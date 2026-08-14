Rémálom egy Ryanair-gépen: utasok elájultak el és lettek rosszul a fullasztó hőség miatt

Többen rosszul lettek a Ryanair Máltáról Birminghambe tartó járatának utasai közül – írja a New York Post.

Rémálom egy Ryanair gépen: az utasok elájultak és rosszul lettek a fullasztó hőség miatt Fotó: Shutterstok

A fapados légitársaság képviselői azt nyilatkozták a lapnak, hogy az indulás előtt a repülőgépnek kisebb technikai problémája adódott, majd később késésben volt, miután egy utas rosszul lett a fedélzeten. A járatra augusztus 10-én, hétfőn került sor. Az egyik utas, a 16 éves Eva Gregory is beszélt a helyzetről.

Az egész helyzet rendkívül feldühít

– mondta a tinédzser a Jam Pressnek. Gregory, aki édesanyjával és testvérével utazott, elmondta, hogy a problémák már a beszállás előtt elkezdődtek, amikor az utasoknak 30 percet kellett egy légkondicionáló nélküli buszon tölteniük a terminál felé vezető úton.

Ezután egy másik, hibás hűtőrendszerrel rendelkező buszra szállították őket, ahol újabb fél órát töltöttek. Amikor végre felszálltak a gépre, a helyzet nem javult.

„ Amikor felszálltam, azonnal nyilvánvaló volt, hogy a légkondicionáló nincs bekapcsolva ” – emlékezett vissza a Derbyben élő lakos. „ Olyan volt, mintha kimentem volna a szélsőséges hőségbe.”

Az utasoknak ezután több mint egy órát kellett várniuk a repülőgépen légkondicionálás nélkül, ami „rendkívül izgatottá ” tette őket, néhányan pedig a magas hőmérséklet miatt le is vetkőztek. Gregory azt is elmondja, hogy „két ember elájult”, míg mások hánytak.

Még egy videót is posztolt a TikTokra, amelyen az utasok láthatók, amint a forró kabinban állnak és fingnak. „ A Ryanair undorító ” – írta a tinédzser a képaláírásban.

Gregory azt mondta, különösen sajnálja az idős utasokat, akik „ rendkívül szomorúnak” tűntek , és akiknek esetleg „egészségügyi problémáik” voltak . A helyzetet tovább rontotta, hogy a személyzet „még csak ingyen vizet sem kínált senkinek, még azoknak sem, akiknek orvosi ellátásra volt szükségük”.

Gregory szerint a személyzet mindent megtett, amit tudott, néhányan megpróbálták leállítani a beszállást, amíg a problémát meg nem oldották. A légkondicionálót a felszállás után helyreállították, a Ryanair pedig közölte, hogy a repülőgépet ellenőrizték és repülésre alkalmasnak nyilvánították.