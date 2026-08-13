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Rotterdam
kritikus infrastruktúra
robbanás

Halálos robbanás történt a rotterdami kikötőben: több ipari létesítményből is üzemzavart jelentettek

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Halálos baleset történt Hollandia egyik legjelentősebb ipari területén. A rotterdami Europoort egyik finomító- és terminálkomplexumát rázta meg egy erőteljes robbanás csütörtökön a kora délutáni órákban. A nap folyamán több incidensről is beszámoltak a környéken, amelyekben több kulcsfontosságú létesítmény volt érintett.
VG
2026.08.13, 16:08
Frissítve: 2026.08.13, 21:31

Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek a rotterdami Europoort területén történt robbanásban, amely a De Telegraf szerint nem sokkal dél után, egy tárolótartály közelében következett be.

Halálos robbanás történt a rotterdami kikötőben
Halálos robbanás történt a rotterdami kikötőben / Fotó: ANP via AFP

A rendelkezésre álló információk szerint az esetben a Gunvor Energy Moezelwegen található üzeme érintett. A balesetet követően több mentő- és katasztrófavédelmi egység, és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

A rotterdami kikötőben történt a robbanás

A detonáció vélhetően akkor következett be, amikor szakemberek vezetékek szétkapcsolását végezték egy tárolótartály közelében. Helyszíni beszámolók szerint az érintett tartályon láthatók a robbanás nyomai.

A Gunvor Energy Rotterdam a Gunvor Group százszázalékos tulajdonában álló, mintegy hat évtizede működő rotterdami finomító- és terminálkomplexum, amelyet a kereskedőház 2016-ban vásárolt meg.

A létesítmény névleges finomítói kapacitása napi mintegy 75 ezer hordó, terminálja pedig körülbelül 1,5 millió köbméter folyékony energiahordozó tárolására alkalmas. A hagyományos nyersolaj-feldolgozást a vállalat nagyrészt leállította, így a létesítmény elsősorban tárolási feladatokat lát el.

A telephelyen többek között benzint, gázolajat, kerozint, LPG-t és naftát kezelnek. Ezzel egyidejűleg a vállalat zöld üzemanyagok gyártására állítja át a komplexumot.

Több incidens is történt Rotterdamban

A nap folyamán a kritikus infrastruktúra több létesítményéből jelentettek üzemzavart.

A Botlekwegen fekvő, az Esso tulajdonában lévő finomítóban minden rendszer leállt, ezért elővigyázatosságból a katasztrófavédelem a helyszínre vonult.

A holland hatóságok közlése szerint a közeli Merseyweg egyik üzemében is meghibásodás történt, valamint a Maasvlakte területén egy transzformátorállomás gyulladt ki.

Egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy az esetek összefüggésben állnának egymással. A Moezelweg és a Botlekweg légvonalban mintegy 7 kilométerre fekszik egymástól, míg a Maasvlakte nagyjából 15 kilométerre, a Moezelwegtől nyugatra található.

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