Sertéstelep-horror a szomszédban: ezer állatnak nyoma veszett, oszló tetemek mindenhol – a kannibalizmus gyanúja is felmerült, „ez még a legrosszabb rémálmokat is felülmúlja!"
Súlyos állatvédelmi botrány miatt indult nyomozás az alsó-ausztriai Amstetten járás egyik sertéstelepén. A rendőrök és a hatósági állatorvos július 24-én összesen 400 elhullott, illetve részben már oszlásnak indult sertést találtak az istállókban. Mindössze 88 állat volt még életben, ezeket a környékbeli gazdaságokba szállították át. Az ügy azonban az állomány-nyilvántartások átvizsgálása után még durvább fordulatot vett. A sertéstelep beszerzési és értékesítési adatainak összevetése alapján ugyanis körülbelül ezer sertés hiányzik. Johann Baumschlager rendőrségi szóvivő szerint folyamatban van annak tisztázása, hogy mi történt ezekkel az állatokkal.
Az istállókban talált csontmaradványok miatt a hatóságok a kannibalizmus lehetőségét sem zárták ki. Ez ugyanakkor egyelőre csak a vizsgált magyarázatok egyike:
- a rendőrség a telep nyilvántartásait,
- valamint az állatok esetleges elszállítását és elhullását is ellenőrzi,
továbbá a környékbelieket és a gazdaság beszállítóit is meghallgatja.
Sertéstelep-horror: hónapok óta nem kaphattak elegendő takarmányt
Az osztrák sajtóban megjelent információk szerint a gazdálkodó pszichés problémákkal küzdhetett, és egyedül vezette a telepet. A gyanú szerint hosszabb ideje – egyes beszámolók alapján akár az év eleje óta – nem gondoskodott megfelelően az állatokról. A Verein gegen Tierfabriken állatvédő szervezethez érkezett bejelentések szerint a sertések legalább április óta nem kaphattak elegendő takarmányt.
A környéken már hónapok óta érezhető volt a bomló tetemek szaga. A hatóságokhoz július 17-én érkezett bejelentés, de a gazda az első két alkalommal különböző indokokra hivatkozva megakadályozta az ellenőrzést. A rendőrök és a hatósági állatorvos végül egy héttel később jutottak be a telepre.
A gazdálkodót állatkínzás miatt feljelentették a St. Pölten-i ügyészségen. Az ORF Niederösterreich cikke szerint, a sertéstelepet hatóságilag bezárták, és vizsgálják az állattartástól való eltiltás lehetőségét is. Az ügy további büntetőjogi és állatvédelmi következményeiről a nyomozás eredménye alapján döntenek.
Ez egy olyan eset, amely még a legrosszabb rémálmokat is felülmúlja. Több száz állatot tettek ki elképzelhetetlen szenvedésnek heteken vagy hónapokon át
– jelentette ki Isabell Eckl, az Állatgyárak Elleni Egyesület (VGT) munkatársa a Der Standard szerint.
Már tavaly is történt tömeges pusztulás
A telepen 2025-ben már történt nagyobb állatpusztulás: egy szellőztetőberendezés meghibásodása miatt sertések fulladtak meg. Az első osztrák sajtóbeszámolók még 150 elhullott állatról szóltak, ezt azonban Christina Riedl alsó-ausztriai tartományi főállatorvos később 55 sertésre helyesbítette.
A hatósági állatorvos 2025. május 13-án ellenőrizte a telepet, addigra azonban a hibás szellőztetőberendezést megjavították. A tartományi állategészségügyi vezetés szerint ezért akkor nem volt indok újabb soron kívüli vizsgálatra, a gazdaság pedig ezt követően már nem számított különösen problémás üzemnek.
Christina Riedl visszautasította, hogy a mostani tragédia egyértelműen hatósági mulasztásra lenne visszavezethető, ugyanakkor belső vizsgálatot helyezett kilátásba. Alsó-Ausztriában évente több mint hatezer mezőgazdasági állattartó telepet ellenőriznek, miközben mintegy 36 ezer gazdaság működik a tartományban.
Szigorúbb ellenőrzést követelnek
Az eset ismét vitát indított az osztrák állatvédelmi ellenőrzések hatékonyságáról. A Pfotenhilfe szervezet szerint az előírt ellenőrzési arányt sem minden esetben sikerül teljesíteni, ezért egy átlagos állattartó telepre rendkívül ritkán kerülhet sor. A szervezet gyakoribb vizsgálatokat és olyan rendszert sürget, amely már a súlyos állatkínzás kialakulása előtt képes jelezni a problémákat.
Susanne Rosenkranz alsó-ausztriai állatvédelmi tartományi tanácsnok gyorsabb és egyszerűbb eljárást javasolt az állattartási tilalom elrendelésére. A Zöldek pedig gyorsabb korai jelzőrendszert, valamint könnyen elérhető pszichológiai és gazdasági segítséget követelnek a válságba kerülő gazdálkodók számára.
Az Alsó-ausztriai Agrárkamara hangsúlyozta, hogy a történtek elfogadhatatlanok, és nem jellemzik a sertéstartó gazdaságok túlnyomó többségének munkáját. A kamara szerint ugyanakkor a személyes, családi vagy gazdasági nehézségekkel küzdő állattartók számára már a válság korai szakaszában elérhető segítségre van szükségük.