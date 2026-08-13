Sertéstelep-horror a szomszédban: ezer állatnak nyoma veszett, oszló tetemek mindenhol – a kannibalizmus gyanúja is felmerült, „ez még a legrosszabb rémálmokat is felülmúlja!"

Súlyos állatvédelmi botrány miatt indult nyomozás az alsó-ausztriai Amstetten járás egyik sertéstelepén. A rendőrök és a hatósági állatorvos július 24-én összesen 400 elhullott, illetve részben már oszlásnak indult sertést találtak az istállókban. Mindössze 88 állat volt még életben, ezeket a környékbeli gazdaságokba szállították át. Az ügy azonban az állomány-nyilvántartások átvizsgálása után még durvább fordulatot vett. A sertéstelep beszerzési és értékesítési adatainak összevetése alapján ugyanis körülbelül ezer sertés hiányzik. Johann Baumschlager rendőrségi szóvivő szerint folyamatban van annak tisztázása, hogy mi történt ezekkel az állatokkal.

Az osztrák sertéstelep kész horror volt, több mint ezer állatot nem találnak (a kép illusztráció) Foto: Peter Sipeki

Az istállókban talált csontmaradványok miatt a hatóságok a kannibalizmus lehetőségét sem zárták ki. Ez ugyanakkor egyelőre csak a vizsgált magyarázatok egyike:

a rendőrség a telep nyilvántartásait,

valamint az állatok esetleges elszállítását és elhullását is ellenőrzi,

továbbá a környékbelieket és a gazdaság beszállítóit is meghallgatja.

Sertéstelep-horror: hónapok óta nem kaphattak elegendő takarmányt

Az osztrák sajtóban megjelent információk szerint a gazdálkodó pszichés problémákkal küzdhetett, és egyedül vezette a telepet. A gyanú szerint hosszabb ideje – egyes beszámolók alapján akár az év eleje óta – nem gondoskodott megfelelően az állatokról. A Verein gegen Tierfabriken állatvédő szervezethez érkezett bejelentések szerint a sertések legalább április óta nem kaphattak elegendő takarmányt.

A környéken már hónapok óta érezhető volt a bomló tetemek szaga. A hatóságokhoz július 17-én érkezett bejelentés, de a gazda az első két alkalommal különböző indokokra hivatkozva megakadályozta az ellenőrzést. A rendőrök és a hatósági állatorvos végül egy héttel később jutottak be a telepre.

A gazdálkodót állatkínzás miatt feljelentették a St. Pölten-i ügyészségen. Az ORF Niederösterreich cikke szerint, a sertéstelepet hatóságilag bezárták, és vizsgálják az állattartástól való eltiltás lehetőségét is. Az ügy további büntetőjogi és állatvédelmi következményeiről a nyomozás eredménye alapján döntenek.

Ez egy olyan eset, amely még a legrosszabb rémálmokat is felülmúlja. Több száz állatot tettek ki elképzelhetetlen szenvedésnek heteken vagy hónapokon át

– jelentette ki Isabell Eckl, az Állatgyárak Elleni Egyesület (VGT) munkatársa a Der Standard szerint.