet az El Dabaában is alkalmaznak.

Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten megkérdőjelezte a Roszatom azon állítását, miszerint a reaktorok építése továbbra is a tervek szerint halad, és közölte, hogy kormánya teljes körű felülvizsgálatot végez a projekten.

A Paks II. körüli vita így közvetlen magyar vonatkozást is ad Kijev szélesebb körű felhívásának, amelyben Európát arra sürgeti, hogy gondolja újra nukleáris együttműködését Moszkvával. Szibiha álláspontja szerint az EU-nak nemcsak a Roszatomot kellene szankcionálnia, hanem általában is meg kellene szüntetnie az orosz nukleáris technológiától és együttműködéstől való függőségét.

Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására

Hivatalos közleményben reagált az orosz atomóriás a Paks II-vel összefüggésbe hozott egyiptomi atomerőmű botránya kapcsán. A nyilatkozatot a Roszatom a Világgazdaságnak is eljuttatta.

"Az El Dabaa atomerőmű építési projekt az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatósággal (NPPA) kötött EPC-szerződés alapján valósul meg. A projekt megvalósítása mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozó Hatóságnak (ENRRA) folyamatos felügyeletével történik" – húzták alá.

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