Befürdött a magyarok kedvelt áruküldője: ha kínai vagy és olcsó, az még nem garancia az áttörő sikerre
A világjárvány lecsengése óta eltelt évek talán legnagyobb port felvert kiskereskedelmi sztorija a világ és a magyarok számára is a kínai e-kereskedelmi óriások betörése a rendelésekbe. A Temu és a Shein nálunk is milliók kedvelt platformjává vált, közülük a kisebb forgalmú Shein szembesült most érdekfeszítő teszttel, aminek első eredményei izgalmas kérdéseket vetnek fel a jövőt illetően.
Ami a legtöbb embert érdekel a témával kapcsolatban, az maga az árukínálat, áraival. Miképp játssza be magát az üzletbe maga a vállalat, ez már elvontabb kérdésnek tűnik – de nagyon is érdekfeszítő, ha azt nézzük, holnap mi lesz az "internetes polcokon" és merre érdemes indítani a keresők. Mi lesz a "fapadosokkal"?
Ebben az értelemben már nagyon is érdekes fejlemény a Shein hongkongi tőzsdei részvénykibocsátása, és a hír: még meg sem jelentek a hivatalos kínálatban az óriás új részvényei, a "szürke" kereskedésben máris 17 százalékot zuhant a részvényár.
A Shein szingapúri bejegyzésű, de nem hiba a kínai óriások közé sorolni, hiszen ott alapították és székhelye átmozgatása ellenére is ezer szállal kötődik Kínához. Már 2008 óta létezik, de igazán csak a Covid világjárvány alatt, illetve utána robbant be az e-kereskedelmi piacra divatáruival, olcsóságával, gyors kézbesítésével. A másik "fapados" kínai ifjú titán, a a PDD Holdingshoz tartozó Temu szintén 2022-ben jelent meg a nemzetközi ég egyik legfényesebb csillagaként.
Shein – egy különös felívelés, ami egy szempontból hanyatlásnak tűnik
- A Sheint egykor övező reményekre jellemző, hogy 2022 áprilisában 100 milliárd dollárra értékelték a vállalatot egy zártkörű finanszírozási körben.A kínaiak adatvezérelt ellátási láncra támaszkodva építettek fel globális fast fashion óriásvállalatot. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a cég gyorsan gyártson és közvetlenül a fogyasztókhoz szállítson olcsó ruházati termékeket – a vállalat a világjárvány idején kibontakozó e-kereskedelmi fellendülés egyik legnagyobb nyertese lett
A vállalat értékeltsége ezt követően már viszonylag gyorsan csökkent, pedig a magyarok is láthatták, hogy "megérkeztek", és ha nem is érik el a Temu forgalmát, nálunk is gyorsdan a legnagyobbak közé emelkedtek.
- A Bloomberg szerint 2022 júliusára a magánpiaci tranzakciók már mintegy 70 milliárd dollárra értékelték a Sheint,
- míg egy 2023. májusi finanszírozási körben körülbelül 66 milliárd dolláros értékeltség mellett vont be tőkét.
- Ehhez képest a rég várt tőzsdei bevezetés, amelynek során 1,7 milliárd dollárt von be a vállalat, a teljes értékét már csak 26 milliárd dollárra teszi.
- Ennek a tetejébe történt meg még az a malőr is, hogy a Bloomberg jelentése szerint 17 százalékot is elérte a debütálás előtt az árfolyam zuhanása: a szürke kereskedésben 40,04 hongkongi dollárig süllyedt, szemben a részvényenként 48,56 hongkongi dolláros elsődleges nyilvános kibocsátási árral – derül ki a KGI Securities Co. által működtetett kereskedési platform adataiból.
A kirobbanó forma már nem olyan, mint egykor
A fast fashion kiskereskedő 1,7 milliárd dollárt vont be Hongkongban, ami 26 milliárd dolláros piaci értékeltséget jelent számára – messze elmaradva attól a 100 milliárd dollártól, amelyre a céget egykor értékelték. A lassuló növekedés és a vámok jelentette ellenszél miatt ugyanakkor kérdéses, mekkora további emelkedési potenciál van a részvényben, ami nyomást gyakorolhat az árfolyamra a keddi tőzsdei debütálás előtt.
A Shein növekedése az elmúlt évben jelentősen lassult a termékeire kivetett vámok miatt, miközben a Temuval folytatott, egyre élesebb verseny a kulcsfontosságú piacokon – köztük az Egyesült Államokban és Európában – szintén kedvezőtlenül érintette az üzletmenetet. A Bloomberg Intelligence szerint a Shein teljes éves árbevétele jövőre várhatóan 3,4 százalékkal, 44,3 milliárd dollárra nő, nettó nyeresége pedig 1,7 milliárd dollár lesz.
Itt most nézzünk meg egy olyan mutatót, amelyből kiolvasható, miképpen teszi "a helyére" a világ az e-kereskedelem egyik legismertebb "fapadosát", amelytől egykor azt várták, hogy szinte mindenkit maga mögé utasít majd.
Egy szám, ami mindent megmutat, ha tájékozódni szeretnénk az e-kereskedelmi platformok közt
A Shein tőzsdei bevezetése a Bloomberg Intelligence becslései alapján számolva az előretekintő éves nyereség több mint 15-szörösére értékelte a vállalatot. (Ez az un. P/E értékelés.)
Ha ez az egykori értékelés töredéke is, messze ne írjuk le őket ezért. Ez még mindig körülbelül kétszerese a rivális Temu anyavállalata, a PDD Holdings Inc. 7,4-szeres mutatójának, és meghaladja a hongkongi irányadó Hang Seng index 10,7-szeres szorzóját is.
Érdemes összemérni azokkal a rég a piacon lévő vetélytársakkal, amelyekhez képest a kínaiak teljesen más és új üzleti modellt választottak, megtette a Bloomberg is.
A H&M (Hennes & Mauritz) és az Inditex nem eredetileg e-kereskedőként indultak, hanem hagyományos divatkiskereskedőként, és csak később építették ki az online értékesítésüket.
- A Sheinnel összehasonlítható forgalmú Inditex P/E-je 25,1, azaz a Shein a kezdeti élre szökkenést követően sorolt vissza.
- A valamivel kisebb forgalmú, de még mindig a több tízmilliárdos kategóriában működő H&M P/E-je 20,8, tehát a kínai fapadosok bőven mögöttük járnak.
A jövő tehát nem a kínai óriásoké lett, legalábbis a felívelésük első néhány éve alatt. Itt maradtak a nem kínai óriások – ráadásul Kínában sem csak fapadosok vannak, akiknek üzleti modellje korábban gyökeresedett meg, de fogékonyak az újra is.
A 15-szörös árfolyam/nyereség mutató mellett a részvény már most részben beárazza a növekedés visszatérését, még mielőtt a vállalat ezt ténylegesen bizonyította volna
– mondta a Sheinről a Bloomberg-beszámoló szerint Gary Tan, az Allspring Global Investments portfóliómenedzsere. „A tőzsdei bevezetés után a befektetői étvágy várhatóan óvatos marad mindaddig, amíg a menedzsment nem bizonyítja, hogy az üzleti modell átalakítása képes újra felpörgetni a növekedést.”
Nagyot és újat dobni? Ha azt hittük, a Temu és a Shein már a csúcsragadozó – még ezt gondoljuk át
A Shein hongkongi tőzsdei bevezetése azt is próbára teszi majd, hogy a fast fashion és az internetes kiskereskedelmi cégek képesek-e még jelentős tőkét vonzani egy olyan befektetési környezetben, amelyet jelenleg a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés ural.
A Shein értékeltsége ráadásul az Alibaba Group Holding Ltd.-ével, az AliExpress tulajdonosával került egy szintre. Az ő üzleti módelljuk más, az AliExpress egy széles termékkörű online piactér, amely sok külső kereskedőt köt össze a vásárlókkal.
A jóval korábban, már a 2010-es években a piacra törő Alibaba agresszívan fordul a mesterséges intelligencia felé. Az ő hongkongi részvényeiket a következő 12 havi eredmény mintegy 15-szörösén értékelik.
Nem igazán látom, mi lenne az a különleges előnyük, ami miatt azt mondanám, hogy ezt a részvényt mindenképpen birtokolnom kell
– mondta a Sheinről Edmund Harriss, a londoni Guinness Global Investors befektetési igazgatója. „Azt hiszem, teljesen elégedett vagyok azzal, hogy egy kínai alapban 10 százalékos Alibaba-pozícióm van. Ők már bejáratott szereplők. Tudom, hogyan működnek manapság, és ugyanazoknak a versenynyomásoknak vannak kitéve.”