Nem vesztegették az időt: Ukrajna máris lecsapott Paks II-re, Magyarország óriási bajba kerülhet – felszólították az EU-t, hogy büntesse meg a Roszatomot
Ukrajna hétfőn arra szólította fel az Európai Uniót, hogy vezessen be szankciókat a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalattal szemben, néhány órával azután, hogy a Politico oknyomozó riportja biztonsági és mérnöki hiányosságokra vonatkozó állításokat tárt fel a vállalat egyik kiemelt projektjével kapcsolatban.
Ukrajna figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire
„A Roszatom nem csupán egy újabb energetikai vállalat – az orosz törekvés eszköze arra, hogy globális monopóliumot szerezzen az atomenergiában” – írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte a Politico által feltárt információk újabb bizonyítékot jelentenek arra, hogy a Roszatom „nem megbízható partner”.
Szibiha szerint Ukrajna régóta figyelmezteti az európai kormányokat a Roszatommal való együttműködés veszélyeire, ezért szerinte itt az ideje, hogy az EU-ban újra komoly tárgyalások kezdődjenek a vállalattal szembeni szankciókról. „Az EU-nak és tagállamainak: kérjük, hallgassanak Ukrajnára!” – írta, hozzátéve, hogy a nukleáris energia területén egyetlen más ország sem tudja jobban, miért nem lehet megbízni Moszkvában.
Az ukrán külügyminiszter szerint Oroszország jelenti „a legnagyobb veszélyt kontinensünk nukleáris biztonságára és védelmére”. Ennek alátámasztására
- a csernobili katasztrófát,
- a zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállását,
- a csernobili Új Biztonságos Védőépületben okozott károkat,
- valamint az üzemelő atomerőművek felett végrehajtott drónrepüléseket és a nukleáris létesítmények kritikus alállomásai elleni, általa szándékosnak nevezett csapásokat említette.
Szibiha azt is állította, hogy a Roszatom közvetlenül részt vesz az orosz nukleáris biztonság elleni bűncselekményekben, és az orosz rezsim befolyásának egyik eszközeként szolgál az európai kormányok felé. Az ukrán külügyminiszter emellett a Roszatomot tette felelőssé a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóinak „rendszerszintű elrablásáért, fogva tartásáért és megkínzásáért” is az oroszok által megszállt Enerhodarban.
„Egyetlen államnak sem szabadna nukleáris üzletet kötnie egy háborús bűncselekményekben érintett vállalattal”
– írta Szibiha. Szerinte az egyetlen felelős politika az lenne, ha Európa megszakítaná az atomenergetikai együttműködést Moszkvával, felszámolná az orosz nukleáris technológiától való függőségét, és szankciókat vezetne be a Roszatom ellen.
A külügyminiszter azután tette közzé felhívását, hogy a Politico oknyomozása egyiptomi hatósági figyelmeztetéseket és a Roszatom belső értékeléseit tárta fel az El Dabaa atomerőmű építésével kapcsolatban. A Politico által megszerzett dokumentumok többek között a betonozási munkálatok minőségével, késésekkel és vezetési problémákkal kapcsolatban vetettek fel aggályokat. Egy egyiptomi ügynökség „szándékos hanyagságot” és a „nukleáris biztonsági kultúra” megsértését is állította. Az erőműben egyelőre nem helyeztek el nukleáris üzemanyagot.
A Roszatom korábban megvédte az El Dabaában végzett munkák biztonsági színvonalát, és arra hivatkozott, hogy a projektet rendszeresen ellenőrzik egyiptomi és orosz hatóságok, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tisztviselői. A vállalat közlése szerint a Politico által elé tárt állítások egyike sem nyert „megerősítést a projektben előirányzott szerződéses, műszaki és felügyeleti eljárások keretében”.
A Roszatom hétfőn nem válaszolt arra a megkeresésre, amelyben Szibiha kijelentéseiről kérdezték.
A magyar kormány teljes körű felülvizsgálatot végez
Az ukrán külügyminiszter felhívása újabb nyomást helyezhet azokra az uniós kormányokra, amelyek Oroszország ukrajnai háborúja ellenére továbbra is együttműködnek a Roszatommal. Magyarországon a vállalat két új reaktort épít a Paks II. atomerőműben, ugyanazzal a VVER-1200-as technológiával, amelyet az El Dabaában is alkalmaznak.
Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten megkérdőjelezte a Roszatom azon állítását, miszerint a reaktorok építése továbbra is a tervek szerint halad, és közölte, hogy kormánya teljes körű felülvizsgálatot végez a projekten.
A Paks II. körüli vita így közvetlen magyar vonatkozást is ad Kijev szélesebb körű felhívásának, amelyben Európát arra sürgeti, hogy gondolja újra nukleáris együttműködését Moszkvával. Szibiha álláspontja szerint az EU-nak nemcsak a Roszatomot kellene szankcionálnia, hanem általában is meg kellene szüntetnie az orosz nukleáris technológiától és együttműködéstől való függőségét.
Megérkezett az oroszok válasza Paks II. megtámadására
Hivatalos közleményben reagált az orosz atomóriás a Paks II-vel összefüggésbe hozott egyiptomi atomerőmű botránya kapcsán. A nyilatkozatot a Roszatom a Világgazdaságnak is eljuttatta.
"Az El Dabaa atomerőmű építési projekt az Oroszországi Föderáció és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti kormányközi megállapodások, valamint az Egyiptomi Atomerőmű Hatósággal (NPPA) kötött EPC-szerződés alapján valósul meg. A projekt megvalósítása mindkét ország illetékes hatóságainak, köztük az Egyiptomi Nukleáris és Radiológiai Szabályozó Hatóságnak (ENRRA) folyamatos felügyeletével történik" – húzták alá.