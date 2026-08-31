Befürdött a magyarok kedvelt áruküldője: ha kínai vagy és olcsó, az még nem garancia az áttörő sikerre

A világjárvány lecsengése óta eltelt évek talán legnagyobb port felvert kiskereskedelmi sztorija a világ és a magyarok számára is a kínai e-kereskedelmi óriások betörése a rendelésekbe. A Temu és a Shein nálunk is milliók kedvelt platformjává vált, közülük a kisebb forgalmú Shein szembesült most érdekfeszítő teszttel, aminek első eredményei izgalmas kérdéseket vetnek fel a jövőt illetően.

A Shein egyike az e-kereskedelem óriásainak, és a története ki9válóan illusztrálja: ennek a harcnak messze nincs vége, az átalakulás folyamatos, és nem csak egy maradhat Fotó: Xinhua via AFP

Ami a legtöbb embert érdekel a témával kapcsolatban, az maga az árukínálat, áraival. Miképp játssza be magát az üzletbe maga a vállalat, ez már elvontabb kérdésnek tűnik – de nagyon is érdekfeszítő, ha azt nézzük, holnap mi lesz az "internetes polcokon" és merre érdemes indítani a keresők. Mi lesz a "fapadosokkal"?

Ebben az értelemben már nagyon is érdekes fejlemény a Shein hongkongi tőzsdei részvénykibocsátása, és a hír: még meg sem jelentek a hivatalos kínálatban az óriás új részvényei, a "szürke" kereskedésben máris 17 százalékot zuhant a részvényár.

A Shein szingapúri bejegyzésű, de nem hiba a kínai óriások közé sorolni, hiszen ott alapították és székhelye átmozgatása ellenére is ezer szállal kötődik Kínához. Már 2008 óta létezik, de igazán csak a Covid világjárvány alatt, illetve utána robbant be az e-kereskedelmi piacra divatáruival, olcsóságával, gyors kézbesítésével. A másik "fapados" kínai ifjú titán, a a PDD Holdingshoz tartozó Temu szintén 2022-ben jelent meg a nemzetközi ég egyik legfényesebb csillagaként.

Shein – egy különös felívelés, ami egy szempontból hanyatlásnak tűnik

A Sheint egykor övező reményekre jellemző, hogy 2022 áprilisában 100 milliárd dollárra értékelték a vállalatot egy zártkörű finanszírozási körben.A kínaiak adatvezérelt ellátási láncra támaszkodva építettek fel globális fast fashion óriásvállalatot. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a cég gyorsan gyártson és közvetlenül a fogyasztókhoz szállítson olcsó ruházati termékeket – a vállalat a világjárvány idején kibontakozó e-kereskedelmi fellendülés egyik legnagyobb nyertese lett

A vállalat értékeltsége ezt követően már viszonylag gyorsan csökkent, pedig a magyarok is láthatták, hogy "megérkeztek", és ha nem is érik el a Temu forgalmát, nálunk is gyorsdan a legnagyobbak közé emelkedtek.

A Bloomberg szerint 2022 júliusára a magánpiaci tranzakciók már mintegy 70 milliárd dollárra értékelték a Sheint,

míg egy 2023. májusi finanszírozási körben körülbelül 66 milliárd dolláros értékeltség mellett vont be tőkét.

Ehhez képest a rég várt tőzsdei bevezetés, amelynek során 1,7 milliárd dollárt von be a vállalat, a teljes értékét már csak 26 milliárd dollárra teszi.

Ennek a tetejébe történt meg még az a malőr is, hogy a Bloomberg jelentése szerint 17 százalékot is elérte a debütálás előtt az árfolyam zuhanása: a szürke kereskedésben 40,04 hongkongi dollárig süllyedt, szemben a részvényenként 48,56 hongkongi dolláros elsődleges nyilvános kibocsátási árral – derül ki a KGI Securities Co. által működtetett kereskedési platform adataiból.

A kirobbanó forma már nem olyan, mint egykor

A fast fashion kiskereskedő 1,7 milliárd dollárt vont be Hongkongban, ami 26 milliárd dolláros piaci értékeltséget jelent számára – messze elmaradva attól a 100 milliárd dollártól, amelyre a céget egykor értékelték. A lassuló növekedés és a vámok jelentette ellenszél miatt ugyanakkor kérdéses, mekkora további emelkedési potenciál van a részvényben, ami nyomást gyakorolhat az árfolyamra a keddi tőzsdei debütálás előtt.